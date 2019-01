H adidas Basketball δημιουργεί το πέμπτο signature shoe, Dame 5, ενώνοντας τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του Damian Lillard!

Το Dame 5 είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει έλεγχο, ενώ επικεντρώνεται στην άνεση, τη σταθερότητα και την πρόσφυση, ακριβώς όπως o Dame έχει τον απόλυτο έλεγχο στο γήπεδο και είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και της ζωής του. Ο Dame είναι αρχηγός, ηγέτης, αδελφός και πατέρας και το Dame 5 αντιπροσωπεύει αυτά τα μοναδικά σημεία αναφοράς της ζωής του, δημιουργώντας ένα συνδυασμό του χαρακτήρα του εντός και εκτός γηπέδου.

Το πιο πρόσφατο signature shoe Dame διαθέτει τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών Bounce σε όλο το μήκος του παπουτσιού και ειδικό σχεδιασμό στις πλευρές του παπουτσιού για σταθερότητα στο παρκέ του γηπέδου. Το επάνω μέρος είναι σχεδιασμένο με ελαφριά υλικά, προστατευτικό κολάρο και εσωτερικό pod system για άνεση και υποστήριξη. Η σιλουέτα του παπουτσιού έχει επίσης κατασκευαστεί με μοτίβο σε ψαροκόκαλο για ενισχυμένη πρόσφυση και έντονη χρωματική παλέτα.

People’s Champ (1η Φεβ.): Γιορτάζοντας το πάθος του Dame για την πυγμαχία, το People‘s Champ παίρνει κλασικά στοιχεία από την πυγμαχία και από το Rip City για έμπνευση χρωμάτων.

All Skate (1η Φεβ.): Μεγαλώνοντας στο Oakland, όλοι έκαναν skate. Το All Skate φέρνει νέα τροπή στη κουλτούρα του skate και ενός από τα αγαπημένα- εκτός γηπέδου- hobbies του Dame.

YKWTII (1η Φεβ.): Dame Time. Lillard Time. Όπως και να το θέσεις,You Know What Time It Is. Το YKWTII αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο σημαντικούς και κρίσιμους scorers του πρωταθλήματος και στον περίφημο εορτασμό του.

Suga Gee (1η Μαρτίου): Τιμώντας τη μητέρα του Dame, την Gina, γνωστή ως Suga Gee, με ένα από τα αγαπημένα της χρώματα.

DameGoose (5η Απριλίου): Εμπνευσμένο από το αγαπημένο του ποδήλατο από την παιδική του ηλικία, το DameGoose διαθέτει μοναδικά χρώματα. «Κάποιος έκλεψε αυτό το ποδήλατο και πήγα να το ψάξω. Γυρίσαμε όλη τη γειτονιά και το βρήκαμε. Δεν θα το πάρετε έτσι απλά. Αυτό είναι δικό μας».

La Heem, The Dream (3η Μαίου): Σχεδιασμένο σε μαύρους και χρυσούς τόνους, η χρωματιστή παλέτα του «La Heem» και του «The Dream» διακρίνεται κατά μήκος της φτέρνας και της εξωτερικής σόλας. «Το La Heem είναι το alter ego μου. Είναι μια μουσουλμανική λέξη και όλα ξεκίνησαν όταν ο ξάδερφος άρχισε να λέει συνέχεια La Heem. Αντιπροσωπεύει τα καλύτερα από τα καλύτερα. Είναι μια μουσουλμανική λέξη που σημαίνει να είσαι πάντα ‘μπροστά’ ή να προσπερνάς. Είναι κάτι που μου κόλλησε. Είναι σαν οτιδήποτε κάνω, να είμαι La Heem».

Το Dame 5 θα είναι διαθέσιμο από την 1η Φεβρουαρίου στο adidas . gr, με επιπλέον αποχρώσεις να ακολουθούν μέσα στο 2019.

