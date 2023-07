Στις διακοπές δε χρειαζόμαστε πολλά. Μερικά καλά προϊόντα για την προστασία της επιδερμίδας και ένα ανάλαφρο άρωμα είναι αρκετά για τη βαλίτσα των διακοπών. Γι’ αυτό, κι εμείς ψάξαμε στην αγορά και βρήκαμε νέα προϊόντα ομορφιάς που είναι ιδανικά να σε συνοδεύσουν αυτό το καλοκαίρι, όπου και αν επιλέξεις να περάσεις την άδειά σου!

Μια κρέμα με άρωμα… πολυτέλειας

Στον απόηχο της συνεχούς αναπτυσσόμενης πορείας τους τα Ma Chérie λάνσαραν την ολοκληρωμένη, πολυτελή σειρά περιποίησης της επιδερμίδας της Dr. Barbara Sturm. Μεταξύ των προϊόντων θα βρεις και τη Super Αντιγηραντική Κρέμα Νυκτός της Dr. Barbara Sturm, που βελτιώνει τη διαδικασία της κυτταρικής ανανέωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να ξυπνάς με μια πιο φρέσκια, σφριγηλή και καθαρή επιδερμίδα. Μια κρέμα που βελτιστοποιεί τις διαδικασίες αποτοξίνωσης του δέρματος και βοηθά το σώμα να δημιουργήσει ξανά πρωτεΐνες, λιπίδια και κύτταρα που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιέχει επίσης ένα αποκλειστικό σύστημα DBS Night™ – μια προηγμένη, επιστημονική μέθοδο που υποστηρίζει τις διαδικασίες νυχτερινής ανανέωσης του δέρματος και αφήνει τα κύτταρα πλήρως ενυδατωμένα, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν αποτελεσματικά και να εστιάζουν την ενέργειά τους στην αποκατάσταση και την αναζωογόνηση. Το σύστημα αυτό συμβάλλει σημαντικά στην άμεση ενυδάτωση, την εντατική αποτοξίνωση και την αντιμετώπιση φλεγμονών τόσο στην επιφάνεια όσο και στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος.

Ένα άρωμα με γλυκές νότες

Η L’Erbolario γιορτάζει τη 45η επέτειό της, με μια πολύτιμη συλλογή από πέντε συλλεκτικά και πολύ αγαπημένα αρώματα που αγαπήθηκαν πολύ στο παρελθόν. Ανάμεσά τους, ξεχωρίσαμε το Dolcelisir, ένα κομψό άρωμα που ξεχωρίζει για το γλυκό του χαρακτήρα. Το ελκυστικό άρωμα Dolcelisir με νότες από καραμέλα και ρούμι, θυμίζει ακριβό λικέρ και «υπογράφει» στιγμές γεμάτες γοητεία. Ιδανικό για γυναίκες και άνδρες που γνωρίζουν πώς να σαγηνεύουν στο πέρασμά τους…Ωστόσο, αξίζει να πειραματιστείς για να βρεις το δικό σου αγαπημένο από τη σειρά!

Ο ορός που καταπολεμά την ξηρότητα

Η Jane Iredale παρουσίασε έναν εξαιρετικά ενυδατικό διορθωτικό ορό χρώματος που περιέχει μια clean, πράσινη, φυσική χρωστική για την εξουδετέρωση της ερυθρότητας. Πρόκειται για το προϊόν HydroPur Color Correcting Serum, που βοηθά στην καταπράϋνση του δέρματος και στην καταπολέμηση της ξηρότητας που προκαλεί την ερυθρότητα. Το υαλουρονικό οξύ προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση, ενώ το συνένζυμο Q10 παρέχει αντιοξειδωτική προστασία για άμυνα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Το βαλιτσάκι των διακοπών

Η συλλογή των Beauty on the Go mini-luxuries της Valmont περιλαμβάνει 13 εμβληματικά προϊόντα του ελβετικού brand σε travel-friendly εκδοχή – ιδανικά τόσο για τις διακοπές αλλά και για κάθε στιγμή της ημέρας στην πόλη. Oι μικροί πολύτιμοι θησαυροί της Valmont σχεδιάστηκαν με σκοπό να προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία περιποίησης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ανάμεσα στα star products του brand περιλαμβάνονται ο Ορός Προσώπου Moisturizing Booster, για άμεση ενυδάτωση και μεταφορά υαλουρονικού οξέος στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας αλλά και η Αντιγηραντική Κρέμα Προσώπου Restoring Perfection SPF50 που προσφέρει παράλληλα αντηλιακή προστασία.