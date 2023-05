Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που μας καλεί να αγκαλιάσουμε τη ζεστασιά και τη λάμψη που προσφέρει. Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και οι χρυσές ακτίνες του ήλιου χαϊδεύουν το δέρμα μας, λαχταράμε να είμαστε φωτεινές, ζωντανές και όμορφες. Είναι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που η επιθυμία μας να ενσαρκώσουμε την ομορφιά και την περιποίηση φτάνει σε νέα ύψη, καθώς επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε την εσωτερική μας λάμψη και να αγκαλιάσουμε το χαρούμενο πνεύμα της εποχής. Κάθε καλοκαίρι που περνά, μας υπενθυμίζεται τη μεταμορφωτική δύναμη της αυτοφροντίδας, καθώς τρέφουμε το σώμα και την ψυχή μας, επιτρέποντας στην αληθινή ομορφιά μας να λάμψει. Από το απαλό άγγιγμα μιας ενυδατικής λοσιόν που ενυδατώνει και μαλακώνει το δέρμα μας μέχρι τα κατακόκκινα χείλη που χαμογελούν στην περιπέτεια, η αναζήτηση της ομορφιάς γίνεται μια έντεχνη έκφραση της ατομικότητάς μας.

Τα αγαπημένα προϊόντα της εβδομάδας που θα μας βοηθήσουν να λάμψουμε είναι τα ακόλουθα:

MINÉRAL 89 της Vichy

MINERAL 89 σημαίνει 89% νερό. Αλλά όχι οποιοδήποτε νερό… Ιαματικό, Ηφαιστειακό Νερό Vichy! Το Ιαματικό, Ηφαιστειακό Νερό Vichy περιέχει εκατομμύρια μεταλλικά στοιχεία –επαναλαμβάνουμε: εκατομμύρια! Με 16 κλινικές μελέτες που καταδεικνύουν την ικανότητά του να επανορθώνει και να ενδυναμώνει την επιδερμίδα ενισχύοντας ταυτόχρονα τις αντιοξειδωτικές άμυνές της, δεν υπάρχει νερό με μεγαλύτερη δύναμη από αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό…. Προσθέσαμε επίσης ένα εμβληματικό δερματολογικό δραστικό συστατικό…… Υαλουρονικό Οξύ. Ξέρουμε τι σκέφτεστε, ότι «είναι απλώς άλλος ένας ορός με Υαλουρονικό Οξύ» . Αλλά είναι πολλά περισσότερα! Το Υαλουρονικό Οξύ δρα σε συνέργεια με τα εκατομμύρια μεταλλικά στοιχεία, για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για ένα δραστικό συστατικό που σίγουρα δικαι ώνει τη φήμη του, αφού ενυδατώνει σε βάθος και «γεμίζει» την επιδερμίδα χάρη στην ικανότητά του να συγκρατεί μέχρι και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. 1 .000 φορές! Εντυπωσιακό!

Το Υαλουρονικό Οξύ στη σύνθεση είναι υψηλού μοριακού βάρους. Ακούγεται πολύπλοκο; Δεν είναι ! Σημαίνει ότι το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος των πόρων, κι έτσι σχηματίζει μια ασπίδα ενυδάτωσης στην επιφάνεια της επιδερμίδας . Το αποτέλεσμα; Η επιδερμίδα γίνεται πιο ανθεκτική απέναντι στις καθημερινές επιθέσεις των παραγόντων του Εκθεσιώματος, και συγκρατεί πιο αποτελεσματικά την υγρασία στο εσωτερικό της . Επιδερμίδα πιο δυνατή & πιο υγιής.

Serum με Άνθρακα σε Μαύρο χρώμα από την Garnier

Η επιδερμίδα μας διαθέτει φυσικό μηχανισμό απολέπισης για να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα καθημερινά. Ωστόσο, παράγοντες όπως είναι οι ορμονικές διαταραχές, η ρύπανση και οι εναλλαγές στην θερμοκρασία, παρεμβαίνουν και διαταράσσουν αυτόν τον φυσικό μηχανισμό. Αυτό φέρνει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ατελειών και τον ανομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας. Η επιστημονική ομάδα της Garnier παρουσιάζει τη λύση με τον ΝΕΟ Ορό με άνθρακα Νιασιναμίδη και AHA&BHA.

Η Garnier μας συστήνει σε ένα καινοτόμο προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας εμπνευσμένο από τις νεότερες τάσεις στον τομέα της ομορφιάς: Το πρώτο Serum με μαύρο χρώμα για την καταπολέμηση των ατελειών. Τώρα με μια μόνο κίνηση η επιδερμίδα μπορεί εύκολα να ενυδατωθεί και να απολεπιστεί ώστε να διατηρηθεί λαμπερή. Το νέο Serum από την Garnier είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες με τάση για ακμή. Δεν αφήνει μαύρα κατάλοιπα μετά την εφαρμογή. Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και προέρχεται από 25% ανακυκλώσιμο γυαλί.

