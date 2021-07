Μια νέα σελίδα άνοιξε το Hard Rock Cafe Athens προσκαλώντας αυτή τη φορά τους επισκέπτες του στο δεύτερο Pop Up Store στον Πειραιά με σκοπό να εξυπηρετήσει το κοινό των κρουαζιερόπλοιων. Μετά την επιτυχία του πρώτου Pop Up Store που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Μάιο του 2018, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, καζίνο, εστιατορίων και καταστημάτων να ανοίξουν το δεύτερο Pop Up Store τους στην Αθήνα.

Ο χώρος του νέου Pop Up Store έχοντας το ρυθμό που διαθέτουν όλα τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας, προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει μια γκάμα από αυθεντικά αξεσουάρ αλλά και ρούχα με το λογότυπο του Hard Rock Cafe της Αθήνας καθώς και τη νέα συλλογή ρούχων με την υπογραφή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Lionel Messi. Το νέο Pop Up Store βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη 10, στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά το οποίο θα λειτουργεί μόνο τις ημέρες και ώρες που ο σταθμός εξυπηρετεί το κοινό της κρουαζιέρας.

Από την έναρξη του πρώτου Hard Rock Cafe στο Λονδίνο το 1971, η Hard Rock International συνεχίζει να εξελίσσεται και να παρέχει στο κοινό όχι μόνο μια μοναδική εμπειρία εστίασης αλλά και μέσα από τις συνεργασίες της να προσφέρει στο κοινό της μοναδικά αξεσουάρ συλλεκτικής αξίας. Η πιο πρόσφατη συνεργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της 50ης επετείου της είναι με τον παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστή Lionel Messi, ο οποίος θα αποτελέσει τον πρεσβευτή της Hard Rock International για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα γίνει ο πρώτος αθλητής που συνεργάστηκε ποτέ με την εταιρεία. Για το λόγο αυτό εμπνεύστηκε και δημιούργησε μία συλλογή ενδυμάτων που φέρουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του θρυλικού παίκτη, όπως το λιοντάρι, τον αριθμό 10 και το δικό του, προσωπικό λογότυπο. H συλλογή αυτή έρχεται να ενταχθεί στην εμβληματική σειρά προϊόντων της μάρκας, που διατίθεται σε όλα τα φυσικά καταστήματα. Για όσους δεν μπορούν να επισκεφτούν τα καταστήματα, μπορούν να προμηθευτούν τα ρούχα της συλλογής από το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.hardrock.com/en-us/messi.

Tα Hard Rock Athens, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης αλλά και για να προστατέψει την υγεία των επισκεπτών της και του προσωπικού της τηρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, όπως ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Έτσι, μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και θα τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να μπορέσουν οι επισκέπτες των καταστημάτων Hard Rock να απολαύσουν την έξοδο τους νιώθοντας ασφάλεια.