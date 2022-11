H 31η Εβδομάδα Μόδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία με το φαντασμαγορικό show του Vassilis Zoulias. Πλήθος επωνύμων κατέφθασαν στο Ωδείο Αθηνών για ακόμη μία ημέρα για να παρακολουθήσουν την επίδειξη του επιτυχημένου Έλληνα σχεδιαστή, ενώ νωρίτερα μέσα στη μέρα παρουσίασαν τις συλλογές τους νέοι κι ανερχόμενοι σχεδιαστές.

H τελευταία μέρα της Εβδομάδας Μόδας ξεκίνησε με τα fashion shows 9 νέων σχεδιαστών και 2 σχολών μόδας. H Τζίνα Αλιμόνου παρουσίασε το θεσμό των New Designers Awards που δίνει τη δυνατότητα στον πρώτο νικητή να παρουσιάσει τη συλλογή του σε Fashion Week του εξωτερικού. Τα νέα ταλέντα παρουσίασαν συλλογές με έμπνευση και ηχηρά μηνύματα. Η Sophia Katsimicha άνοιξε το διαγωνιστικό κομμάτι των New Designers Awards με την capsule συλλογή της “The Quirks” με ιδιαίτερη έμφαση σε υφές και χρώματα που αποπνέουν μία αύρα απλότητας και ευαισθησίας.

Η Atinati εμπνεύστηκε από τη γενέτειρά της, τη Γεωργία και την ιδέα της ελευθερίας. Μεταλλικά κρινολίνα και κλουβιά φυλάκιζαν τα μοντέλα και τα προκαλούσαν να απελευθερωθούν. Ακολούθησε το brand Kekoα με αρχαίες Ελληνίδες να περπατάνε στην πασαρέλα. Κάθε κομμάτι της συλλογής αποτελούσε την προσωποποίηση μιας περιοχής της Ελλάδας σύμφωνα με τον σχεδιαστή.

Το δεύτερο group των νέων σχεδιαστών άρχισε με το brand Athénée by Xenia Athanasiadi & Efthimia Papadothomakou. Η συλλογή “ She” είναι αφιερωμένη στη γυναίκα, σε εκείνη που τολμάει να φορέσει και δέρμα και βελούδο και παγιέτα.

Η συλλογή “Trauma” του Blue είναι ένα αποχαιρετιστήριο σε 2 μέλη της οικογένειάς του. Μια χειροποίητη συλλογή ρούχων και κοσμημάτων που αντιπροσωπεύει τις πληγές και το κενό της απώλειας. Τα υφάσματα συμβόλιζαν το αίμα, τη θλίψη αλλά και την αναγέννηση. Η Leonie παρουσίασε τη συλλογή “Dark Side of the Moon”, μία κραυγή για ελευθερία. Ο άνθρωπος υφίσταται τεράστια καταπίεση από τον σύγχρονο τρόπο ζωής κι ήρθε η ώρα να το αλλάξει και να απελευθερωθεί.

Το τρίτο και τελευταίο γκρουπ ξεκίνησε με την νικήτρια του βραβείου Best New Designer Malena. Η νικήτρια του περσινού Fashion Design Project by Answear εμπνεύστηκε από την ελληνική παραδοσιακή φορεσιά με το κόκκινο, το άσπρο, το μαύρο χρώμα και τα κεντήματα να κυριαρχούν στη συλλογή της. Το όνομα της συλλογής “Roots” μας καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση με τις ρίζες μας, με το παρελθόν μας από τις οποίες οι νεότερες γενιές ολοένα και απομακρύνονται. Ακολούθησαν οι ND & EL by Nadia Duka & Emmanouela Liagkou, νικήτριες του Best Trendsetter βραβείου, με την συλλογή “Less is more”, μία elegant και minimal συλλογή με αέρινα υφάσματα και υπέροχα prints που ζωγραφίζει η εικαστικός Emmanouela Liagkou ενώ η Nadia Duka σχεδιάζει τα ρούχα.

