Το street style ξεκίνησε από την κουλτούρα των skateboard kids και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στα outfit και το brand της Vans μπορεί να σου μάθει όλα όσα χρειάζεσαι για να πετύχεις το απόλυτο streetstyle look.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η νέα της συλλογή στο αγαπημένο Sk8-Hi παπούτσι, που βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1976. Πέρα από το skating, ήταν ανέκαθεν ένα εύχρηστο, άνετο και πολύ στιλάτο παπούτσι, επομένως η αναβαθμισμένη εκδοχή του SK8-HI MTE 2.0 DX, μόνο ενθουσιασμό μπορεί να μας προκαλέσει.

Αδιάβροχο πάνω μέρος, λαστιχένιο προστατευτικό στο μπροστινό μέρος, φτέρνα με easy on and off βοήθημα, τεχνολογία ΜΤΕ360 για κρύο και βροχερό καιρό και UltraCush sock liner για απόλυτη άνεση. Τα 20 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή μποτών για το χιόνι συνοψίζονται στην τραχιά MTE σόλα που εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσφυση στο πάτημα. Ουσιαστικά έχεις τα χαρακτηριστικά μιας χειμωνιάτικης αθλητικής μπότας σε ένα διακριτικό και stylish παπούτσι που φοριέται όλη μέρα.

Η νέα συλλογή είναι διαθέσιμη στα επίσημα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και Athens Metro Mall, στα νέα καταστήματαστο Golden Hall και το Mediterra-nean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall στην Κύπρο, στα official corner της Vans στο Attica City Link, στο Notos Αθήνας &Θεσσαλονίκης και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.