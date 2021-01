Who, what, where, when

Just move along

Nothing wrong

Until we meet again

Κι εκεί που σιγοτραγουδάς το Shame Shame περιμένοντας την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ “Medicine at Midnight” των Foo Fighters, σκάει μέιλ με συνεργασία έκπληξη από τη Vans! Το ροκ συγκρότημα με τα 12 Grammy ενώνει τις δυνάμεις του με το αυθεντικό action sports brand για ένα limited edition μοντέλο Vans Sk8-Hi το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου.

Οι Foo Fighters ροκάρουν δυνατά από το 1995, με την κυκλοφορία του πρώτου ομώνυμου album τους, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος, οι Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear και Rami Jaffee, έχουν δείξει πολλές φορές την αγάπη τους στη Vans φορώντας τα παπούτσια της από το studio μέχρι και τη σκηνή.

Το συγκρότημα επέλεξε το Vans Classic Sk8-Hi, λόγω της διαχρονικότητάς του, διατηρώντας την εμβληματική εμφάνιση του κλασικού μοντέλου και συμπληρώνοντάς τη με το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο έμβλημα των Foo Fighters και μαύρες, άσπρες και κόκκινες λεπτομέρειες. Στη γλώσσα του παπουτσιού εμφανίζεται μια κεντημένη ετικέτα της 25ης επετείου, ενώ το παραδοσιακό sidestripe του Sk8-Hi απλά «υποννοείται» με το περίγραμμά του σχεδιασμένο μόνο με ραφή, ώστε να κάνει αντίθεση και να αποτελεί αναφορά στο λιτό μουσικό ύφος των Foo Fighters.

Εγώ ένα πράγμα ακόμα θέλω να μάθω μόνο: Πού τα παραγγέλνω;;;