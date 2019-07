Είμαστε η Angry Sally και ζούμε στην Αθήνα. Είμαστε ένα καινούριο Limited Edition Fashion Brand. Δημιουργούμε όμορφα ιδιαίτερα ρούχα για να ντύσετε τις όμορφες ιδιαίτερες ιστορίες σας! Κάθε στιγμή σας είναι μια ευκαιρία να ξεχωρίσετε και να λάμψετε! We are all for slow fashion, οπότε φροντίζουμε ιδιαίτερα για την ποιότητα των υφασμάτων και της ραφής μας.

Υποστηρίζουμε και προωθούμε μια κουλτούρα μοναδικότητας, αυτοεκτίμησης, ατομικής δράσης και κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύουμε πως ο τρόπος που ντυνόμαστε είναι ζωντανή τέχνη, μια μορφή έκφρασης, ένα social και personal statement. Αν λοιπόν είσαι κι εσύ μια γυναίκα που δρα, που θεωρεί πως η ευγένεια είναι μια επαναστατική πράξη, που νιώθει πως ο θυμός της μπορεί να είναι μια δημιουργική δύναμη, είσαι κι εσύ η Angry Sally. Pleased to meet you!