BY FAR: Ανανέωσε το στυλ σου με τα τολμηρά αξεσουάρ της σειράς CR21

Η Άνοιξη βρίσκεται προ των πυλών. Τα αισθησιακά και τολμηρά αξεσουάρ είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ανανεώσουμε το στυλ μας και να μας συνοδεύσουν στις αποδράσεις μας σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς. Η σειρά CR21 του BY FAR φέρνει νέες προτάσεις σε τσάντες και παπούτσια. Το τελευταίο editorial του BY FAR πραγματοποιήθηκε μάλιστα στη χώρα μας. Σύγχρονες σιλουέτες σε αντίθεση με την αρχαία ιστορία, έντονα χρώματα δίπλα σε ώριμα φρούτα, fashion-forward ουδέτερα που συγχωνεύονται με τη διψασμένη φύση, δίνουν την εντύπωση ότι κάθε κομμάτι αυτής της συλλογής προοριζόταν πάντα να φορεθεί στην Ελλάδα.

Εξωτική πολυτέλεια και αίσθηση απόδρασης

Από τα flirty tiger print στην στολισμένη με αλυσίδα και αγκράφα τσάντα Cali, η ισχυρή αισθητική ανταποκρίνεται στη νέα επιθυμία για απτή, εξωτική πολυτέλεια. Τα αξεσουάρ BY FAR είναι πάντα μπροστά. Εμπνευσμένη από μια αυξημένη αίσθηση χαράς για τη ζωή, η CR21 εισάγει μια μαξιμαλιστική αλλά προσεκτικά επιμελημένη παλέτα. Μπλε Cool Lagoon και ζωηρό κόκκινο Pomodoro είναι το τέλειο ταίριασμα για αυθόρμητα διαλείμματα στην πόλη και ανοιξιάτικες αποδράσεις. Τα χρώματα αντισταθμίζονται από fashion-forward latte, χακί, και matcha πράσινες αποχρώσεις. Αποπνέουν μια ηρεμία και ελαφρότητα αφής.

Τσάντες με παιχνιδιάρικα σχέδια που κλέβουν την παράσταση

Ενισχύοντας τη σειρά των cult bags, η νέα συλλογή συνδυάζει παιχνιδιάρικο σχεδιασμό και νοσταλγικές σιλουέτες. Η τσάντα Cush είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο το BY FAR φαντάζεται και ανανεώνει τη μόδα των soft bags. Πρόκειται για ένα must-have στοιχείο σε κάθε ντουλάπα. Παράλληλα, η τσάντα Bougie σκληραίνει αυτή την απαλή σιλουέτα με την προσθήκη μιας κοκέτας αλυσίδας ώμου. Ως μια κομψή ανακατασκευή της Rachel, της κορυφαίας σε πωλήσεις τσάντα του BY FAR, η baguette τσάντα Manu προσφέρει όλο αυτό τον εθιστικό μινιμαλισμό, αλλά με χαρακτηριστικές strap αγκράφες και ελαφρώς μεγαλύτερες αναλογίες για βέλτιστη λειτουργικότητα.

Ανανέωσε τη ντουλάπα σου με τα νέα υποδήματα του BY FAR

Τα νέα υποδήματα του BY FAR έχουν σχεδιαστεί για να αναζωογονήσουν την γκαρνταρόμπα σας με μια συγχώνευση σαγηνευτικής υφής και κατευθυντικού σχεδιασμού. Από τα υπέροχα ρετρό Iggy mules από γυαλιστερό δέρμα, μέχρι τα τακούνια grosgrain Lana, προορίζονται για τα τακούνια των παγκόσμιων περιηγητών. Απλά συνδύασε το δικό σου με ένα καρό φόρεμα seersucker ή ένα διαχρονικό μαγιό για μια σύγχρονη εκδοχή του resortwear ντυσίματος. Τη νύχτα, βάλε τις γόβες Tiffany με δαλματικό σχέδιο για μία άγρια εμφάνιση που δεν μπορεί να εξημερωθεί.

Το τελευταίο editorial του BY FAR έχει “άρωμα” Ελλάδος

Μαγεμένοι από τα γραφικά τοπία, που τελειοποιήθηκαν στο πέρασμα των αιώνων, οι φωτογράφοι, επί σειρά ετών συνεργάτες, του BY FAR, Olivia La Roche και Grace Denis, πραγματοποίησαν τις λήψεις της συλλογής CR21 στα ανοικτά των ακτών της Αθήνας τον Οκτώβριο. Με μια ομάδα μόλις τριών ατόμων, κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν την αίσθηση της απόδρασης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της CR21 στο πλαίσιο της ατελείωτης ομορφιάς των καλοκαιρινών χρωμάτων της Ελλάδας