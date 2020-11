Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter, το σύμπαν με τις ιπτάμενες σκούπες, τα μαγικά ραβδιά, τα λατινικά ξόρκια, τους σατανικούς χαρακτήρες και τους αθώους έρωτες ζωντανεύει στη νέα συλλογή της women’secret. Ώρα να βρεθείς ανάμεσα στους «συμμαθητές» σου στο Gryffindor με τη συλλογή από ριγέ midi ρόμπα σε μπορντό και μουσταρδί χρώμα και την πυζάμα με τις γυαλιστερές λεπτομέρειες της και το χαρακτηριστικό έμβλημα.

Αν ονειρεύεσαι να φοιτείς γενικά στο Hogwarts διάλεξε τις πυζάμες με τη φράση “Waiting for my letter from Ηogwarts” ή αν ανυπομονείς να ξαναζήσεις τις στιγμές της τελευταίας ταινίας, για σένα υπάρχει το σχέδιο με το χαρακτηριστικό σύμβολο Deathly Hallows.

Η νέα συλλογή ωστόσο περιλαμβάνει και αξεσουάρ, όπως παντόφλες σε μπορντό, μπλε navy και ανοιχτό γκρι, σακίδιο Gryffindor, μαξιλαράκι ταξιδιού και αλουμινένιο παγούρι με το οικόσημο του Hogwarts. Τι περιμένεις; Κάνε τα μαγικά σου!

Βρες τη συλλογή online στο Facebook shop της @womensecretgreece