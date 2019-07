Δεν πιστεύω να έχεις άγχος για τη βαλίτσα που πρέπει να ετοιμάσεις για το σαββατοκύριακο. Όχι, εσύ ξέρεις καλά πως θα μπεις στο thatslife.gr και θα βρεις όλα εκείνα τα απαραίτητα για να είσαι στυλάτη και μοδάτη κάθε στιγμή των διακοπών σου. Και ποια είναι αυτά; Ας τα δούμε αναλυτικά:

Θέλεις βαλίτσα για εσένα και για το ταίρι σου και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις; Τότε ήρθε η ώρα να μπεις στο Bagie και να βρεις τις αγαπημένες σου βαλίτσες γιατί αν οι βαλίτσες δεν είναι σετ «που πάαααααας»; Έτσι παίρνοντας δύο βαλίτσες (μια μικρή και μια μεγάλη) μπορείς να είσαι έτοιμη και για τα επόμενα ταξιδάκια άλλωστε η μια είναι μεσαίου μεγέθους και η άλλη είναι καμπίνας. Τέλος, σου θυμίζω ότι βάζοντας το κουπόνι «thatslife» έχεις έκπτωση 10% σε όλα τα προιόντα της εταιρείας. Τι το σκέφτεσαι; Φύγαμε για διακοπές!

Αντηλιακά

Οι αντηλιακές σειρές SUN SCREEN της FREZYDERM καλύπτουν κάθε ανάγκη και παρέχουν την απόλυτη ηλιοπροστασία ώστε οι καλοκαιρινές αναμνήσεις να αφορούν μόνο όμορφες στιγμές και όχι… ταλαιπωρία! Ανακαλύψτε το Sea Side Dry Mist SPF 50+, το Active Sun Screen Lip Balm SPF 50+ και το After Sun Mousse και απολαύστε ατελείωτες ώρες χαλάρωσης στην παραλία!

Αφρόλουτρο

Για όλες τις γυναίκες, η περιποίηση της επιδερμίδας είναι μια πράξη φροντίδας που μας χαλαρώνει και αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας ομορφιάς μας! Σε αυτές τις στιγμές χαλάρωσης και αυτο-φροντίδας, το αφρόλουτρο Dove Deeply Nourishing, αλλά και όλα τα αφρόλουτρα Dove είναι δίπλα μας, καθαρίζοντας απαλά και θρέφοντας την επιδερμίδα με τη μοναδική σύνθεσή τους! Μια σύνθεση που παράλληλα σέβεται το μικροβίωμα της επιδερμίδα μας.

Απαλή επιδερμίδα

Η επιδερμίδα μας πρέπει να είναι απαλή και στη L’ Erbolario το γνωρίζουν για αυτό και πρέπει να αγοράσεις το συγκεκριμένο απαλό γαλάκτωμα με ευχάριστη υφή και φίνο λουλουδάτο άρωμα. Χαρίζει ενυδάτωση, θρέψη και μεταξένια απαλότητα στην επιδερμίδα του σώματος χάρη στα φυτικά συστατικά του: απόσταγμα από το Albero di Giada, Βούτυρο Καρύδας και Βούτυρο Καριτέ και βιταμίνη Ε από Σόγια.

Sun glow browzing powder

Το υπέροχο μαύρισμα και η όμορφη λάμψη κάνουν την αναμονή μέχρι τις επόμενες διακοπές λίγο πιο ευχάριστη –

και ταυτόχρονα κάνουν το καλοκαίρι να διαρκέσει λίγο περισσότερο ακόμη κι όταν έχετε πλέον επιστρέψει στην

καθημερινή σας ρουτίνα. Είτε θέλετε ένα ματ φινίρισμα για contouring, είτε μια ελαφριά λάμψη είτε ένα dewy μεταλλικό εφέ για έντονη λάμψη: οι τρεις μπρονζέ πούδρες της συλλεκτικής σειράς Sun Glow από την Catrice είναι εξαιρετικά ελαφριές και εξασφαλίζουν όμορφη, μαυρισμένη επιδερμίδα – χωρίς ηλιοθεραπεία!

Ζουμερά χείλη

Τα ζουμερά και λαμπερά χείλη είναι κομμάτι κάθε σωστού καλοκαιρινού μακιγιάζ και τα πιο πολλά χρώματα θα τα βρεις στην essence. Τα Plumping Lipgloss χάρη στα φωτεινά τους χρώματα και το έντονο γυαλιστερό τους φινίρισμα, εξασφαλίζουν ορατά πιο γεμάτα χείλη.

Αντίο μαύροι κύκλοι

Με Perfect me Concealer πείτε αντίο στους μαύρους κύκλους! Καλύπτει εξαιρετικά τις ατέλειες και τονώνει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών προσφέροντας αψεγάδιαστο αποτέλεσμα έως και 14 ώρες. Θεωρείται must για το καλοκαίρι!

Gel καθαρισμού

Χάρη στο detox Cleansing gel της Bioten o βαθύς καθαρισμός, η αποτοξίνωση και αναζωογόνηση είναι επιλογές που τώρα πια έχεις και στις διακοπές. Ο ενεργός άνθρακας που περιέχει, δρα σαν μαγνήτης και παγιδεύει τους ρύπους εξασφαλίζοντας μια φρέσκια αίσθηση στο δέρμα.

