Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Bιταμίνης C με τη SkinCeuticals, την αυθεντία στους αντιοξειδωτικούς ορούς

Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Bιταμίνης C με τη SkinCeuticals, την αυθεντία στους αντιοξειδωτικούς ορούς

Η Skinceuticals, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Bιταμίνης C, υπενθυμίζει τα οφέλη αυτού του ισχυρού αντιοξειδωτικού συστατικού που συμβάλλει στην καταπολέμηση της γήρανσης και στη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών, δυσχρωμιών και ρυτίδων.

Λίγα λόγια για τη βιταμίνη C και τα οφέλη της

Η καθαρή βιταμίνη C διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλει στην υγεία της επιδερμίδας προστατεύοντας τη από εξωγενείς παράγοντες όπως την υπεριώδη ακτινοβολία, το όζον και τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα. Οι εξωγενείς παράγοντες αλληλεπιδρούν και είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, κάτι που οδηγεί στην εμφάνιση ρυτίδων και χαλάρωσης και με τη φυσική διαδικασία γήρανσης του σώματος για την εμφάνιση των ρυτίδων και την καταστροφή του κολλαγόνου και της ελαστίνης που βρίσκονται στην επιδερμίδα. Η καθημερινή χρήση ορού βιταμίνης C, συνδυαστικά με τη χρήση αντηλιακού, θωρακίζει την επιδερμίδα και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες.

Η συμβολή της Skinceuticals στη μελέτη και ένταξη της βιταμίνης C στη ρουτίνα περιποίησης

Βάσει της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον ιδρυτή της Skinceuticals Dr. Sheldon Pinnell, η SkinCeuticals είναι η πρώτη που ανακάλυψε τις ακριβείς παραμέτρουςπου απαιτούνται για τη βέλτιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα της βιταμίνης C. Η καθαρή βιταμίνη C πρέπει να βρίσκεται στη μορφή του L-ασκορβικού οξέος για να έχει μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα. Σε αυτή τη μορφή βρίσκεται στα προϊόντα της SkinCeuticals αποτελώντας και τη βάση τους. Τα προϊόντα που περιλαμβάνουν βιταμίνη C μπορούν να περιέχουν και διορθωτικά συστατικά ή και να συνδυάζονται με αντηλιακά για πολλαπλή δράση. Είναι κατάλληλα για κανονική, μικτή, λιπαρή και ξηρή επιδερμίδα ακόμη και αν αυτή είναι και ευαίσθητη καθώς και για συγκεκριμένες δερματικές ανάγκες όπως ρυτίδες, απώλεια σφριγηλότητας, και δυσχρωμίες (κηλίδες, μέλασμα).

ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ & ΡΥΤΙΔΕΣ

Το C E Ferulic είναι ένας επαναστατικός αντιοξειδωτικός ορός που μειώνει έως και 48% τις βλάβες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η UV ακτινοβολία, η ρύπανση και τα μέταλλα της ατμόσφαιρας. Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, μειώνει ορατά τις ρυτίδες ενώ αυξάνει τη σφριγηλότητα και αποκαθιστά τα λιπίδια στην επιδερμίδα.

Πρόκειται για ένα ιδανικό συνδυασμό μαζί με το αντηλιακό για καθημερινή αντιοξειδωτική & αντιγηραντική προστασία τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση των μετάλλων, της ρύπανσης και της ηλιακής ακτινοβολίας ΧΗΛΙΚΟΠΟΙΕΙ (δεσμεύει) το πλεόνασμα των μετάλλων προτού προκληθούν οξειδωτικές βλάβες

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ & ΑΚΜΗ

Το Silymarin CF είναι ένας ισχυρός ορός με βιταμίνη C, εμπλουτισμένος με 3 αντιοξειδωτικά συστατικά αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.

Διαθέτει προηγμένη αντιοξειδωτική δράση και προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικές επιθέσεις καθώς και από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν οξείδωση του σμήγματος.

Η μη λιπαρή υφή του αντιοξειδωτικού ορού με βιταμίνη C, περιέχει 0,5% σαλικυλικό οξύ, το οποίο μειώνει τις υπάρχουσες βλάβες της ακμής και τις ατέλειες έως και 27% και βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης νέων ατελειών.

ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΤΟΝΟΣ & ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ

Ο ορός Phloretin CF παρέχει προηγμένη προστασία ενάντια στη UVA και UVB ακτινοβολία και διορθώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές χαρίζοντας έως και 20% πιο ομοιόμορφο χρωματικό τόνο.

Αυτή η ευρέος φάσματος αγωγή παρέχει προηγμένη προστασία από περιβαλλοντικές επιθέσεις. Παράλληλα με την ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση, έχει αποδειχθεί ότι διορθώνει την υπάρχουσα βλάβη εκ των έσω.

Εξαλείφει την εμφάνιση υπερμελάγχρωσης και επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση για επαναδιαμόρφωση του δέρματος.

Αποτρέπει τις κυτταρικές μεταλλάξεις, όπως τα διμερή θυμίνης, προασπίζοντας το DNA των κυττάρων του δέρματος.

*Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας λεπτομερούς μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Αμερικανό Δερματολόγο, Dr. Corey Hartman, και διήρκησε 12 εβδομάδες, αποδείχθηκε κλινικά ότι το Phloretin CF:

– Βελτιώνει την ομοιομορφία του τόνου του δέρματος κατά 20%

– Αυξάνει τη λάμψη του δέρματος κατά 27%

– Μειώνει τον αποχρωματισμό του δέρματος κατά 16%

Πώς και πότε εφαρμόζουμε τους ορούς με βιταμίνη C από την Skinceuticals

Οι οροί εφαρμόζονται το πρωί αφού έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός της επιδερμίδας. 4-5 σταγόνες από οποιοδήποτε αντιοξειδωτικό ορό Skinceuticals αρκούν. Εφαρμόστε το προϊόν στις παλάμες των χεριών και στη συνέχεια κάντε απαλό μασάζ σε στεγνό πρόσωπο με σταθερή πίεση μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμοστούν σε λαιμό και ντεκολτέ με τον ίδιο τρόπο. Πάντα οι οροί πρέπει να συνδυάζονται με αντηλιακή προστασία.

Βήμα 1: PREVENT

Προλαμβάνει τις βλάβες που προκαλούν τα οξειδωτικά μέταλλα, τα οποία ενεργοποιούν τη γλυκοζυλίωση

Βήμα 2: CORRECT

Αναστέλλει τη γλυκοζυλίωση και ενισχύει το κολλαγόνο και το περιβάλλον του

Βήμα 3: PROTECT

Προστασία από τις ακτίνες UV, οι οποίες επιταχύνουν τη γλυκοζυλίωση