Κάθε γνήσια λάτρης της ποιότητας έχει σκεφτεί να επενδύσει χρήματα σε ένα ζευγάρι χειροποίητα παπούτσια. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, αφού συνήθως μιλάμε για υποδήματα με εξαιρετικό φινίρισμα και έμφαση στην κάθε λεπτομέρεια. Δες, στη συνέχεια, τους λόγους που αξίζει να «ψηφίσεις» handmade προτάσεις αυτό το καλοκαίρι.

Τα χειροποίητα παπούτσια διαρκούν περισσότερο σε σύγκριση με αυτά που παράγονται από μια μηχανή. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι χρειάζονται καίνουργια παπούτσια κάθε χρόνο. Τα χειροποίητα παπούτσια είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαρκούν πολύ και να αντέχουν σε οποιοδήποτε βαθμό φθοράς. Παράλληλα, τα παπούτσια πρέπει να είναι άνετα και να επιτρέπουν το ελεύθερο περπάτημα. Μερικές φορές, αυτά που παράγονται στο μηχάνημα μπορεί να μην ταιριάζουν πολύ καλά στα πόδια, λόγω του γεγονότος ότι είναι κατασκευασμένα σε τυποποιημένα μεγέθη. Στα χειροποίητα παπούτσια ο σχεδιασμός και το στυλ είναι ιδιαίτερος και μας κάνουν να αισθανόμαστε μοναδικές. Το αρνητικό συνήθως είναι ότι η τιμή τους είναι υψηλότερη από τα παπούτσια της μαζικής παραγωγής, μπορείς όμως να βρεις ποιοτικές αλλά προσιτές επιλογές.

Αν θες να αγοράσεις χειροποίητα παπούτσια που ξεχωρίζουν χωρίς να τα πληρώσεις ακριβά, η αναγνωρισμένη σχεδιάστρια χειροποίητων υποδημάτων, Ευαγγελία Δρόση, παρουσίασε τις ολοκαίνουριες δημιουργίες της για τη σεζόν Summer 2023.

Πέδιλα που κλέβουν την παράσταση

Στη συλλογή την παράσταση κλέβουν τα ψηλοτάκουνα πέδιλα με τις παστέλ αποχρώσεις και τις metallic πινελιές, ζευγάρια ιδανικά για cocktails σε ταράτσες με θέα την πόλη, formal περιστάσεις – ενώ είναι ιδανικά για τις πιο τολμηρές νύφες του καλοκαιριού που έχουν επιλέξει νυφικό που αφήνει εκτεθειμένα τα πόδια. Τη συλλογή εμπλουτίζουν και διαχρονικά σχέδια σε μαύρο χρώμα, που θα κλέψουν την καρδιά των απανταχού less is more fashionistas.

Σανδάλια για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση

Flat σανδάλια με περίτεχνα δεσίματα έρχονται σε μία πληθώρα χρωμάτων και prints, όχι μόνο για να ολοκληρώσουν κάθε μας καλοκαιρινή εμφάνιση, αλλά να απογειώσουν και τα πιο απλά σύνολα. Jungle prints, μεταλλικές λεπτομέρειες, ρομαντικές προτάσεις, και ένα ευφάνταστο mix & match στη χρωματική παλέτα και τις υφές συνθέτουν την Summer 2023 Collection της σχεδιάστριας. Παράλληλα, η νέα συλλογή διαθέτει και διαχρονικά flat σανδάλια σε κλασικές αποχρώσεις όπως το μαύρο και το μπεζ και σε μία μεγάλη ποικιλία από σχέδια όπως τα sliders και τα gladiator style. Τη συλλογή εμπλουτίζουν και τα viral sea sandals σε λαχταριστές αποχρώσεις, ιδανικά για τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις στα νησιά.

Χειροποίητα Mules: Η τάση του φετινού καλοκαιριού

Από τη νέα συλλογή χειροποίητων παπουτσιών της Ευαγγελίας Δρόση δεν λείπουν τα mules, τόσο ψηλοτάκουνα όσο και flat, απόλυτη τάση του φετινού καλοκαιριού, ιδανική πρόταση για office looks με day-to-night χαρακτήρα.