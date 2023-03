Με την αφθονία των προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς που διατίθενται στην αγορά, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς. Από ορούς έως ενυδατικές κρέμες, μακιγιάζ μέχρι περιποίηση μαλλιών, υπάρχει πάντα κάτι νέο και συναρπαστικό να δοκιμάσετε. Αυτή την εβδομάδα, συγκεντρώσαμε τα αγαπημένα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς που έχουν κάνει πάταγο στους λάτρεις του beauty. Από καλτ κλασικά μέχρι νέες κυκλοφορίες, αυτά τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί και αγαπηθεί από πολλούς. Είτε λοιπόν θέλετε να ανανεώσετε τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας είτε να ενημερώσετε τη συλλογή μακιγιάζ σας, διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε τα πιο πρόσφατα και τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς.

UV-AGE DAILY – Vichy

Η Vichy έχει δεσμευτεί να βελτιώνει συνεχώς τον αντίκτυπο των προϊόντων της σε όλον τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμ-βανομένων των φάσεων παραγωγής και χρήσης, και σας παρέχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα με πλήρη διαφάνεια. Μέθοδος υπολογισμού εγκεκριμένη από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Δεδομένα επαληθευμένα από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Bureau Veritas Certification. Το UV-AGE DAILY είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία που συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία φίλτρων UV με δερματολογικά δραστικά συστατικά, για πρόληψη & διόρθωση των σημαδιών φωτογήρανσης. Η εξασφάλιση πολύ υψηλής προστασίας ευρέος φάσματος ενάντια τόσο στις UVB όσο και στις UVA και τις μακρές UVA, με μια εξαιρετικά ανάλαφρη υφή με αόρατο φινίρισμα για καθημερινή χρήση, συνιστά τεχνολογικό επίτευγμα. Τα φίλτρα UV είναι συχνά σε ελαιώδη κατάσταση, και η ενσωμάτωσή τους σε μια προστατευτική και ευχάριστη σύνθεση αποτελεί πρόκληση για τους επιστήμονες.

SUPER STAY VINYL INK NUDE SHOCK – MAYBELLINE

Η Maybelline αλλάζει τα δεδομένα στα κραγιόν μεγάλης διαρκείας, με 6 εκπληκτικές nude αποχρώσεις! Από τη δημοφιλή συλλογή Super Stay Vinyl Ink, η Maybelline New York παρουσιάζει το Super Stay Vinyl Ink Nude Shock, μια απροσδόκητη, συναρπαστική και φρέσκια εκδοχή των κλασικών nude αποχρώσεων με νέα τεχνολογία για vinyl χρώμα στα χείλη που διαρκεί έως και 16 ώρες! Τώρα διαθέσιμο σε 6 νέες εκπληκτικές nude αποχρώσεις με λαμπερό χρώμα που δεν ξεθωριάζει και δεν μεταφέρεται! Ανακινήστε, εφαρμόστε και δοκιμάστε το νέο nude! Το Maybelline Super Stay Vinyl Ink προσφέρει χρώμα που διαρκεί, χωρίς να χάνει την ένταση του, να σπάει, ή να αφήνει κολλώδη αίσθηση στα χείλη. Η ειδική σύνθεσή του κλειδώνει το χρώμα και προσφέρει άμεση λάμψη, με αποτέλεσμα που διαρκεί και δεν μεταφέρεται. Για να εφαρμόσετε το προϊόν, απλώς ανακινήστε, εφαρμόστε και αφήστε το να στεγνώσει!

Ορός Revitalift Clinical – L’Oréal

Προσπαθείτε να βρείτε λύση για να καταπολεμήσετε την θαμπή επιδερμίδα, τους ορατούς πόρους και τις πρώτες λεπτές γραμμές που κάνουν την εμφάνισή τους; Ανακαλύψτε τον νέο πιστοποιημένο ορό Revitalift Clinical με 12% περιεκτικότητα σε καθαρή βιταμίνη C + Βιταμίνη Ε + Σαλικυλικό οξύ, εμπλουτισμένο με μια καθαρή και σταθερή μορφή βιταμίνης C σε υψηλή περιεκτικότητα, ανάλογη με αυτή που συναντούμε στα δερματολογικά ιατρεία. Μετά τον πρώτο μήνα χρήσης, η επιδερμίδα είναι 2 φορές πιο λαμπερή και μετά από 2 μήνες οι πόροι είναι 2 φορές λιγότερο ορατοί. Σήμερα, οι γυναίκες ξεκινούν την εφαρμογή αντιγηραντικών skincare προϊόντων από τα 26 τους. Η γενιά των skintellectual Millenials όπως ονομάζεται, παίρνει στα σοβαρά την ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της και είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τα συστατικά που επιλέγει.