MOISTURE SURGE SPF 25 SHEER HYDRATOR της CLINIQUE

Προστατέψτε τη λάμψη σας. Η αέρινη αυτή κρέμα παρέχει την ενυδάτωση που αγαπάτε από τη Moisture Surge συν διάφανη προστασία από τον ήλιο, απόλυτη αντηλιακή προστασία, ακόμα και για σκούρους τόνους επιδερμίδας. Για προστασία, ενυδάτωση και άμυνα της επιδερμίδας. Η υφή είναι ορατή κατά την εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τα σημεία που την εφαρμόζετε. Στη συνέχεια, απλώνεται άψογα χωρίς να αφήνει λευκά ίχνη, υπολείμματα ή λιπαρότητα. Εφαρμόζετε σε καθαρό πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ το πρωί μετά τον καθαρισμό και τον ορό περιποίησής σας. Ταμπονάρετε ή κάντε απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Χρησιμοποιείται μόνη της ή κάτω από το μακιγιάζ. TIP: Το βράδυ, αφαιρέστε αντηλιακό, μακιγιάζ και τυχόν υπολείμματα με το Take The Day Off Makeup Remover. Μετά τον καθαρισμό και τον ορό εφαρμόστε τη Moisture Surge 100H (ή Moisture Surge Intense για πιο ξηρές επιδερμίδες).

Color Riche Intense Volume Matte της L’Oréal Paris

Το Color Riche Intense Volume Matte είναι το τέλειο κραγιόν για όσους αναζητούν ματ και βελούδινο αποτέλεσμα, έως και 16 ώρες. Η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, για να προσφέρει σαρκώδη και γεμάτα χείλη άμεσα. Επιπλέον, η παρουσία ελαίου argan και φυσικών συστατικών κάνει τα χείλη απαλά και ενυδατωμένα. Η νέα λεπτή συσκευασία του επιτρέπει την ευκολότερη και πιο ακριβή εφαρμογή, για να τονίσει το σχήμα των χειλιών σας. Διατίθεται σε 12 έντονες, πουδρένιες ματ αποχρώσεις που ταιριάζουν και αναδεικνύουν κάθε τόνο των χειλιών.

Τρόπος Χρήσης

Απλώστε το κραγιόν ξεκινώντας από το κέντρο του άνω χείλους και στη συνέχεια απλώστε το μέχρι τα πλαϊνά των χειλιών, ακολουθώντας το περίγραμμα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για το κάτω χείλος.

Για πιο ακριβή εφαρμογή, καλό είναι να σκιαγραφήσετε πρώτα το περίγραμμα με ένα μολύβι χειλιών.

Extra tip: Για το πιο ωραίο αποτέλεσμα, κάντε απολέπιση στα χείλη πριν από την εφαρμογή.

Botanic Therapy – Magnetic Charcoal της Garnier

Βάλτε τέλος στο λιπαρό τριχωτό και τις ξηρές άκρες με την νέα σειρά Magnetic Charcoal. H νέα συνταγή εξισορρόπησης, συνδυάζοντας τις καθαριστικές ιδιότητες του Άνθρακα με τις ενυδατικές ιδιότητες του Ελαίου Μαύρου Κυμίνου, καθαρίζει εντατικά το τριχωτό και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στα μήκη και τις άκρες από το πρώτο κιόλας λούσιμο, αφήνοντας τα μαλλιά λαμπερά. Ο ενεργός άνθρακας που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες λόγω της εντυπωσιακής καθαριστικής ιδιότητας του συλλέγεται στην Ιαπωνία. Το Έλαιο Μαύρου Κυμίνου, είναι ένα πολύτιμο φυσικό συστατικό, γνωστό για τις ενυδατικές ιδιότητές του, το οποίο επιλέγεται από την Αίγυπτο, περνά από τη διαδικασία ψυχρής έκθλιψης ώστε να διατηρεί όλα τα οφέλη του.

Η σειρά περιλαμβάνει το Σαμπουάν Εξισορρόπησης, το conditioner Εξισορρόπησης και την Μάσκα Ενυδάτωσης 72 ωρών.

Cinq Mondes’ Body Oils



Από το βιολογικό έλαιο Sublime Oil που αφήνει την επιδερμίδα σας φωτεινή και βελούδινη μέχρι το Sumptuous Dry Body Oil που θρέφει ακόμα και το πιο αφυδατωμένο δέρμα, η Cinq Mondes σας παρέχει μία premium εμπειρία περιποίησης. Για επιπλέον θρέψη, δοκιμάστε το Universal Ayurvedic Dry Body Oil με το καταπραϋντικό άρωμα βανίλιας και κάρδαμου εμπνευσμένο από την ινδική παράδοση.

Καθώς βυθιζόμαστε στις απολαύσεις του καλοκαιριού, ας θυμόμαστε ότι η ομορφιά και η περιποίηση δεν είναι απλές επιφανειακές απολαύσεις αλλά μάλλον μεταμορφωτικές ενέργειες που εξυψώνουν το πνεύμα μας, ξυπνούν τις αισθήσεις μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σαν τον ήλιο. Αγκαλιάστε τη ζωντάνια της εποχής, ενσωματώστε τη μοναδική σας γοητεία και αφήστε την εσωτερική σας λάμψη να φωτίσει τον κόσμο γύρω σας.