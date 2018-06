Η Μάρα Μυλωνοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ήταν καλλιτεχνική και ανήσυχη προσωπικότητα που πειραματιζόταν με χρώματα, σχήματα και υφάσματα, κάτι που συνεχίζει και σήμερα καθώς δεν αρκείται στο κλασσικό και το προφανές.

Το πάθος της για τη δημιουργία και η μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μόδας, την οδήγησαν σε ένα προσωπικό επαγγελματικό άλμα. Την ενασχόληση της με το κόσμημα. Η υλοποίηση του εγχειρήματος άρχισε τον Ιανουάριο του 2014, στο στούντιο της όπου αφήνει την έμπνευση να την πλησιάζει και εφαρμόζει τις ιδέες της με αγάπη και μεράκι. Ψάχνει συνέχεια αφορμές για διαφορετικά ταξίδια πάντα με τη δημιουργικότητα ως κοινό παρανομαστή.

Η τέχνη, η ιστορία, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η μουσική, τα ταξίδια όλα αναμειγνύονται στις συνθέσεις των κοσμημάτων της. Τα σχέδια της εστιάζουν στη θηλυκότητα, το στυλ, τη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Η Μάρα χρησιμοποιεί δικές της τεχνικές για τις δημιουργίες της που παντρεύουν τις παραδοσιακές μεθόδους με τη νέα τεχνολογία και υλικά εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν το στυλ της μοναδικό.

Mara Milonopoulou was born and raised in Athens. From a young age she was an artistic and restless personality, experimenting with colors, shapes and fabrics till now, as never being classic or obvious. She finds fulfillment through exploration having creativity as her ultimate guide. Her passion for creating and the extensive experience she had from the fashion industry, led to a personal professional move; her involvement with jewelry. The implementation of the project started in January 2014, at her studio where she “allows” the inspiration to approach her and make her ideas come true with love and passion; full of light and positive energy. Art, travel, history, cinema, photography, music, are all mixed in the compositions of her jewelry. She designs always focusing on the feminine style, detail and quality. She uses a variety of methods and contradictions of materials to bring her ideas to life. Embracing both traditional handcrafting skills as well as the most modern technology.