Μπήκαμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του izy shoes www.izyshoes.gr και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από τα υπέροχα σχέδια που έχει. Η Μέριλιν είχε πει κάποτε « Δώσε σε ένα κορίτσι τα κατάλληλα παπούτσια και μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο». Εμείς δοκιμάσαμε τις μοναδικές ελληνικές δημιουργίες και πραγματικά το καταφέραμε!

Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο άρθρο μας οι over the knee boots με τακούνι εντυπωσιάζουν με ένα υπέροχο total black look, όπως ξέρουμε κάτι τέτοιο προσφέρει το μυστήριο που πάντα ήθελες για να εντυπωσιάσεις.

Είναι άλλωστε μια τάση που δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από το προσκήνιο. Συνδύασε το με μια εντυπωσιακή τσάντα μαζί με ένα έντονο κραγιόν και είσαι έτοιμη!

Από την άλλη για εσένα που λατρεύεις τις over the knee boots και θέλεις να τις φοράς καθημερινά επέλεξε ένα ζευγάρι σε εντυπωσιακό χρώμα όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω στη φωτογραφία ώστε να τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορείς να «παίξεις με τα χρώματα» δοκιμάζοντας να φορέσεις ένα αξεσουάρ ή μια μπλούζα στο ίδιο ακριβώς χρώμα. Στη στιγμή η διάθεση σου θα φτιάξει και θα τραβήξεις όλα τα βλέμματα πάνω σου.

Το τι θα αγοράσεις εσύ το αφήνουμε στη κρίση σου άλλωστε είναι τόσοι πολλοί οι συνδυασμοί που μπορείς να κάνεις με τις συγκεκριμένες μπότες. Το μόνο σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο είδος μπότας είναι must και ήρθε για να μείνει. Ψάχνεις για περισσότερους συνδυασμούς για τις συγκεκριμένες μπότες; Θα τους βρεις EΔΩ!