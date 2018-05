Το σαββατοκύριακο είναι επιτέλους εδώ, και ο ζεστός καιρός είναι η τέλεια ευκαιρία για μια απόδραση στην εξοχή. Τι είναι όμως απαραίτητο να έχεις μαζί σου στο νεσεσέρ; Είναι κάποια πράγματα χωρίς τα οποία δεν πάμε πουθενά και στα προτείνουμε για να γεμίσεις το νεσεσέρ σου και να φύγεις από την πόλη.

Πρώτη στάση, foundation. Το πιο σημαντικό βήμα στο μακιγιάζ.

Το νέο Longwear Compact Foundation της Lavish Care είναι μια αδιάβροχη πούδρα προσώπου που προσφέρει ματ αποτέλεσμα και διαρκεί έως και 12 ώρες! Είναι το νέο must-have προϊόν αφού αντέχει στον ιδρώτα χωρίς να χάνει το χρώμα του και ρυθμίζει την λιπαρότητα, και όλα αυτά σε καταπληκτική τιμή!

Αν πάλι δεν είσαι φαν της πούδρας, σου έχουμε κι άλλη επιλογή. Το ARTISTRY HYDRA-VTM Sheer Weightless Foundation είναι ένα ελαφρύ υγρό foundation που χαρίζει μια διακριτική κάλυψη και μια αίσθηση φρεσκάδας. Το καλύτερο; Παρέχει αντηλιακή προστασία SPF 15.

Και μιας που είπαμε για αντηλιακή προστασία, ξέρεις φυσικά ότι πρέπει ΠΑΝΤΑ να φοράς αντηλιακό, έτσι;

Το νέο αντηλιακό της La Roche Posay με την καινοτόμα του σύνθεση απορροφάται άμεσα από το δέρμα ( ακόμα κι αν έχεις μόλις βγει απ’ τη θάλασσα ), και έχει μια δροσερή και ανάλαφρη υφή που λιώνει στο δέρμα σου. Δεν αφήνει λευκά σημάδια και φυσικά σε προστατεύει πλήρως αφού έχει δείκτη προστασίας SPF 50+.

Για να είσαι πλήρως καλυμμένη από μακιγιάζ, σου έχουμε τρία προϊόντα που θα σου λύσουν τα χέρια.

Η Essence δημιούργησε τη νέα σειρά trend edition “create & transform my wonder palette” που αποτελείται από 3 παλέτες οι οποίες σε καλύπτουν για τα μάτια, τα χείλη αλλά και το πρόσωπο. Η create & transform my wonder eye palette, περιέχει 17 σκιές ματιών για να δημιουργήσεις αμέτρητους συνδυασμούς. Η create & transform my wonder lip palette, περιέχει 17 αποχρώσεις για τα χείλη, από nude μέχρι έντονα χρώματα, και η create & transform my wonder face palette, περιέχει ρουζ, highlighters και bronzers για contouring, strobing, draping ή dewy looks. Μοναδική σειρά που δεν θα αποχωρίζεσαι.

Κανένα μακιγιάζ δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς κραγιόν. Και σου δίνουμε την καλύτερη επιλογή.

Τα Volume Up Lipstick της MD Professionnel με υαλουρονικό, δίνουν εξαιρετική ενυδάτωση αφού συγκρατούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού στα χείλη. Δίνουν όγκο και βελτιώνουν το περίγραμμά τους και διατίθενται σε μοναδικές trendy, καλοκαιρινές αποχρώσεις που θα σε κάνουν να τα λατρέψεις.

Εννοείται πως δεν θα σε αφήναμε χωρίς άρωμα.

Το Eau Fraîche Thé des Vignes είναι το απόλυτο καλοκαιρινό άρωμα. Είναι αισθησιακό και θηλυκό και οι αρωματικές του νότες φέρνουν στο νου τη μυρωδιά λευκών musks, νερολί και τζίντζερ, συνδυάζοντας μια αίσθηση ανθών πορτοκαλιάς και γιασεμιού. Είναι εθιστικό και μυστηριώδες και μπορείς να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας. Η σειρά ολοκληρώνεται με το ξηρό πολυχρηστικό λάδι για το δέρμα, την λοσιόν σώματος, το αφρόλουτρο και την κρέμα χεριών. Όλα με το υπέροχο άρωμα που θα σε κάνει να τα λατρέψεις.