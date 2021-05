Μοναδικά ρούχα για το καλοκαίρι “made in Greece”

Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα αγαπημένα μας ρούχα φέρουν την υπογραφή γνωστών εταιρειών του εξωτερικού, μας αρέσει να επιλέγουμε κομμάτια με σφραγίδα “made in Greece”. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε ελληνικά κομμάτια από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και να συμβάλουμε με τον τρόπο μας στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Υπέροχα ρούχα ελληνικά και οργανικά

Το Make Room μας προσφέρει ενδιαφέρουσες προτάσεις για τους ζεστούς μήνες του 2021. Πρόκειται για ένα ελληνικό brand βιώσιμης μόδας που δημιουργήθηκε από δύο ταλαντούχες φίλες, την Άννα Βεκρή και τη Μυρτώ Σταυροπούλου. Στόχος τους είναι να αναδείξουν τη θηλυκότητα και την αυτοπεποίθηση κάθε σύγχρονης γυναίκας. Το Make Room παρουσιάζει κομμάτια αντί για συλλογές ρούχων. Θέτει ως κεντρικό του στόχο κάθε ρούχο να παραμένει διαχρονικό. Το brand καταφέρνει να έχει ελάχιστη έως και μηδενική απώλεια υλικού. Κάθε κομμάτι του brand αναδεικνύει την αιθέρια αλλά ταυτόχρονα δυναμική προσωπικότητα κάθε γυναίκας και είναι ιδανικό για κάθε σωματότυπο, περίσταση και ώρα της ημέρας.

Όλα τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή των ρούχων είναι ελληνικά και οργανικά, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των μεταξωτών, ενώ τα μοτίβα που καθιστούν κάθε κομμάτι μοναδικό ζωγραφίζονται στο χέρι από τις δημιουργούς τους, προτού ακολουθήσει η τύπωση τους στο ύφασμα. Κάθε στάδιο της παραγωγής των ρούχων τελείται στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Τι να προτιμήσεις για φέτος:

-Tops που συνδυάζονται εύκολα

Τα tops που είναι διαθέσιμα από το Make Room θα τα βρεις σε πολλαπλά prints, ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση.

-Girly φορέματα και φούστες

Τα φορέματα και οι φούστες είναι αγαπημένες επιλογές για το καλοκαίρι. Θα βρεις μοναδικά ενδύματα που αγκαλιάζουν τη γυναικεία σιλουέτα και αναδεικνύουν τη θηλυκότητα με τον πιο cool τρόπο.

-Scrunchies

Τα πολύ ιδιαίτερα scrunchies που αποτελούν το απόλυτο must have κομμάτι κάθε εμφάνισης. Δημιουργούνται από υφάσματα που περισσεύουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής ενισχύοντας την προσπάθεια του brand προς μια zero waste παραγωγή.

Μάθετε περισσότερα για το Make Room εδώ.

