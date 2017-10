Το Hollywood και το internet έχει γεμίσει από extensions στις βλεφαρίδες. Φαίνεται να έγινε της μόδας τελευταία και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα. Φυσικά εξαρτάται από τον επαγγελματία που σου τα βάζει και ποια μέθοδο θα διαλέξεις. Εδώ μπορείς να μάθεις ποιες μέθοδοι υπάρχουν και τι πρέπει να προσέχεις. Μετά είναι δική σου απόφαση αν θα το δοκιμάσεις ή όχι.

Τι είναι τα extentsions για βλεφαρίδες;

Είναι ψεύτικες βλεφαρίδες που τις κολλάνε ή στις δικές σου ή στο βλέφαρο ανάλογα με τον τύπο που διαλέξεις.

Οι κανονικές σου βλεφαρίδες μεγαλώνουν με αποτέλεσμα να έχεις τα “ιδανικά” μάτια. Είναι σαν να φοράς πάντα μάσκαρα! Ο πιο καλός τρόπος είναι το one-by-one γιατί φαίνεται πιο φυσικό.

Ποιες τεχνικές υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφορες που έχουν και η καθεμία διαφορετικό αποτέλεσμα.

One By One:

Σε κάθε μία βλεφαρίδα κολλάνε μία πρόσθετη πιο μακριά από τη δική σου και μπορείς να διαλέξεις και το μέγεθός της αλλά και την καμπύλη.

Ολόκληρη σειρά από βλεφαρίδες:

Είναι το λιγότερο που έχει φυσικό αποτέλεσμα και το κολλάνε πάνω στις δικές σου. Για ένα βράδυ καλό είναι αλλά όχι τόσο για τα πρωινά…

Τουφάκια:

Είναι μερικές τριχούλες κολλημένες μεταξύ τους και η εφαρμογή του είναι πιο γρήγορα από την πρώτη τεχνική.

Τι πρέπει να προσέχεις

Καλό είναι να αποφεύγεις τα προϊόντα που έχουν για βάση το λάδι γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κόλλα που έχει στα μάτια. Γι’ αυτό κοίταξε πάντα τα συστατικά στο προϊόν που έχεις σκοπό να αγοράσεις.

Μην τρίβεις τα μάτια σου γιατί έτσι μπορούν να πέσουν οι βλεφαρίδες σου μαζί με τις καινούργιες.

Όταν θέλεις να τις αφαιρέσεις καλύτερα να πας σε επαγγελματία αντί να το κάνεις μόνη σου.