Απαλά μαλλιά με χρώμα που διαρκεί

Το χρώμα των μαλλιών με τις πρώτες βουτιές εξαφανίζεται; Όχι πια με τη νέα Nature + Science, μια ασυμβίβαστη φυσική εναλλακτική λύση για τις αγαπημένες σειρές περιποίησης μαλλιών από την Redken. Kάθε σειρά περιποίησης μαλλιών Nature + Science είναι εμπλουτισμένη με ένα εμβληματικό συστατικό φυσικής προέλευσης. Η σειρά Extreme ενδυναμώνει και ενισχύει τα μαλλιά.

Για τον ερεθισμό του δέρματος

Σας έχει τύχει να έχετε φαγούρα ή ερεθισμό φορώντας κάποιο καινούριο ρούχο ή κόσμημα; Έχετε παρατηρήσει ότι τα κουνούπια κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους σε όλη την διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το καλοκαίρι; Εμφανίζετε ερεθισμό στο δέρμα σας όταν έρχεστε σε επαφή με φυτά που ανθίζουν την άνοιξη; Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σύμμαχός μας είναι το Fenistil, το οποίο ενδείκνυται για την ανακούφιση από τη φαγούρα που προκαλείται από μία ευρεία γκάμα αιτιών (όπως ήπιας μορφής κνίδωση, δερμογραφισμό και δερματίτιδες από φυσικά αίτια), σε κάθε εποχή.

Άρωμα

Το Hidden Paradise από την αγαπημένη μας B.U. είναι εμπνευσμένο από τις τελευταίες τάσεις στη μόδα και το design, κάνει την εμφάνιση του με μια άκρως εξωτική και καλοκαιρινή συσκευασία, με μαγευτικά χρώματα και μοτίβα, που σε καλεί να ανακαλύψεις τον κρυμμένο παράδεισο στο περιεχόμενό του. Το άρωμα του Hidden Paradise είναι το δικό σου «όπλο» για να σαγηνεύσεις. Είναι το άρωμα που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις στις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. H ιδιαιτερότητα του αρώματος οφείλεται στη μοναδική του σύνθεση όπου κυριαρχούν η vanilla και το musk, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά τόσο με τις λουλουδάτες νότες γιασεμιού και κρίνου όσο και με τις φρουτώδεις νότες πορτοκαλιού και αχλαδιού.

Γυαλιά Ηλίου

Μα πες μου αλήθεια έχεις δει πιο στυλάτα γυαλιά; Τα συγκεκριμένα unisex γυαλιά από την Tommy Hilfiger διαθέτουν ελαφρύ μεταλλικό πλαίσιο με διπλή γέφυρα και λεπτούς βραχίονες σε σχήμα βέλους, που διακοσμούνται από μια λεπτομέρεια σε κόκκινο, λευκό και μπλε καουτσούκ στην μία πλευρά. Οι χρωματικοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν τους εξής: ροζ με χρυσό πλαίσιο και ροζ φακούς, σκούρο μαυρισμένο ασημί πλαίσιο με γκρι φακούς, ασημί πλαίσιο με μπλε φακούς και μαυρισμένο ασημί πλαίσιο με πράσινους φακούς.

T- shirt

Όλες έχουμε ένα αγαπημένο tshirt που δεν θέλουμε να αποχωριστούμε ποτέ! Ε λοιπόν το δικό σου αγαπημένο θα το βρεις από την Tommy Hilfiger! Τα γυναικεία κομμάτια, μας μεταφέρουν σε μέρη με εξωτική αύρα και vintage διάθεση, μέσα από θερμές αποχρώσεις, άνετα υφάσματα και τις -all time classic- denim εμφανίσεις. Επιλέξτε από την καλοκαιρινή παλέτα neon χρωμάτων, 100% βαμβακερά μπλουζάκια, ριγέ και χρωματιστά και συνδυάστε τα με κοντά σορτσάκια που θα βρείτε σε denim αλλά και υφασμάτινες υφές. Τα μονόχρωμα αμάνικα μπλουζάκια είναι must για ένα απόλυτα καλοκαιρινό look, αφού μπορούν να φορεθούν εύκολα είτε μόνα τους, είτε χρησιμοποιώντας τεχνική layering, κάτω από ένα ανοιχτό πουκάμισο.

Thank you, next

Μήπως χώρισες ή μήπως η αγαπημένη σου τραγουδίστρια είναι η Ariana Grande; Η Η&Μ ανακοινώνει με χαρά το λανσάρισμα μιας ευρείας συλλογής με την εμπορική επωνυμία της Ariana Grande, δημιουργημένη αποκλειστικά για τους fans της σε όλο τον κόσμο! Η licensed συλλογή Ariana Grande της Η&M, “thank u, next” περιλαμβάνει πάνω από 30 μοναδικά fashion pieces, όπως φούτερ, μακρυμάνικα t-shirts, cropped tops, σκούφους, αξεσουάρ για τα μαλλιά, θήκες τηλεφώνων και σάκους γυμναστηρίου!