Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε προχθές η 22η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week, στο Ζάππειο Μέγαρο. Οι εντυπωσιακές δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands της τέταρτης ημέρας, αλλά και το μαγευτικό show του επίτιμου προσκεκλημένου διεθνούς οίκου μόδας Blugirl, καθήλωσαν το κοινό και ολοκλήρωσαν μια ακόμα επιτυχημένη διοργάνωση.

Η ημέρα ξεκίνησε με την πολυαναμενόμενη επίδειξη μόδας Blugirl, που παρουσίασε για πρώτη φορά παγκοσμίως τη νέα συλλογή Spring-Summer 2018, με αυτοπρόσωπη παρουσία της ιδρύτριας του οίκου κυρίας Anna Molinari, η οποία φέτος συμπληρώνει και τα 40 χρόνια προσφοράς της στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, η Blugirl παρουσίασε τη νέα της καλοκαιρινή collection, εμπνευσμένη από τη γυναικεία θηλυκότητα απεικονισμένη μέσα σ’ έναν ολάνθιστο κήπο. Αέρινες δημιουργίες, nude και μπεζ αποχρώσεις μπλέκονται μαζί με το βαθύ πράσινο και το έντονο κερασί χρώμα, με περίτεχνα floral κεντήματα και patterns. Chiffon υφάσματα, βολάν, κορδέλες, αλλά και ρομαντικές δαντέλες και ιριδίζουσες υφές είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη νέα συλλογή της θρυλικής σχεδιάστριας Anna Molinari, την οποία πολλοί αποκαλούν και ως «η βασίλισσα των ρόδων» (la regina delle rose). Το πανέμορφο ανθοστόλιστο σκηνικό της επίδειξης επιμελήθηκε η εταιρεία Bright Blue συνδυάζοντας “pale pink roses” μαζί με τόνους φούξια που είναι ο αγαπημένος συνδυασμός της σχεδιάστριας. Οι καλεσμένοι της Blugirl απόλαυσαν τα Artisanal αναψυκτικά Three Cents σε δυο δροσιστικές γεύσεις Pink Grapefruit Soda και Gentlemen’s Soda συνοδεύοντας ιδανικά την ηλιόλουστη ατμόσφαιρα.

Τα shows της τέταρτης ημέρας συνεχίστηκαν με τη νέα συλλογή κοσμημάτων Folli Follie, Metal Chic που έδωσε λάμψη στην πασαρέλα της AXDW. Μια μοναδική συλλογή που χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ γραμμές και γεωμετρικά σχήματα, σε μεταλλικές αποχρώσεις του γκρι, του χρυσού και του ροζ, και που με το κατάλληλο styling μπορεί να φορεθεί όλες τις στιγμές της ημέρας. Πάνω

στην πασαρέλα, τα κοσμήματα αναδείχθηκαν από τις δημιουργίες των καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών (αλφαβητικά): Celia D, Christina Economou, Costarellos, Ioanna Kourbela, MI-RΟ, Panos Apergis, Parthenis και Vassilis Zoulias.

Η Avgousta Theodoulou, η περσινή νικήτρια του βραβείου “Best New Designer” παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό την πρώτη της ολοκληρωμένη collection. Βασισμένη στις αποχρώσεις του γκρι και του λαδί, η νέα κολεξιόν αποτελείται από φορέματα με κοψίματα, φούστες αλλά και ολόσωμες φόρμες.

Η all time classic Olga Karaververi εντυπωσίασε με τις βραδινές δημιουργίες της, σε τόνους του χακί, του μπλε αλλά και του κόκκινου. Δαντέλα, βελούδο και διαφάνεια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κολεξιόν ενώ εντυπωσίασαν οι νυφικές δημιουργίες του οίκου.

Κομψά σακάκια, δερμάτινα παντελόνια, μακριά φορέματα, κρόσσια, σκισίματα και διαφάνεια περιλάμβανε η συλλογή Tassos Mitropoulos. Κυρίαρχα χρώματα ήταν το μαύρο, το κόκκινο που ανέδειξαν τις δημιουργίες του σχεδιαστή.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την τέταρτη μέρα των επιδείξεων: ο Πρόεδρος του ΕΟΤ, κος Χαράλαμπος Καρίμαλης, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα Luigi Marras, αλλά και οι Φαίη Σκορδά, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Ευγενία Μανωλίδου, Ράνια Θρασκιά, Έμυ Λιβανίου, Ελένη Βαίτσου, Δήμητρα Σιγάλα, Αννίτα Ναθαναήλ, Βάνα Μπάρμπα, Λάκης Γαβαλάς, Μελίνα Ασλανίδου, Δημήτρης Κουτσούκος, Χριστίνα Κοντοβά, Ορσαλία Παρθένη, Αλεξάνδρα Δράκου, Χρυσιάνα Ανδριοπούλου, Ελένη Στασινοπούλου, Γιώργος Πράσινος, Μαρία Ηλιάκη, Σίλια Δραγούνη, Σαμάνθα Αποστολοπούλου, Νάνσυ Παραδεισανού, Κατερίνα Κόκλα, Τζένη Τζιβεριώτη, Θωμαΐς Απέργη, Υρώ Μανέ, Έλλη Αγγελιδάκη, Εύη Βατίδου, Κώστας Κοκκινάκης, Τάκης Γιαννέτος, Γιάννης Τόγκος, Τόνια Βασιλοπούλου κα.

