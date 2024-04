Η SEPHORA, η κορυφαία εταιρεία ομορφιάς λιανικής πώλησης παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη των παγκόσμιων σφραγίδων “Clean at SEPHORA” και “Planet Aware at SEPHORA”. Μέσω αυτής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, η SEPHORA προσπαθεί να εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί σχετικά με τις συνθέσεις των προϊόντων και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις στις αγορές της παγκοσμίως. Αυτή η προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση εικονικών σφραγίδων, έχει ως στόχο να παρέχει σαφήνεια και συνέπεια στους πελάτες στα καταστήματα και στο διαδίκτυο. Ως ηγέτης στον τομέα της ομορφιάς, η SEPHORA δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της μεγαλύτερη διαφάνεια και να οδηγεί μια θετική πορεία για ολόκληρη τη βιομηχανία καλλυντικών.

Αυτές οι δύο νέες παγκόσμιες σφραγίδες, “Clean at SEPHORA” και “Planet Aware at SEPHORA“, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, παρέχουν σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως περιοχής, ορατότητα σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των συνεργατών της μάρκας:

Το “Clean at SEPHORA” αναδεικνύει μάρκες με αποτελεσματικές φόρμουλες που πληρούν τα παγκόσμια ρυθμιστικά πρότυπα και αποφεύγουν συγκεκριμένα συστατικά. Κατά το λανσάρισμα, 133 μάρκες παγκοσμίως έχουν ανταποκριθεί στον κατάλογο συστατικών “Clean at SEPHORA” με αξιόλογους παίκτες όπως οι Drunk Elephant, Fenty Skin, Gisou, Haus Lab, Ilia, Kosas, K18, The 7 Virtues, κ.λπ.

Το “Planet Aware at SEPHORA” παρουσιάζει μάρκες που έχουν εκπληρώσει συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει η SEPHORA για την προμήθεια και τη σύνθεση των συστατικών, τη συσκευασία, τις εταιρικές δεσμεύσεις και τη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Οι σφραγίδες “Planet Aware at SEPHORA” πρέπει να συμμορφώνονται με τουλάχιστον 32 υποχρεωτικά κριτήρια σε αυτούς τους τέσσερις βασικούς πυλώνες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Κατά το λανσάρισμα, 40 μάρκες παγκοσμίως έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια του “Planet Aware at SEPHORA”.

Το “Clean & Planet Aware at SEPHORA” παρουσιάζει μάρκες που συναντούν και τα δύο κριτήρια. Κατά το λανσάρισμα, 39 μάρκες παγκοσμίως έχουν εκπληρώσει αυτά τα συνδυασμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων: Amika, Briogeo, Glow Recipe, Unbottled, κ.λπ.

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο απαιτούν ισχυρότερη περιβαλλοντική ηγεσία και διαφάνεια από τη βιομηχανία ομορφιάς. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα με εμπιστοσύνη. Η SEPHORA δεσμεύεται, όπως πάντα, να παρέχει στους πελάτες της συνέπεια και σαφήνεια, ώστε να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές. Η σφραγίδα “Planet Aware at SEPHORA” είναι το αποτέλεσμα 2 ετών έντονης εργασίας υπό την καθοδήγηση των ομάδων της SEPHORA σε όλες τις περιοχές, μαζί με περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, για την ανάπτυξη μιας κοινής άποψης, κοινών πλαισίων και την ομιλία μιας κοινής γλώσσας όταν πρόκειται για πιο βιώσιμη ομορφιά στη SEPHORA.

Σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα μπροστά, στην αποστολή της SEPHORA να προσφέρει περισσότερη διαφάνεια στους πελάτες.

Η SEPHORA θα κυκλοφορήσει τις σφραγίδες “Clean at SEPHORA” και “Planet Aware at SEPHORA” στα καταστήματα και στο διαδίκτυο, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να αναζητούν και να εντοπίζουν τις μάρκες που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους. Οι σφραγίδες θα επεκταθούν στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική μέχρι το τέλος του 2024, καταλήγοντας στην Κίνα το 2025.

Με αυτές τις σφραγίδες, η SEPHORA φιλοδοξεί επίσης να επηρεάσει τη βιομηχανία καλλυντικών και να ενθαρρύνει τα εμπορικά σήματα να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές, κυρίως στη σύλληψη των προϊόντων τους μέσω των συνθέσεων, της προμήθειας συστατικών και της συσκευασίας, της διαφάνειας καθώς και των εταιρικών τους δεσμεύσεων. Με στόχο να διευκολύνει τις μάρκες να δημιουργήσουν το ταξίδι τους για να συμμορφωθούν με τα πρότυπα “Clean at SEPHORA” και “Planet Aware at SEPHORA”, η SEPHORA, σε συνεργασία με τον τεχνολογικό της εταίρο Novi Connect, παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους εμπορικούς συνεργάτες ένα προσαρμοσμένο εργαλείο ελέγχου, με το οποίο μπορούν να αξιολογήσουν τα προϊόντα τους βάσει του καταλόγου συστατικών “Clean at SEPHORA”, εφόσον το επιλέξουν, και των κριτηρίων “Planet Aware at SEPHORA”, για να διαπιστώσουν αν πληρούν τα πρότυπα της SEPHORA.

Η SEPHORA είναι ενθουσιασμένη που θα αποκαλύψει αυτές τις σφραγίδες στη Σύνοδο Κορυφής Change NOW στο Παρίσι στις 25 Μαρτίου 2024. Αυτή η αναγνωρισμένη και πολύτιμη σύνοδος κορυφής, η οποία συγκεντρώνει ηγέτες από τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών γύρω από βασικά θέματα βιωσιμότητας, αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για να μοιραστεί η SEPHORA τις νέες σφραγίδες της και να συνεργαστεί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τους ηγέτες της κοινής γνώμης.

Ο Guillaume Motte, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SEPHORA, δήλωσε: “Ως ο κορυφαίος omnichannel έμπορος ομορφιάς στον κόσμο, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να εμπλέκουμε τους συνεργάτες μας και τις ομάδες μας στην επίτευξη δύσκολων στόχων. Η SEPHORA έχει δεσμευτεί να καταστήσει τις πιο βιώσιμες επιλογές πιο προσιτές για τους πελάτες και τους συνεργάτες των μαρκών μας και να προωθήσει τη θετική επιρροή, και αυτές οι νέες σφραγίδες είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση’’.

Η Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer της SEPHORA, τόνισε: “Στη SEPHORA, είμαστε σε μια αποστολή να αναλάβουμε στοχευμένη δράση σήμερα για να εξασφαλίσουμε ένα όμορφο αύριο: για τον πλανήτη, για την κοινότητά μας, για τη βιομηχανία ομορφιάς, μέσω των ισχυρών συνεργατών μας και είμαστε υπερήφανοι που αποκαλύπτουμε τις νέες παγκόσμιες σφραγίδες μας στο ChangeNOW, μια απόδειξη αυτής της αποστολής. Ελπίζουμε ταπεινά ότι αυτό το έργο μπορεί να οδηγήσει σε θετική αλλαγή και να καλέσει ολόκληρη τη βιομηχανία μας να σημειώσει πρόοδο”.