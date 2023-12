Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά βρίσκονται μια ανάσα μακριά! Το μεγάλο, λαμπερό και διαχρονικά ξέφρενο πάρτι έχει καθιερωθεί να γίνεται στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς! Σε αυτήν ακριβώς τη φάση βάζουμετα δυνατά μας για να είμαστε όσο πιο λαμπερές και όμορφες γίνεται φορώντας τα καλά μας αλλά τονίζοντας τα χαρακτηριστικά μας κάνοντας το πιο εκθαμβωτικό μακιγιάζ! Η ώρα να προετοιμαστούμε έφτασε! Γιορτάζουμε το 2023 με όλες τις μαγικές του στιγμές και υποδεχόμαστε τη Νέα Χρονιά με μια δόση λάμψης! Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η ιδανική περίσταση για τα πιο αστραφτερά look ομορφιάς και για να λάμψετε παρέα με τις φίλες σας. Αυτόν τον Δεκέμβριο, η νέα Συλλεκτική Συλλογή Catrice ABOUT TONIGHT προσφέρει πέντε προϊόντα για ένα τέλειο Πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ – εγγυημένα θα κρατήσει για όλη τη διάρκεια του πάρτι και θα δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές!

Λαμπερό βλέμμα

Έχω την αίσθηση ότι απόψε θα είναι μια υπέροχη νύχτα: Οι μεταλλικές σκιές ματιών Catrice ABOUT TONIGHT σε τέσσερις αποχρώσεις μακράς διάρκειας με μεταλλικό φινίρισμα είναι σίγουρο ότι θα κάνουν τα μάτια σας να αστράφτουν! Η υγρή υφή εφαρμόζεται και αναμειγνύεται εύκολα χάρη στο ενσωματωμένο απλικατέρ.

Αστραφτερές πινελιές

Μια νύχτα γεμάτη highlights: Η παλέτα Highlighter Catrice ABOUT TONIGHT δημιουργεί μια τέλεια λάμψη στα ζυγωματικά με τις τέσσερις έντονες αποχρώσεις της. Η αστραφτερή συσκευασία με τον ενσωματωμένο καθρέφτη είναι το απόλυτο must για φρεσκάρισμα σε κάθε πάρτι.

Μεταλλικά χείλη

Δημιουργήστε την πιο τέλεια εμφάνιση για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με αυτά τα Μεταλλικά Κραγιόν: Είτε σε μοντέρνο μπλε είτε σε έντονη δαμασκηνί απόχρωση – τα κραγιόν μεγάλης διαρκείας με το μεταλλικό φινίρισμα, σάς επιτρέπουν να ξεχωρίσετε. Extra bonus: Ο πολυτελής σχεδιασμός τραβάει τα βλέμματα σε οποιοδήποτε περίπτωση!

Γκλιτερωτά νύχια

Δείξε τα νύχια σου, αγάπη μου! Τα αυτοκόλλητα νυχιών σε κομψό ασημί και λαμπερό χάλκινο χρώμα, δημιουργούν ένα λαμπερό φινίρισμα με γκλίτερ. Και εφαρμόζονται και αφαιρούνται πανεύκολα. Τα αγαπάμε!

Η απόλυτα λαμπερή τάση φέτος

Sparkle it away, Baby! Αυτά τα λαμπερά κοσμήματα για το πρόσωπο θα μετατρέψουν το party look σας στο απόλυτο αντικείμενο προσοχής. Σε μαύρες ολογραφικές αποχρώσεις, τα αυτοκόλλητα πετράδια τοποθετούνται εύκολα και έχουν μεγάλη διάρκεια. Ας λάμψουμε!