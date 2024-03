Για πρώτη φορά, η SEPHORA υιοθετεί μια παγκόσμια υπογραφή «WE BELONG TO SOMETHING BEAUTIFUL»

Η SEPHORA, η κορυφαία παγκόσμια μάρκα λιανικής πώλησης ομορφιάς, υιοθετεί για πρώτη φορά μια ενιαία υπογραφή για όλες τις 35 αγορές της παγκοσμίως: “We belong to something beautiful”. Η Sephora, σκοπός της οποίας είναι να εμπνέει τις κοινότητές της μέσα από το όραμά της χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο του οποίου εξυμνούνται όλες οι μορφές ομορφιάς, επιβεβαιώνει εδώ τον ρόλο της, ο οποίος αποσκοπεί στο να προσφέρει χώρους ελεύθερης εξερεύνησης, αυτοέκφρασης, χωρίς κριτική, που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση μέσα από θετικές αλληλεπιδράσεις.

“Ως παγκόσμιος ηγέτης, η Sephora διαμόρφωνε πάντα τη βιομηχανία ομορφιάς Prestige και επαναπροσδιόριζε τους κώδικες της ομορφιάς. Αυτή η υπογραφή αποτέλεσε βασικό πυλώνα της τοποθέτησης της Sephora στη Βόρεια Αμερική και συνέβαλε στον επαναπροσδιορισμό της ομορφιάς prestige σε αυτή την περιοχή. Υιοθετώντας την παγκοσμίως, επιβεβαιώνουμε το μοναδικό μας όραμα για την ομορφιά, το οποίο αντλεί τη δύναμή του από την έκφραση της μοναδικότητάς μας, αλλά και από το ότι ανήκουμε σε μια φιλόξενη κοινότητα, χωρίς σύνορα και φραγμούς. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τα εκατομμύρια των θαυμαστών που αποτελούν την κοινότητά μας: τα 180 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος επιβράβευσης παγκοσμίως, τις εκατοντάδες μάρκες που συνεργαζόμαστε και τους 50.000 υπαλλήλους μας”, λέει ο Guillaume Motte, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sephora.

“Το We Belong to Something Beautiful, που ξεκίνησε αρχικά στη Βόρεια Αμερική το 2019, έχει γίνει κάτι περισσότερο από μια υπογραφή της μάρκας. Έχει εμπνεύσει δράση, από την εξέλιξη της εμπειρίας των καταστημάτων μας μέχρι την επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας. Ενώ κάθε κουλτούρα έχει μοναδικές αποχρώσεις, πιστεύουμε ότι η ένταξη είναι μια παγκόσμια ανθρώπινη έννοια. Τώρα προκαλούμε τους εαυτούς μας να δεσμευτούμε σε αυτή τη φιλοδοξία παγκοσμίως” προσθέτει η Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer της Sephora.

Αυτή η υπογραφή, η οποία απεικονίζει τις αξίες που υποστηρίζει και υπερασπίζεται η Sephora, ζωντανεύει τώρα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία μέσω μιας νέας καθηλωτικής καμπάνιας, η οποία δημιουργήθηκε με την εταιρεία BETC και επαναπροσδιορίζει το ρόλο του καθρέφτη ως σύμμαχο. Συχνά θεωρούμενος ως αντικείμενο κρίσης, ο καθρέφτης μετατρέπεται εδώ σε έναν καλοπροαίρετο και θετικό μάρτυρα για τον εορτασμό κάθε ομορφιάς.

Για τη σκηνοθεσία αυτής της καμπάνιας, η SEPHORA βασίστηκε σε μια κοινότητα γυναικών: τη σκηνοθέτιδα Stefanie Soho και τη φωτογράφο Liz Collins, οι οποίες απαθανάτισαν στιγμές από σκηνές της ταινίας, αλλά και από πιο διαφορετικές και μερικές φορές πιο προσωπικές στιγμές της ζωής, δείχνοντας ότι όλοι οι καθρέφτες μπορούν να γίνουν καθημερινοί σύμμαχοι. Η ταινία παρουσιάζει μια σειρά από κομμάτια της ζωής όπου οι χαρακτήρες συναντιούνται και συνδέονται μέσω της ομορφιάς.

Η Sylvie Moreau, Πρόεδρος EME της Sephora, δήλωσε: “Σε αυτή την καμπάνια, θέλαμε να τονίσουμε μια θεμελιώδη αρχή για τη Sephora: η ομορφιά ανθίζει μέσα στην ποικιλομορφία και την αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας και την αυτοπεποίθηση που προέρχεται από τη σύνδεση με τους άλλους. Ως ηγέτιδα εταιρεία, έχουμε την ευθύνη και το προνόμιο να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα όσο το δυνατόν ευρύτερα”.

Για τη Florence Bellisson, υπεύθυνη πρόεδρο για τη δημιουργία της BETC Etoile Rouge, ” Η χρήση του καθρέφτη έχει για εμάς διπλή σημασία: θέλαμε να αποκαταστήσουμε τον θετικό του ρόλο, μακριά από προκαταλήψεις και υπαγορεύσεις ομορφιάς. Αλλά είναι επίσης η μεταφορική ενσάρκωση των καταστημάτων Sephora: ένα μέρος χωρίς αποκλεισμούς και φιλόξενο για όλους. ”

Η καμπάνια θα προβληθεί σε 400 καταστήματά μας στην ΕΕ. Και, επειδή η Sephora θέλει να ασχοληθεί με ολόκληρη την κοινότητά της, η Selena Gomez, μια διασημότητα με ισχυρές δεσμεύσεις για την ψυχική υγεία, την ενσωμάτωση και την αυτοαποδοχή, συμμετέχει στην εκστρατεία με τη μάρκα της Rare Beauty.