Τέλος, εκτός του διαγωνισμού παρουσίασε τη νέα του συλλογή το νεοεμφανιζόμενο brand Maharasi που είχε συμμετάσχει την προηγούμενη φορά στους νέους σχεδιαστές. Χρώματα, αέρινα υφάσματα και χειροποίητα παπούτσια ως μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Η σχολή της Romina Karamanea και συγκεκριμένα οι πρωτοετείς σπουδαστές του προγράμματος του προγράμματος Σχεδίου Μόδας, Τεχνολογία και Κατασκευή κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια ανατρεπτική sustainable συλλογή στοχεύοντας στο μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το θέμα της συλλογής ήταν το αγαπημένο και διαχρονικό LBD (Little Black Dress).

Η μέρα συνεχίστηκε με την τελετή απονομής των βραβείων των Νέων Σχεδιαστών μέσα σε μια πολύ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.

Την τελετή παρουσίασε η λαμπερή Τζίνα Αλιμόνου, ως γνήσια εκπρόσωπος της μόδας και της ομορφιάς, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε για πρώτη φορά στη διοργάνωση, το νέο της εγχείρημα την δημιουργία του δικού της Brand ομορφιάς το “goodlifebygina” και του goodlifebygina.gr. Το δύσκολο έργο της κριτικής επιτροπής ανέλαβαν ο δημοσιογράφος Chris Lavish από το fashionweekonline.com, η Elena Stavrinou buyer από το Λονδίνο, η Ιφιγένεια Πλευράκη δημοσιογράφος στη Huffington Post και η Ορσαλία Παρθένη, σχεδιάστρια και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών. Το βραβείο Best New Designer απένειμε η πρόεδρος της Athens Xclusive Designers Week κα Τόνια Φουσέκη στη νικήτρια, η οποία γεμάτη συγκίνηση ευχαρίστησε τη γιαγιά της για την πολύτιμη βοήθειά της στη δημιουργία της συλλογής. H κα Ορσαλία Παρθένη έκανε την απονομή του βραβείου Best Trendsetter, ενώ η κα Σοφία Μαντζάνα από τη ΔΕΠΑ απένειμε το Best βραβείο Catwalk. Νικητές των τριών επάθλων αναδείχθηκαν οι σχεδιαστές:

Best New Designer: Malena

Best Trendsetter: ND & EL by Nadia Duka & Emmanouela Liagkou

Best Catwalk: Blue

Το AthensFashionClub σε συνεργασία με την Πορτογαλική πρεσβεία στην Ελλάδα αγκάλιασε τη Βιώσιμη Μόδα και παρουσίασε ένα διεθνές project με τίτλο “Sustainable Portuguese Fashion by Greek Emerging Designers”. Bιώσιμα υλικά όπως φελός, ύφασμα από κάνναβη και τσουκνίδα, οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένος πολυεστέρας συνδυάζονται μεταξύ τους σε ένα εντυπωσιακό Sustainable Fashion Show, ακολουθώντας αρχές Αειφόρου Μόδας και Κυκλικής Οικονομίας.

Η 31η Εβδομάδα Μόδας έριξε αυλαία με το φαντασμαγορικό και επετειακό show των 20 χρόνων του καταξιωμένου Έλληνα σχεδιαστή Vassilis Zoulias. Η συλλογή “We are family” S/S ’23 αντλεί έμπνευση από τα μαξιμαλιστικά ‘90s. Έντονα χρώματα από φλούο πορτοκαλί, πράσινο έως και φούξια – neon σε εκρηκτικούς συνδυασμούς και με υπερμεγέθη pie de poule σε άσπρο μαύρο γέμισαν την πασαρέλα του Ωδείου Αθηνών. Ανδρικά σακάκια, πιτζάμες για όλη την ημέρα, σορτς, κομψά καφτάνια και ελαφριά φορέματα ιδανικά για διακοπές σε μοτίβα εμπριμέ, πουά και λεοπάρ. Φυσικά δεν έλειπαν τα αγαπημένα cocktail dresses με καινούργιο μίνι μήκος. Όπως πάντα ο Περικλής Κονδυλάτος στόλισε τα look με τα ευφάνταστα κοσμήματά του από plexiglass σε διάφορα χρώματα. Τα υποδήματα Sante ολοκλήρωσαν τα looks.

