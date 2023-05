Το στυλ, όπως η διάθεση και το κέφι για ζωή, ξεπερνά τα όρια της ηλικίας. Είναι μια έκφραση της εσωτερικής ουσίας κάποιου, μια αντανάκλαση της μοναδικής προσωπικότητας και της οπτικής του για τον κόσμο. Ακριβώς όπως η ζωηρή διάθεση για ζωή δεν γνωρίζει περιορισμούς, έτσι και το στυλ αψηφά τους περιορισμούς του χρόνου. Είναι μια ρευστή οντότητα που εξελίσσεται, προσαρμόζεται και αναζωογονείται κάθε μέρα που περνάει. Είτε νέος είτε μεγάλος, μπορεί κανείς να έχει μια διαχρονική γοητεία, αποπνέοντας μια αύρα που αιχμαλωτίζει και εμπνέει. Η ηλικία γίνεται ασήμαντη καθώς το στυλ γίνεται όχημα αυτοέκφρασης, επιτρέποντας στα άτομα να αγκαλιάσουν τον πραγματικό τους εαυτό χωρίς φόβο ή δισταγμό. Είναι μια άυλη ποιότητα που πηγάζει από μέσα, μια λάμψη που αψηφά το πέρασμα του χρόνου. Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, την ιδέα ότι το στυλ δεν γνωρίζει ηλικία, γιατί είναι μια απόδειξη της απεριόριστης δημιουργικότητας και του αιώνιου πνεύματος που κατοικεί μέσα σε όλους μας.

«Το χόμπι μου είναι η ζωή» λένε οι πρωταγωνιστές της τελευταίας καμπάνιας της MODIVO. Αναφέρουν ότι το να ακολουθούν τα όνειρά τους, να απολαμβάνουν την καθημερινή ζωή και να σέβονται τη διαφορετικότητα είναι η συνταγή τους για μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη ζωή. Δεν φοβούνται πλέον τίποτα. Και μπορούν – τα πάντα. Δημιουργημένη στο πνεύμα της αυτοέκφρασης, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα μας αντιληφθούν οι άλλοι, η καμπάνια εξυμνεί την ουσία της ζωής σε όλα της τα χρώματα.

Οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι απλοί άνθρωποι με εξαιρετικές προσωπικότητες και απόψεις για τον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος; Ας λένε ό, τι θέλουν. Το σημαντικό είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου – αυτό είναι το σύνθημα που συνοδεύει τους πρωταγωνιστές της καμπάνιας σε όλη τους τη ζωή. Σύμφωνα με αυτό, κάνουν ό,τι θέλουν, απολαμβάνουν τη ζωή στο έπακρο και κάνουν όλα τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ακριβώς όπως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της γενιάς Silvers – η DJ Βίκα, μία αναγνωρισμένη DJ με εμπειρία πολλών δεκαετιών, headliner μεγάλων μουσικών φεστιβάλ και πρωταγωνίστρια του τελευταίου ντοκιμαντέρ «Vika!» σε σκηνοθεσία της Αγνή Ζβιέφκα (Agnieszka Zwiefka). Με την ενέργειά της, το χάρισμά της και την ακλόνητη δίψα της για ζωή, θα μπορούσε να μοιραστεί σε πολλές γενιές. Όπως η Άννα, η οποία εδώ και χρόνια παίζει σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, διαβάζει με πάθος, κάνει γυμναστική, ή η Μπάρμπαρα, η οποία αγαπά τα σκυλιά, είναι παθιασμένη με τα ταξίδια, ηθοποιός ταινιών και δραστηριοποιείται σε ερασιτεχνικά θέατρα. Ο Ματθαίος, ηθοποιός και φωτομοντέλο, καθώς και ο δημιουργός του πρώτου πύργου αποφοίτησης αλατιού με τη χρήση ξηρού αεροζόλ αλατιού στον κόσμο (Teznia Solna Wola), μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για τη δύναμη του πνεύματός του. Ποια είναι τα σχέδιά τους για το μέλλον; Να ζήσουν, να αγαπούν, να διασκεδάζουν, να βιώσουν και να αποκτήσουν εμπειρίες. Όλα με το δικό τους στυλ και με τους δικούς τους όρους.

Η φωτογράφιση και το βίντεο, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της καμπάνιας MODIVO, έχουν ως στόχο να τονίσουν τις αξίες που είναι σημαντικές για το πολωνικό multibrand, δηλαδή την αυτοέκφραση, τον σχεδιασμό της δικής μας εκδοχής του εαυτού μας χωρίς να χρειάζεται να ικανοποιούμε τις φιλοδοξίες ή τις απόψεις των άλλων, καθώς και τον αυτοσεβασμό και την καλλιέργεια του εσωτερικού μας παιδιού. Οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας έγιναν, όχι τυχαία, οι εκπρόσωποι της Silver Generation. Είναι αυτοί που υπόκεινται συχνότερα στους άκαμπτους κανόνες του πολιτισμού μας σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, να ντύνονται και να ζουν. Οι ήρωες της καμπάνιας σπάνε αυτά τα βλαβερά στερεότυπα, δείχνοντας ότι τα χαρακτηριστικά όπως η χαρά και η δίψα για ζωή, η ενέργεια και το καλό χιούμορ, είναι απολύτως διαχρονικά.

Στην καμπάνια κυριαρχούν τα δυναμικά outfits που εναρμονίζονται απόλυτα με τους χαρισματικούς χαρακτήρες και τα ζωντανά χρώματα στο φόντο. Η DJ Βίκα ποζάρει για φωτογραφίες, δείχνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ζωτικότητα με ένα παστέλ μπουφάν bomber Femi Stories, με παντελόνι με παγιέτες της δανέζικης μάρκας Rotate και ασορτί κλειστά παπούτσια με λουράκια Karino στο χρώμα της λεβάντας. Η Άννα παρουσιάστηκε με μια ρετρό σικ εμφάνιση που αποτελείται από πράσινο σακάκι Gestuz, ριγέ πουλόβερ Levi’s και μια φούστα της Birgitte Herskind σε έντονο κόκκινο χρώμα.

Η Μπάρμπαρα δείχνει μια διαχρονική προσέγγιση του casual all day look, συνδυάζοντας ένα γαλάζιο μπουφάν bomber Tommy Jeans, ένα κίτρινο πουλόβερ Polo Ralph Lauren, ένα ρουμπινί παντελόνι Kontatto και ένα φλοράλ μαντήλι Ralph Lauren. Ο Ματθαίος είναι λάτρης των σύγχρονων outfits με έμπνευση από το streetwear, οπότε ποζάρει για φωτογραφίες με ένα ριγέ κοντομάνικο πουκάμισο της μάρκας Dickies και με εξαιρετικά μοντέρνα λευκά αθλητικά παπούτσια New Balance. Σε μια άλλη εμφάνιση, παρουσιάζει έναν συνδυασμό casual και street fashion με ένα καναρινί varsity ανδρικό μπουφάν Tommy Hilfiger, εφαρμοστή μακρυμάνικη μπλούζα της adidas σε κυπαρισσί χρώμα και ένα μοντέρνο bucket καπέλο με καρό μοτίβο.

