Περίμενες ποτέ ότι θα φόραγες Sneakers εμπνευσμένα από ένα από τα καλύτερα games όλων των εποχών, το Assassin’s Creed; Ούτε εμείς το περιμέναμε, ωστόσο, η μεγαλύτερη μας έκπληξη ήταν ότι πρόκειται για μερικά από τα πιο στιλάτα sneakers που έχουμε δει. Και μιας και ψάχνουμε το τέλειο ζευγάρι, τώρα που οι εξόδοι μας απαιτούν σχεδόν αποκλειστικά sneakers, ίσως βρήκαμε τα ιδανικά! Με αφορμή το νέο ASSASSIN’S CREED VALHALLA που κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, προέκυψε η συνεργασία – έκπληξη της Reebok με την Ubisoft. Έτσι, δημιουργήθηκε η συλλογή ASSASSIN’S CREED® VALHALLA X REEBOK!

Αν είναι να βγαίνουμε μόνο για ‘μετακίνηση 6’, ας δείχνουμε τουλάχιστον cool!

Η Ubisoft και η Reebok ανακοινώνουν την πρώτη τους συνεργασία, δημιουργώντας μια capsule συλλογή, γιορτάζοντας την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Assassin’s Creed® Valhalla. Οι fans του Assassin’s Creed Valhalla θα επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των επιδρομών, της ανάπτυξης των οικισμών τους και της οικοδόμησης της δύναμής τους σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια θέση μεταξύ των Θεών της Valhalla.

Η πολυαναμενόμενη συλλογή επικεντρώνεται σε τρία sneakers, που κυκλοφορούν σε αποκλειστικούς χρωματισμούς εμπνευσμένους από το Βόρειο Σέλας – Ας τα γνωρίσουμε:

Zig Kinetica (119,95€): Εμπνευσμένο από το βαθύ «μαύρο της σκανδιναβικής νύχτας» και το Βόρειο Σέλας, το πάνω μέρος του Zig Kinetica x ASSASSIN’S CREED VALHALLA είναι σχεδιασμένο από μαύρο mesh ύφασμα, ενώ η zig zag σμαραγδί σόλα του είναι εμπνευσμένη από τη θάλασσα. Επίσης, έχει το σύμβολο του Synin, το χαρακτηριστικό κοράκι της σκανδιναβικής μυθολογίας.

Club C Revenge (89,95€): To κλασσικό λευκό suede Club C Revenge x ASSASSIN’S CREED VALHALLA με χρωματισμούς από σμαραγδί και μαύρες λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη σμαραγδένια θάλασσα, απεικονίζει στη σόλα του ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα των Βίκινγκ το διπλό τσεκούρι μάχης.

Classic Leather Legacy (89,95€): Το επικό Το Classic Leather Legacy x ASSASSIN’S CREED VALHALLA, με χρωματισμούς ψυχρού γκρι και λεπτομέρειες δύο αποχρώσεων σμαραγδί, εμπνευσμένο από τα χρώματα της θάλασσα και της ομίχλης. Στο πίσω μέρος του sneaker υπάρχει ανάγλυφο ένα κοράκι που υποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημαντικότητα που είχαν αυτά τα πλάσματα για τους Βίκινγκ.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης δύο hoodies (64,95€), καπέλο (27,95€) και κάλτσες (14,95€). Όλα τα προϊόντα απεικονίζουν το custom ASSASSIN’S CREED VALHALLA X REEBOK λογότυπο, καθώς και πρόσθετα σύμβολα, όπως κοράκια και άξονες, σύμβολα της σκανδιναβικής μυθολογίας.

Η συλλογή ASSASSIN’S CREED VALHALLA X REEBOK είναι διαθέσιμη στο https://www.reebok.com/gr/assassinscreed_valhalla_collection