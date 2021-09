Συχνά οι γυναίκες επενδύουμε αρκετά χρήματα και χρόνο στην αναζήτηση της ιδανικής γόβας. Όμως είναι γεγονός ότι τα καθημερινά μας παπούτσια τα χαιρόμαστε περισσότερο, αφού μας συνοδεύουν σε κάθε δραστηριότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε άνετα παπούτσια, τα οποία παράλληλα να μπορούν να δώσουν και μια ιδιαίτερη πινελιά στο καθημερινό μας στυλ.

Η νέα συλλογή Vault by Vans x Aries

Αυτό το φθινόπωρο, η Vault by Vans ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με το brand Aries. Η ολοκληρωμένη συλλογή Vault by Vans x Aries έχει ως στόχο να περάσει την αυθεντική αισθητική που έχουν οι vintage συλλογές, παρουσιάζοντας έξι μοντέλα υποδημάτων και επιλεγμένα ρούχα και αξεσουάρ.

Τι θα βρεις στη νέα σειρά

Βασικό μοντέλο στη συλλογή είναι το OG Authentic LX. Είναι η πρώτη κυκλοφορία της Vans, σε δύο έντονες αποχρώσεις. Η απόχρωση Weed Muted αποτελείται από ένα πολύχρωμο μοτίβο εμπνευσμένο από φύλλα μαριχουάνας στο πάνω μέρος -με ροζ, μαύρα και κίτρινα ριγέ κορδόνια-, το λογότυπο Aries που εμφανίζεται σε επανάληψη περιμετρικά του μοντέλου, το έντονο κίτρινο χρώμα που κυριαρχεί στη σόλα από καουτσούκ, ενώ εμφανίζεται κι ένα μικρό κείμενο σε στυλ art nouveau τέχνης στα πλαϊνά.

H απόχρωση Tiger Muted χαρακτηρίζεται από μαύρες τιγρέ ρίγες σε όλο το πάνω tie-dye μέρος του μοντέλου και στα πλαϊνά, έντονο κίτρινο χρώμα στη σόλα και κίτρινα ασπρόμαυρα ριγέ κορδόνια. Τέλος, η φούξια ρίγα στη φτέρνα και το λογότυπο “Off The Wall” προσθέτουν επιπλέον χρώμα, ενώ το όνομα ‘’Aries’’ εμφανίζεται μέσω λεπτών γραμμάτων και στην τιγρέ γραμμή.

Επίσης, η συλλογή διαθέτει το OG Sk8-Mid LX σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις των μοντέλων Weed και Tiger, καθώς και τα Authentic LX και OG Chukka LX σε Tie Dye, με το λογότυπο της Aries στα πλαϊνά.

Ρούχα εμπνευσμένα από την δεκαετία των 80s

H συλλογή ρούχων Vault by Vans x Aries περιλαμβάνει το Art Trip Hoodie, εμπνευσμένο από την δεκαετία των 80s. Έχει έναν τολμηρό σταυρό στο πίσω μέρος, πορτοκαλί και κίτρινο ντεγκραντέ και ένα υβριδικό λογότυπο Vans με το σήμα Aries στο μπροστινό μέρος. Στο hoodie, τα ιδιαίτερα κορδόνια ολοκληρώνουν το look. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης: ένα πολύχρωμο Τ-shirt με το κοινό λογότυπο της συνεργασίας στο στήθος και ένα πλεκτό beanie με έντονο λογότυπο Vans και Aries. Αναγράφει τη φράση “goes against the grain”. Όλη η συλλογή έχει δημιουργηθεί και παραχθεί στις ΗΠΑ και την Ιταλία.

