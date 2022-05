Η μόδα εξελίσσεται συνεχώς και εμείς δεν χρειάζεται να την ακολουθούμε πιστά αλλά είμαι σίγουρη οτι όλοι θέλουμε που και που μια ανανέωση στην γκαρνταρόμπα μας. Πλέον τα μαγαζιά έχουν βγάλει τα καλοκαιρινά τους κομμάτια με νέα σχέδια, χρώματα και υφές.

Η Pull & Bear μας προτείνει δύο έτοιμα σύνολα ένα αντρικό και ένα γυναικείο για να φορέσετε.

Το γυναικείο σύνολο αποτελείται από ένα κοντό τοπ με λαιμόκοψη halter και σχέδιο με οριζόντιες ρίγες. Το σύνολο είναι συνδυασμένο με ένα πορτοκαλί καπέλο bucket με λεπτομέρεια από λουράκια και σουέτ πορτοκαλί σαμπό με λεπτομέρεια από τρουκ και ξύλινη σόλα.

Το ανδρικό σύνολο αποτελείται απο λινή μπλε βερμούδα με κοντομάνικο πουκάμισο από 100% βαμβάκι, με τύπωμα με κάθετες ρίγες. Το σύνολο είνια συνδυασμένο με μπλε μοκασίνια τύπου nautics από σουέτ και ύφασμα.

Με την νέα συλλογή του Bershka, Mediterranean Escape θα ζήσεις το απόλυτο καλοκαιρινό όνειρο. Ο ήλιος καίει, τα κύματα της θάλασσας είναι το νέο σου σάουντρακ και, φυσικά, φοράς ένα απίστευτο look στο mood του φετινού καλοκαιριού… Τώρα πρέπει απλά να ανοίξεις τα μάτια και να ρίξεις μια ματιά στις επιλογές του νέου editorial SOLAR της Bershka που έφτασε για να μας προετοιμάσει για ονειρικές διακοπές.

Το τερακότα, το λευκό και το μπεζ γίνονται τα must χρώματα για να μπούμε σε χαλαρή διάθεση. Στα ρούχα, ξεχωρίζουν τα αέρινα υφάσματα, οι πλεγμένες λεπτομέρειες cut out και οι χάντρες που διακοσμούν κάποια μακριά φορέματα.

Το must κομμάτι που δε γίνεται να λείψει από τη βαλίτσα σου αυτές τις διακοπές είναι φυσικά το μπικίνι – όχι μόνο για να κάνεις βουτιές, αλλά και για να δώσει μια πιο cool και χαλαρή πινελιά στις πρωινές και βραδινές εμφανίσεις σου.

To Bershka όμως έρχεται με μια ακόμη παιχνιδιάρικη συλλογή και σας καλωσορίζει στον κόσμο των Lil’ Kreets, της νέας φυσικής-ψηφιακής κολεξιόν της Bershka που περιλαμβάνει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, φιγούρες, επαυξημένη πραγματικότητα, μέχρι και ένα βιντεοπαιχνίδι.

Γνώρισε τους Lil’ Koala, Lil’ Bunny και Lil’ Pig, τους αξιολάτρευτους πρωταγωνιστές που θα σε ξεναγήσουν σε

αυτό το νέο και περίεργο σύμπαν με τα πρώτα διαδραστικά προϊόντα στην ιστορία της Bershka.

Στα ρούχα της κολεξιόν Lil’ Kreets συναντάμε αυτούς τους χαρακτήρες τόσο σε σύνολα με μπλούζα και σορτς για εκείνους, όσο και σε crop top και oversize μπλούζες με στάμπα για εκείνες. Ακόμα θα βρεις διάφορα ρούχα με τις φιγούρες αυτές σε μοτίβα all over. Για να ολοκληρώσεις το look Lil’ Kreet, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία με αξεσουάρ όπως τσάντες, bucket hat και κάλτσες.

Για να φέρουμε αυτή την κολεξιόν στην ψηφιακή σφαίρα, αναπτύξαμε ένα βιντεοπαιχνίδι με το οποίο μπορείς να εξερευνήσεις τη δημιουργικότητά σου στο έπακρο και να πειραματιστείς με τη μόδα με τον πιο διαδραστικό

τρόπο. Αρκεί απλά να μπεις στο www.bershka.com, να δυναμώσεις τον ήχο της συσκευής σου, να επιλέξεις

τον αγαπημένο σου χαρακτήρα Lil’ Kreets και να προσπαθήσεις να συγκεντρώσεις όσο περισσότερα σνακ

μπορείς ή να χρησιμοποιήσεις τα σκαλάκια της κολεξιόν για να πηδήξεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Με τους πόντους

που θα συγκεντρώσεις θα μπορείς να αποκτήσεις εκπτώσεις για τις αγορές σου από την κολεξιόν ή

αποκλειστικές φιγούρες των χαρακτήρων. Τι περιμένεις για να δοκιμάσεις τις ικανότητές σου;

