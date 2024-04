Το bazaar θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 & την Κυριακή 28 Απριλίου σε έναν από τους πιο δημιουργικούς και ιστορικούς χώρους της πόλης, στο Ύψιλον από το Humanity Greece & την Νικόλ Παναγιώτου.

Μέσα σε ένα all day party στο χώρο του Ύψιλον, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Απριλίου η Νικόλ Παναγιώτου, μια από τις πιο γνωστές ενδυματολόγους της χώρας, προσφέρει pre-owned ρούχα και είδη για την ενίσχυση του έργου της ανθρωπιστικής οργάνωσης, Humanity Greece.

Επώνυμα κομμάτια που θα έχεις την ευκαιρία να αγοράσεις από 5 έως 30€ ενισχύοντας έτσι πανελλαδικά, γυναίκες επιζήσασες έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες ζουν μαζί με τα παιδιά τους, θα είναι διαθέσιμα σε ένα boho σκηνικό ενώ θα βρεις εκθέματα από Ελληνίδες & Έλληνες illustrators και καλλιτέχνες στα πλαίσια της Έκθεσης #NotAlone για την Εκστρατεία Πρόληψης & Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας #Not Alone by ART HUB Athens και την ομάδα SHE-Society for Help & Empowerment.

Παράλληλα, το δικό της ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης στέλνει η SEPHORA στηρίζοντας έμπρακτα τις Γυναίκες και την ολιστική προσπάθεια υποστήριξης τους, ενώ θα βρίσκεται με ειδικό corner εντός του Fashion Bazaar for Women!

Διάλεξε τα Πασχαλινά δώρα σου στηρίζοντας έμπρακτα αυτό τον σπουδαίο σκοπό

Πόσες στιγμές υπάρχουν, που είπες “αυτό το ρούχο το θέλω”, βλέποντάς το σε ένα αγαπημένο σου γνωστό πρόσωπο; Πόσα συλλεκτικά κομμάτια από σειρές και ταινίες μπορούν να χωρέσουν στη ντουλάπα σου; Αυτό το διήμερο, θα βρεις αγαπημένα κομμάτια για κάθε γούστο. Η Νικόλ Παναγιώτου θα βρίσκεται και τις δυο ημέρες στο Bazaar για να σε κατευθύνει και να σου δώσει στυλιστικά tips.

https://www.instagram.com/p/C56EEkfo_zt/?utm_source=ig_web_copy_link

Ένα Fashion Bazaar για καλό σκοπό που δεν πρέπει να χάσεις: 27 & 28 Απριλίου στο Ύψιλον

Μέσα από τις αγορές σου, στηρίζεις έμπρακτα την αλυσίδα αλληλεγγύης και ουσιαστικής υποστήριξης, αφού όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά και την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης για γυναίκες επιζήσασες έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες ζουν μαζί με τα παιδιά τους, κάτω από τα όρια της φτώχειας και ανήκουν στο μητρώο ωφελουμένων που διατηρεί το Humanity Greece. Μέσα από το Μητρώο της εθελοντικής ομάδας, κάθε μήνα εξασφαλίζεται ένα μεγάλο πακέτο στήριξης με όλα τα απαραίτητα είδη και αγαθά για μια αξιοπρεπή διαβίωση σε περισσότερες από 300 μονογονεϊκές οικογένειες της χώρας.

Η εκστρατεία #NotAlone στέλνει ηχηρά μηνύματα ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης ενώ μέσα στο Bazaar, θα βρίσκονται εθελοντές της ομάδας SHE-Society, για την άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου προωθώντας τα δικαιώματα των Γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καθώς την ενδυνάμωση, την συμβουλευτική εκπαίδευση και την υποστήριξη τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Που και Πότε γίνεται το Bazaar:

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Ωράριο Λειτουργίας: 12:00 – 20:00

Τοποθεσία: ΥΨΙΛΟΝ | Εδέσσης 5, Θεσσαλονίκη 546 25

Είσοδος Ελεύθερη

Για πληροφορίες: 210 5226 379