Botanic Therapy Magnetic Charcoal – GARNIER

Βάλτε τέλος στο λιπαρό τριχωτό και τις ξηρές άκρες με την νέα σειρά Magnetic Charcoal. H νέα συνταγή εξισορρόπησης, συνδυάζοντας τις καθαριστικές ιδιότητες του Άνθρακα με τις ενυδατικές ιδιότητες του Ελαίου Μαύρου Κυμίνου, καθαρίζει εντατικά το τριχωτό και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στα μήκη και τις άκρες από το πρώτο κιόλας λούσιμο, αφήνοντας τα μαλλιά λαμπερά. Ο ενεργός άνθρακας που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες λόγω της εντυπωσιακής καθαριστικής ιδιότητας του συλλέγεται στην Ιαπωνία.

Το Έλαιο Μαύρου Κυμίνου, είναι ένα πολύτιμο φυσικό συστατικό, γνωστό για τις ενυδατικές ιδιότητές του, το οποίο επιλέγεται από την Αίγυπτο, περνά από τη διαδικασία ψυχρής έκθλιψης ώστε να διατηρεί όλα τα οφέλη του.

Η σειρά περιλαμβάνει το Σαμπουάν Εξισορρόπησης, το conditioner Εξισορρόπησης και την Μάσκα Ενυδάτωσης 72 ωρών.

Η μοναδική σύνθεση του Σαμπουάν Εξισορρόπησης, περιλαμβάνει συστατικά 94% φυσικής προέλευσης που απομακρύνουν το σμήγμα από το τριχωτό και κλειδώνουν την υγρασία στις άκρες για 72 ώρες .

από το τριχωτό και στις άκρες για . Η σύνθεση του Conditioner Εξισορρόπησης περιλαμβάνει συστατικά 97% φυσικής προέλευσης που κλειδώνουν την υγρασία χωρίς να αφήνουν υπολείμματα λιπαρότητας και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά σας με ένα βούρτσισμα.

Η Μάσκα Ενυδάτωσης έχει συστατικά 97% φυσικής προέλευσης και προσδίδει βαθιά ενυδάτωση για 72Ω, απαλό και λαμπερό αποτέλεσμα, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

NYX Professional Makeup

Ο μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας που η NYX Professional Makeup παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της για την κατηγορία των φρυδιών! Best selling προϊόντα που ήδη γνωρίζετε, αλλά και νέες αφίξεις που έρχονται να συμπληρώσουν το product portfolio μας, ώστε ο καθένας να μπορεί να δημιουργήσει το brow look & style της αρεσκείας του! Τι ωραίο να έχεις επιλογές! Ήδη κάποιοι από εσάς κρατάτε στα χέρια σας τον απόλυτο οδηγό που με απλά βήματα και πολλή όρεξη μπορείτε να κάνετε τη διαφορά! Ανάμεσα στα προϊόντα είναι και η καινούρια μας The Brow Glue με χρώμα! Wow! Κάτι που όλοι περιμέναμε … τώρα έγινε πραγματικότητα! 4 αποχρώσεις – σταθερό αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 16 ώρες – vegan σύνθεση! Perfect! Επίσης, θα δείτε και το καινούριο μας Vivid Matte Eyeliner για ultra ακρίβεια στο αποτέλεσμα και για τα απόλυτα graphic liner looks!

Highgrove Bouquet

Η Penhaligon’s σε συνεργασία με το The Prince’s Foundation παρουσιάζει το Highgrove Bouquet, ένα άρωμα εμπνευσμένο από τους βασιλικούς κήπους Highgrove Gardens, όπου κατοικούν ο Βασιλιάς Καρόλος ΙΙΙ και η Βασιλική Σύζυγος. Μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, που αιωρείται ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο,

η Tilia Petiolaris, γνωστή και ως ασημοφλαμουριά, απελευθερώνει ένα χαρακτηριστικό άρωμα που λατρεύουν οι μέλισσες. Οι βασιλικοί κήποι Highgrove Gardens διακοσμούνται με αυτά τα κομψά, φυλλοβόλα δέντρα, με ασημένια, σε σχήμα καρδιάς φύλλα και κίτρινα άνθη που αρωματίζουν διακριτικά τον αέρα – όχι μόνο έξω, στους κήπους, αλλά και μέσα στην οικία. Το Highgrove Bouquet είναι ένα ακτινοβόλο και γεμάτο ήλιο άρωμα, που αποτελεί φόρο τιμής στα υπέροχα και ευωδιαστά καλοκαίρια στους Highgrove Gardens.