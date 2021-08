Κακά τα ψέματα! Καλοκαίρι είναι, άνθρωποι είμαστε και θα ιδρώσουμε λίγο παρά πάνω! Έχεις όμως παρατηρήσει ότι ο ιδρώτας των ανδρών είναι κάπως διαφορετικός από των γυναικών; Αν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, ο φίλος σου μυρίζει κάπως έντονα και δε μπορείς να τον πλησιάσεις γιατί σε ενοχλεί η έντονη εφίδρωση που τον χαρακτηρίζει, υπάρχει τρόπος να ξεμπερδέψετε και οι δύο με αυτό το πρόβλημα!

Τα σωστά βήματα για την καταπολέμηση του ιδρώτα!

-Η καταπολέμηση της εφίδρωση θέλει σύστημα. Ο φίλος σου, για να περιορίσει το πρόβλημα, θα πρέπει να κάνει συχνά ντους και να χρησιμοποιεί αντιβακτηριδιακό σαπούνι. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να φοράει καθαρά και όχι κολλητά ρούχα φτιαγμένα από απορροφητικά φυσικά υλικά. Το βαμβάκι ίσως αποτελεί την καλύτερη επιλογή το καλοκαίρι.

-Η χρήση προϊόντων κατά του ιδρώτα πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της εφίδρωσης την επόμενη μέρα.

-Το δέρμα στις μασχάλες είναι ευαίσθητο και συμπεριλαμβάνει τρίχες. Πέρα από τη σχολαστική υγιεινή και την καθαριότητα στην περιοχή, ο φίλος σου επιβάλλεται να προσέχει τη διατροφή και να πίνει άφθονα υγρά.

-Η ζέστη του καλοκαιριού ενισχύει την ανάπτυξη βακτηρίων, με αποτέλεσμα τη δυσοσμία στις μασχάλες. Το καθημερινό ντους και η χρήση των κατάλληλων προϊόντων για τον έλεγχο της εφίδρωσης της περιοχής μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το παραπάνω πρόβλημα.

Εμπιστέψου την οικογένεια του Old Spice

Η οικογένεια του Old Spice δεν σταματάει ποτέ να μεγαλώνει. Πλέον κυκλοφορούν στην αγορά και νέα προϊόντα. Πλέον μπαμπάς και γιος θα μυρίζουν διαφορετικά. Τι και αν μοιάζουν στην όψη; Ο καθένας το άρωμά του. Τα νέα προϊόντα Old Spice Restart & Old Spice Ultra Defence ήρθαν για να τους διαφοροποιήσουν. Απευθύνονται σε κάθε τύπο άντρα που θέλει να νιώθει μοναδικός.

Εφαρμόζονται στις μασχάλες για προστασία μακράς διάρκειας. Διαθέτουν γλυκό και φιλικό άρωμα, που δεν αναγνωρίζει κανένα όριο και κανένα «πρέπει». Το ανδρικό αποσμητικό Old Spice, καταπολεμά ακόμη και την πιο βαριά κακοσμία, με μια υπέροχη ευωδία.

