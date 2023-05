Η SEPHORA Greece το απόλυτο love brand όλων μας, καλωσόρισε ακόμη ένα καλοκαίρι με ένα λαμπερό “SUMMER VIBES” party, δίνοντας το έναυσμα για το επίσημο countdown της πιο ζεστής εποχής του χρόνου. Πλήθος celebrities, influencers, make up artists αλλά και εκπρόσωποι των media – μεταξύ άλλων η Ευγενία Σαμαρά, η Μυρτώ Κάζη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Νικολέτα Ράλλη, η Μαντώ Γαστεράτου,η Ελένη Βουλγαράκη, η Xριστίνα Κοντοβά, ο Φίλιππος Ιωάννου, η Άννα Πρέλεβιτς, η Άλκηστις Giraud, η Γιώτα Δρέβελη και πολλοί ακόμη – έδωσαν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 το καθιερωμένο καλοκαιρινό τους «ραντεβού» στο Ploes floating venue, ανακαλύπτοντας όλα τα νέα beauty λανσαρίσματα και must-haves των αγαπημένων τους brands.

Mε moto της εκδήλωσης το “SUMMER VIBES” που πάντα θα μας θυμίζει τις ηλιόλουστες ημέρες του καλοκαιριού, η SEPHORA καλωσόρισε τους λαμπερούς καλεσμένους της σε έναν χώρο εμπνευσμένο από τις δικές της χρωματικές παλέτες, το ηλιοβασίλεμα αλλά και την Ημέρα της Μητέρας.

Η εξειδικευμένη ομάδα των make up και skincare experts της SEPHORA ήταν εκεί για υποδεχτεί όλους τους beauty lovers στα μοναδικά θεματικά SEPHORA corners με πάνω από 35 brands, όπως Summer Makeup looks, Benefit Brow services, Relaxing Massage & GHD hairstyling. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η αγαπημένη σε όλους Sephora Collection με όλα τα Summer must-have beauty προϊόντα – Summer 2023 Care Makeup, Skincare, Haircare και τη νέα συλλογή των colorful masks. Οι ειδικές συσκευασίες έκλεψαν τις εντυπώσεις, όπως επίσης και τα minis & more που αποτελούν το απόλυτο go to για τις διακοπές.

H Benefit Cosmetics δε θα μπορούσε να λείπει από την εκδήλωση, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων της και πραγματοποιώντας interactive services για τους καλεσμένους, αναγάγοντας το pampering στο next level. Τα νέα της λανσαρίσματα παρουσίασε και η RARE BEAUTY, με την ολοκαίνουργια σειρά των Soft Pinch Tinted Lip Oils να κλέβει τις εντυπώσεις, όπως και η πάντα αγαπητή από τις beauty aficionados, Drunk Elephant αλλά και η Fresh. Στο haircare τμήμα του χώρου, το «παρών» έδωσε η GISOU, η haircare εταιρία που έχει αναδειχθεί σε beauty cult, καθώς και οι εταιρίες OLAPLEX, Moroccanoil και άλλες, ενώ η GHD εντυπωσίασε με τα haircare gadgets της & τις δημιουργίες εντυπωσιακών hair looks. Στο κομμάτι του makeup, τα νέα και summer λανσαρίσματά τους έδειξαν οι εταιρείες Tarte Cosmetics, Natasha Denona, Fenty Beauty, Too Faced, NARS, Make Up For Ever και άλλες. Τα Sephora Favorites Sets έκλεψαν τις εντυπώσεις με το DARE TO RELAX και το BEAUTY HAS NO AGE set να αποτελούν τα απόλυτα go to για την καθημερινή μας beauty τελετουργία βάση των αναγκών.

Από τις πιο πρόσφατες και σημαντικές προσθήκες στο brand portfolio της SEPHORA, οι εταιρίες Supergoop! και R.E.M Beauty, έδωσαν επίσης ισχυρό παρών στην εκδήλωση, εμπνέοντας τον κόσμο να κάνει μία παύση από το έντονο καθημερινό lifestyle και να δοκιμάσει μοναδικά προϊόντα για την προστασία από τον ήλιο αλλά και την ολοκληρωμένη συλλογή μακιγιάζ υψηλής απόδοσης που εμπνέεται από το διάστημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, δροσερά κοκτέιλ & δυνατή χορευτική μουσική, ενώ η Μαρίλια Τόμπρα, Country Director της εταιρείας δήλωσε με υπερηφάνεια:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η SEPHORA κατορθώνει σε κάθε PR event της να μετατρέπεται στο talk-of-the-town happening, συγκεντρώνοντας τα σπουδαιότερα ονόματα από το χώρο των Media, των Social Media αλλά και των απανταχού beauty experts, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι έχει εδραιωθεί στην καρδιά του κοινού. Το σημερινό event μας έδωσε την πιο υπέροχη αφορμή να παρουσιάσουμε τα νέα λανσαρίσματα των πιο αγαπητών exclusive brands με τα οποία συνεργαζόμαστε, μετατρέποντας τη SEPHORA στον απόλυτο προορισμό για beauty summer shopping».