Οι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αγαπημένο τους καφέ illy και να ανακαλύψουν την πιο stylish in-home μηχανή με κάψουλα για οικιακή χρήση, την illy Iperespresso απολαμβάνοντας τα shows των αγαπημένων τους σχεδιαστών.

Για όσους ήθελαν να απολαύσουν κάτι δροσιστικό, η Absolut Vodka ήταν εκεί και προσέφερε στους παρευρισκόμενους τα μοναδικά κοκτέιλς «Blood Orange» & «Vanilla Collins».

Η πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία Frezyderm ήταν εκεί, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά καλλυντικών anti-aging της μάρκας αλλά και τα Cream Boosters, που «αναβαθμίζουν» την

καθημερινή φροντίδα ομορφιάς. Το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας έδωσαν επίσης και τα MediΠρίνου, γνωστά για τις κορυφαίες υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς που προσφέρουν.

Το νέο αντρικό άρωμα Antonio Banderas «The Secret Temptation» έκανε τις ημέρες της AXDW πιο πικάντικες ενώ η γυναικεία εκδοχή του «Her Secret Temptation» δημιούργησε μια ανατολίτικη και λουλουδένια ατμόσφαιρα.

Παράλληλα οι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους σκοπούς της εκστρατείας Bring Them Back, που έχει στόχο της επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την οποία η Athens Xclusive Designers Week στηρίζει ενεργά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της διοργάνωσης.

Επίσημος χορηγός μακιγιάζ της εβδομάδας μόδας ήταν η Shiseido, ο πρωτοπόρος ιαπωνικός οίκος καλλυντικών συνυφασμένος με τις τέχνες και τη μόδα, που επιμελήθηκε τα makeup looks των σχεδιαστών, υπό την καθοδήγηση του Makeup Director Βαγγέλη Θώδου.

Η Rene Furterer και τα Ilias & Staff Salons ήταν ο επίσημος χορηγός haistyling για ακόμα μία φορά, δημιουργώντας μοναδικά hair looks και προτείνοντας τις τάσεις για τη νέα σεζόν.

Για όλες τις ημέρες της διοργάνωσης, διεξήχθη το Fashion Design Project by Planet Fitness and more, ο ανοιχτός διαγωνισμός σχεδίου της διοργάνωσης, που δίνει την ευκαιρία σε ένα σχεδιαστικό ταλέντο που θα ψηφιστεί από το κοινό μέσω facebook να συμμετάσχει στα επόμενα New Designers Awards.

Τον εξοπλισμό shopfitting της Εβδομάδας Μόδας επιμελήθηκε η εταιρία Dimopoulos 360 Shopfitting, ενώ για το σύνολο της διοργάνωσης το setup υποστηρήχθηκε από την SunnyDay Catering και την Verona Events.

Τη φιλοξενία των επίτιμων προσκεκλημένων της διοργάνωσης ανέλαβε το ξενοδοχείο King George Athens, ενώ επίσημος συνεργάτης για τη μεταφορά των επισήμων ήταν η Σπανός ΑΕ (BMW). Τα παράλληλα special events και οι προετοιμασίες των shows φιλοξενήθηκαν από το ξενοδοχείο Saint George Lycabettus.

Gold Sponsors: illy Iperespresso, British American Tobacco

Silver Sponsor: Frezyderm, Absolut

Official Makeup Sponsor: Shiseido

Official Hairstyling Sponsor: Rene Furterer – Ilias & Staff Salons

Official Supporters: Medi Prinou, Σπανός ΑΕ (BMW), Tentickle Hellas, Dimopoulos 360 Shopfitting, Verona Events, Sunny Day Catering, Antonio Banderas Frangrances

Special Guest Hospitality Sponsor: Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens

Special Events Hospitality Sponsor: Saint George Lycabettus Lifestyle Hotel

Media Partner: ΓΥΝΑΙΚΑ

Communications Sponsors: MAD TV, MAD RADIO 106.2, BEST 92.6, DOWN TOWN, FASHION DAILY, TLIFE.GR

With the support: Δήμος Αθηναίων, Athens Fashion Club, Σχολή Κομμωτικής Diamantopoulos

Partners: So Fine! Communications Management, ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Under the auspices: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Enterprise Greece, Κυπριακή Πρεσβεία, Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ελληνικό – Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνα, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δημοσιογράφους: Σαβίνα Παπάζογλου, 210 9211013-14 & 693 0900960 pr@axdw.gr Αλεξάνδρα Ταμπακάκη τηλ. 210 9211013-4 & 693 6883800, press@axdw.gr