Το οικογενειακό κλίμα της συλλογής απογείωσαν διάσημες μητέρες με τις κόρες τους, όπου περπάτησαν στην πασαρέλα. Η Βίκυ Καγιά με τη μητέρα της Αλεξάνδρα, η Χριστίνα Πολίτη και η Υακίνθη Καραβίτη, η Ναταλία Δραγούμη με την κόρη της Κλειώ Ρόμπερτς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τη μικρή Ροζαλία, η Τζένη Οικονόμου-Ρίζου με την κόρη της Νάταλι και η Φαίη Μπέη με την κόρη της. Εντύπωση επίσης προκάλεσαν οι αγαπημένες αδελφές Άννα και Τέα Πρέλεβιτς, η Δωροθέα Μερκούρη με την αδελφή της Αλεξάνδρα και ο Σπύρος Πώρος με την κόρη του Ηρώ.

Το αγαπημένο δίδυμο των Ελλήνων σχεδιαστών μαζί με την διοργάνωση

θα διαθέσουν τα έσοδα των εισιτηρίων για τους σκοπούς της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, ενημέρωση για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία. Στο άνοιγμα μάλιστα της επίδειξης η κα Τόνια Φουσέκη μίλησε για αυτή την ενέργεια και προλόγησε την κα Μένια Κουκουγιάννη ιδρύτρια της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τους σκοπούς και το έργο του οργανισμού.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com που καλύπτει όλα τα Fashion Weeks ανά τον κόσμο, το Forbes Middle East, το Forbes France, το Sigma Cyprus κ.α.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την τελευταία ημέρα της AXDW: Όλγα Κεφαλογιάννη, Λάκης Γαβαλάς, Γιώργος Μέρλος, Μαίρη Φιξ, Καλλιόπη Καρβούνη, Σϊσσυ Φειδά, Δέσποινα Πορτοκάλη, Όλγα Καραβερβέρη, Σούλα Λιάκου, Ορσαλία Παρθένη, Σάνταρ Βουτσά, Μαρίνα Κουταρέλη, Γιώργος Καεράμπελας, Λάουρα Ντε Νίγκρις, Μαρία

Λεμονιά, Καρολίνα Ντε Σόζα, Δημήτρης Ντάσσιος, Αλέξανδρος Λεμονής , Στέλλα Μέλιγκαν και πολλοί άλλοι.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Aυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Το Make – A – Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει την πιο βαθιά επιθυμία παιδιών 3-18 ετών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Σκοπός του οργανισμού είναι ένας και μοναδικός: μία ευχή για ΚΑΘΕ παιδί που νοσεί. Σήμερα ο Οργανισμός εκπληρώνει ετησίως περισσότερες από 160 ευχές, ανταποκρινόμενος σε όλα τα αιτήματα, κι απ’ την πλευρά της η εβδομάδα μόδας ευελπιστεί να καταφέρει να συνεισφέρει ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ευχών που θα εκπληρωθούν!

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear προ(σ)καλεί τους υποψήφιους συμμετέχοντες να ανοίξουν τα φτερά σας παίρνοντας μέρος στον απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας! To answear.gr αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα online κατάστημα μόδας. Η Answear, δε φοβάται τις αλλαγές και τις νέες ιδέες, εξελίσσεται δυναμικά και στηρίζει την ελευθερία έκφρασης για όλους. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ωδείο Αθηνών οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σχεδιάζοντας τη δική τους δημιουργία και να κερδίσουν πλούσια δώρα: όλοι οι συμμετέχοντες που θα σχεδιάσουν από τις 13 – 16 Νοεμβρίου, κερδίζουν αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές από το answear.gr, ενώ ένας τυχερός/ τυχερή μετά από κλήρωση θα κερδίσει δώρα αξίας 200 ευρώ από το answear.gr για να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερα από 500 επώνυμα fashion brands. Όσο για το μεγάλο νικητή/ νικήτρια του διαγωνισμού, θα κερδίσει 500 ευρώ μετρητά και τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν στα επόμενα New Designers Awards! Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα συλλεκτικό T- shirt το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω του answear.gr ως μέρος της συλλογής του γυναικείου brand Answear.LAB ενώ τα έσοδα από τη πώληση του θα διατεθούν στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ για τη στήριξη σε ευπαθείς ομάδες γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: E.T. Collection, Charm me, Maya Zoulovits, Selene Handmade.

