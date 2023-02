Όταν βλέπουμε κάποιον με νεανικό πρόσωπο και λαμπερή επιδερμίδα, συνήθως η σκέψη μας πηγαίνει στα προϊόντα που χρησιμοποιεί για τον καθαρισμό και την ενυδάτωση. Στην πραγματικότητα όμως, δεν έχει σημασία μόνο το γαλάκτωμα ή η ενυδατική που χρησιμοποιούμε αλλά και οι κινήσεις που κάνουμε με τα χέρια μας. Το μασάζ προσώπου μπορεί να ακούγεται σαν μια πολυτελή εμπειρία, που θα μπορούσαμε να απολαύσουμε μόνο σε ένα ακριβό spa. Όμως υπάρχει τρόπος να κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας από την άνεση του σπιτιού μας, ενσωματώνοντάς το στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης. Τα οφέλη είναι πολλά, αφού είναι ο καλύτερος τρόπος να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές, λειαίνοντας σημάδια και ρυτίδες. Παράλληλα, είναι και μια αποτελεσματική μέθοδος να χαλαρώσουμε και να απομακρύνουμε το stress.

Το ερώτημα είναι πως ακριβώς θα ξεκινήσεις το facial massage στο σπίτι σου, χωρίς να ξέρεις τις τεχνικές. Δε χρειάζεται να ανησυχείς, αφού αυτή τη δουλειά την κάνουν πλέον τα beauty gadgets! Η FOREO παρουσίασε πρόσφατα τη νέα συσκευή LUNA 4 Plus, μια επαναστατική βούρτσα καθαρισμού και μασάζ προσώπου με απαράμιλλη καινοτομία και απόδοση.

To LUNA 4 Plus αντιπροσωπεύει το “Non Plus Ultra” στον καθαρισμό και το μασάζ προσώπου: θερμοθεραπεία, μικρορεύματα, κόκκινο φως LED, παλμοί T-Sonic, εξαιρετικά υγιεινή και μαλακή σιλικόνη, προσαρμογή στην εφαρμογή και η ολοκαίνουργια θεραπεία με φως NIR LED. Όλα αυτά σε μια συσκευή με κομψό σχεδιασμό, απλή στη χρήση, με κλινικά αποδεδειγμένα και μακροχρόνια οφέλη: μια πραγματική μακροπρόθεσμη επένδυση στην ομορφιά και την ευεξία.

Η νέα συσκευή διαθέτει τεχνολογία μικρορεύματος που τονώνει το δέρμα και λειαίνει τις λεπτές γραμμές, προσφέροντας ένα μη επεμβατικό lifting προσώπου στην άνεση του σπιτιού. Το FOREO LUNA 4 Plus διαθέτει επίσης το Anti-Shock System, ένα σύστημα που μετρά την αντίσταση του δέρματος στον ηλεκτρισμό και ρυθμίζει αυτόματα το μικρορεύμα στην επιλεγμένη ένταση που ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα, εξασφαλίζοντας ανώδυνες θεραπείες, μέγιστη ασφάλεια και βελτιωμένα αποτελέσματα.

Γιατί αξίζει να δοκιμάσεις το FOREO LUNA 4