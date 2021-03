Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις χρησιμοποιούμε πιο συχνά από 2 φορές την εβδομάδα. Χρήση πιο συχνή από αυτήν, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε. Το δέρμα θα αποκτήσει ευαισθησία, ξηρότητα και πιθανώς ερυθρότητα. Ειδικά εάν έχετε ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα, η μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετή. Σκεφτείτε ότι η μάσκα απορροφά τα έλαια της επιδερμίδας, έτσι η υπερβολική χρήση της μπορεί να αφήσει το δέρμα ‘γυμνό’ και ξηρό. Εάν προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την ξηρότητα που δημιουργήθηκε με επιπλέον ενυδατική κρέμα, τότε ‘πνίγετε’ το δέρμα σας και αναιρείτε όλα τα καλά αποτελέσματα που θα σας έδινε η μάσκα.

Ένα λάθος που κάνουμε, είναι ότι αφήνουμε την μάσκα να στεγνώσει στο πρόσωπό μας. Αντιθέτως, πρέπει να την ξεπλένουμε λίγο πριν στεγνώσει εντελώς. Εκτός από το πότε και πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιούμε μία μάσκα αργίλου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και πως να την χρησιμοποιούμε.

Αυτά είναι τα 3 στάδια της μάσκας ομορφιάς αργίλου:

• Νωπή φάση: Το δέρμα απορροφά θρεπτικά συστατικά απThe skin absorbs beneficial minerals from the outside.

• Ενδιάμεση φάση: Τώρα είναι που πρέπει να ξεπλύνουμε την μάσκα από το πρόσωπό μας. Την αφήνουμε μέχρι να αρχίσει να στεγνώνει σε κάποια σημεία του προσώπου αλλά όχι σε όλα. Τότε είναι που η μάσκα ενεργοποιεί την ροή του αίματος στο δέρμα μας, κάτι που θέλουμε. Δεν θέλουμε, όμως, να αρχίσει να αποξηραίνει την επιδερμίδα μας.

• Στεγνή φάση: Σε αυτήν την φάση το δέρμα μας έχει αρχίσει ήδη να βιώνει τα πρώτα σημάδια ξηρότητας και ερεθισμού. Πρέπει αμέσως να ξεπλύνουμε την μάσκα με άφθονο νερό. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτήν την φάση.