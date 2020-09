Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, μέσα σε αυτά και τον χώρο της μόδας. Οι creative directors του Saint Laurent όμως, βρήκαν την τέλεια εναλλακτική στις κλασικές πασαρέλες για να παρουσιάσουν την νέα κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021. Τι έκαναν; Ένα cutting edge fashion film που εντυπωσιάζει όχι μόνο για την υψηλή αισθητική του αλλά και για την παραγωγή του, που θυμίζει Χόλυγουντ.

Το «No Matter How Long the Night Is (Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι η νύχτα)» αποτελεί μια ταινία μικρού μήκους στην οποία η σκηνοθέτις Nathalie Canguilhem αιχμαλωτίζει την κολεξιόν στον ορίζοντα του Παρισιού, της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ ανέλαβε ο δημιουργικός διευθυντής που εμπιστεύεται χρόνια τώρα ο οίκος, Anthony Vaccarello. Παρουσιάζει νέους να κάνουν παρκούρ στις ταράτσες της πόλης. Ντυμένοι με τελευταίες δημιουργίες του οίκου Saint Laurent, δείχνουν σαν να πετούν και συμβολίζουν τους κανόνες που σπάει η μόδα.

Δείτε την υπέροχη ταινία μικρού μήκους του οίκου Saint Laurent για την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021

Ο οίκος περιγράφει το πρότζεκτ ως μια «μοναδική εικονική και πραγματική εμπειρία» που γιορτάζει την τελευταία ανδρική κολεξιόν με μια ποικιλία τρόπων. Βίντεο, online εμπειρία διευρυμένης πραγματικότητας, τρισδιάστατες εικόνες οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με το σημείο θέασης, αφίσες, κρυμμένα στίκερ, φωτογραφικούς τοίχους, ακόμη και μια playlist μουσικής».

«Ένα διαρκές και ταυτόχρονο παιχνίδι δημιουργεί έναν ανέφικτο διάλογο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας», λένε οι υπεύθυνοι του οίκου Saint Laurent.

Η ταινία μικρού μήκους ήταν σύλληψη του ίδιου του Vaccarello. Τη σκηνοθέτησε η Canguilhem και ανοίγει με λήψεις μοντέλων που, με την ανατολή του ήλιου, έχουν βρεθεί σε υψηλά κτήρια. Ο φακός κινείται ελεύθερα μεταξύ των τριών πόλεων, με μια σειρά σκηνών στις οποίες νέοι τρέχουν πάνω στις στέγες ή διαπερνούν τζάμια παραθύρων.

Το ατμοσφαρικό sountrack αποτελεί σύνθεση του Γάλλου μουσικού SebastiAn. Η ταινία μικρού μήκουυς, που δείχνει να αψηφά τη βαρύτητα, κλείνει με ένα ντεφιλέ δίπλα από τον Πύργο του Άιφελ. Έχει πέσει το σκοτάδι και το παρισινό μνημείο θαμπώνει με ένα σόου φώτων.