Το Persil αγαπά τα ρούχα και προσφέρει την απόλυτη φροντίδα σε όλα τα μαύρα και τα χρωματιστά υφάσματα. Μέσω του κινήματος #RethinkFashion, συντείνει στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καταναλωτών για υπεύθυνη κατανάλωση αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη μόδα δεν είναι μόνο μια τάση της εποχής αλλά μια αναγκαιότητα.

Δύο χρόνια τώρα το Persil συνεργάζεται με την ταλαντούχα σχεδιάστρια μόδας, Ρομίνα Καραμανέα, και την ομάδα της από το «Romina Karamanea Fashion School» προωθώντας την αειφόρο μόδα και το slow fashion κατά τη διάρκεια της Athens Fashion Week. Το 2022 με το Sustainable Fashion Project «Reinventing the little black dress» και το 2023 με το «ΒACK in BLACK» project, οι σπουδαστές της δημιούργησαν και παρουσίασαν στην 33η Εβδομάδα Μόδας μοναδικά sustainable σχέδια και πατρον με πρωταγωνιστή το μαύρο χρώμα και ροκ επιρροές. Μοναδικός στόχος η ανάδειξη οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών επαναχρησιμοποιώντας υφάσματα και υλικά με την φροντίδα του Persil και αφήνοντας το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα!

Για την ολοκλήρωση αυτής της δημιουργικής συνεργασίας με τη Σχολή Μόδας, το Persil, δημιούργησε έναν μοναδικό διαγωνισμό σε Facebook και Instagram, όπου οι followers είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το αγαπημένο τους σχέδιο ανάμεσα από 11 διαφορετικά φορέματα. Τα 3 φορέματα που ξεχώρισαν με τις περισσότερες ψήφους χάρισαν στους σχεδιαστές τους μια υποτροφία ενός έτους στη σχολή μόδας, χορηγία του Persil, ενώ ένας τυχερός κέρδισε το φόρεμα που βρέθηκε στην κορυφή της ψηφοφορίας.

Το #RethinkFashion είναι μια συλλογή από ιστορίες σχετικά με την βιώσιμη μόδα, τους ανθρώπους που την οδηγούν και τα ρούχα που πρωταγωνιστούν. Το Persil, ως μέρος της ιστορίας αυτής, προτρέπει όλους τους καταναλωτές να αγοράζουν λιγότερα ρούχα, φροντίζοντας περισσότερο αυτά που ήδη έχουν. Χάρη στην πλήρη γκάμα του και τις βελτιωμένες συνθέσεις των προϊόντων του, προσφέρει 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενδυναμώνει και επανορθώνει τις ίνες των ρούχων ενώ ανανεώνει τα χρώματα τους διατηρώντας παράλληλα την ένταση τους.

Με βαθιά ανησυχία σχετικά με το αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον, το Persil συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος με τις νέες συσκευασίες Persil Renew από 100% ανακυκλώσιμο και 50% ανακυκλωμένο πλαστικό και με φόρμουλες από >90% φυσικής προέλευσης συστατικά.

Για ρούχα που φαίνονται σαν καινούργια, εμπιστευτείτε το Persil!