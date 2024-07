Τα 55+ χρόνια δερματολογικής εξειδίκευσης της Clinique φτάνουν μέχρι την πασαρέλα του Παρισιού, μέσω μιας τολμηρής νέας συνεργασίας με τη Vogue World που έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 2024. Σε μια πρωτοφανή, πολύπλευρη γιορτή του αθλητισμού και του στυλ, με πάνω από 200 παγκόσμιους αθλητές και αθλήτριες, τα catwalk look της επίδειξη Vogue World δημιουργήθηκαν με μακιγιάζ της Clinique, αλλά και με την καθοδήγηση Δερματολόγου του brand. Το μακιγιάζ της Clinique προσφέρει μεγάλη διάρκεια, πλούσια χρωματική απόδοση και συνθέσεις που βελτιώνουν ενεργά το δέρμα — δοκιμασμένες να μην προκαλούν αλλεργίες και 100% χωρίς αρώματα. Τα υψηλά πρότυπα της Clinique συμπληρώνουν τέλεια τις ανάγκες υψηλών επιδόσεων των αθλητριών και αθλητών που συμμετείχαν.

Για να γιορτάσει αυτή τη μοναδική συνεργασία, η Clinique ανέπτυξε τρία εξατομικευμένα «Vogue World Athlete Looks», με προϊόντα που προσφέρουν λαμπερή επιδερμίδα για κάθε περίσταση. Κάθε look ξεκινά με καθαρή, ενυδατωμένη επιδερμίδα, χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο bestseller της Clinique, το Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator, που προσφέρει άμεση ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Από το look δεν απουσιάζουν φυσικά τα επίσης κλινικά ελεγμένα προϊόντα της εταιρείας που αφορούν στο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του foundation Even Better™ Makeup Broad Spectrum SPF 15. Περιέχει βιταμίνη C, είναι ασφαλές για ευαίσθητες επιδερμίδες και παρέχει 24ωρη φυσική κάλυψη. Δερματολογικά ελεγμένο, το Even Better™ All-Over Concealer + Eraser με βιταμίνη C, καφεΐνη και υαλουρονικό οξύ, διορθώνει άμεσα τις ατέλειες με ελαφριά, πλήρη κάλυψη.

Στο κομμάτι των ματιών, η Clinique δίνει έμφαση με την πολύχρωμη σειρά High Impact Shadow Play™ Shadow + Definer και ενισχύει τον όγκο των βλεφαρίδων με την High Impact High-Fi™ Full Volume Mascara. Όλα τα προϊόντα μακιγιάζ ματιών της Clinique αναπτύσσονται με γνώμονα την υπόσχεση για την ασφάλεια των ματιών (Eye Safety Promise) της Clinique, είναι οφθαλμολογικά δοκιμασμένα προϊόντα, ασφαλή για ευαίσθητα μάτια και για όσους φοράνε φακούς επαφής.

Τέλος, το βραβευμένο και viral Almost Lipstick Black Honey της Clinique συνδυάστηκε με την πιο πρόσφατη καινοτομία της, το Black Honey Lip + Cheek Oil*, για μια έκρηξη χρώματος με φυσικό αποτέλεσμα. Αυτή η universal απόχρωση κολακεύει κάθε επιδερμίδα, με διαφορετικό αποτέλεσμα στα χείλη.

Τα looks εφαρμόστηκαν από τους κορυφαίους Κλινικούς Συμβούλους της Clinique – τους ειδικούς εκπροσώπους και makeup artists του brand από τα καταστήματα της Clinique σε όλη την Ευρώπη — οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από δερματολόγους.

Η εταιρεία προσκάλεσε τις επαγγελματίες Βρετανίδες αθλήτριες Alex Scott και Perri Shakes-Drayton να συμμετάσχουν στην αποκλειστική εκδήλωση, αφού ολοκλήρωσαν και οι ίδιες τα δικά τους ραντεβού περιποίησης και μακιγιάζ. Τα looks και τα tutorials των Vogue World Athletes βρίσκονται διαθέσιμα στα παγκόσμια κανάλια του brand.

Ως ένα brand ομορφιάς που από την ίδρυση του το 1968 εξελίσσεται με τη βοήθεια δερματολόγων, η Clinique τηρεί την υπόσχεσή της για ουσιαστική αποτελεσματικότητα, με αυστηρή ασφάλεια σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, τα οποία είναι δερματολογικά ελεγμένα και 100% χωρίς αρώματα. Η Clinique είναι τόσο περήφανα ασυμβίβαστη στα προϊόντα της, όσο και οι αθλητές που είχε την τιμή να υποστηρίξει στην επίδειξη Vogue World.