Τα σχολεία άνοιξαν και κάθε κατεργάρης μαθητής επέστρεψε στο θρανίο του! Αν θέλετε και φέτος ο μικρός σας μαθητής να αριστεύσει και να πάρει άριστα δέκα φροντίστε να του βάζετε στην τσάντα του νόστιμα, υγιεινά, σπιτικά σνακ που θα τα λατρέψει και δεν θα τα βαριέται. Το καλύτερο; Θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του και θα παραμείνει γερό όλη τη χρονιά, αποφεύγοντας ιώσεις και γρίπη!

Η Δέσποινα Μαρσέλου, Διατολόγος-Διατροφόλος, εξηγεί την σημασία του σνακ και προτείνει ποια μπορεί να πάρει το παιδί στο σχολείο.

Η σημασία των σνακ

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να καταναλώνουν ενδιάμεσα σνακ, επειδή έχουν μικρότερο στομάχι από τους ενήλικες και δεν μπορούν να φάνε αρκετά ή να χορτάσουν με ένα μεγάλο γεύμα. Θα πρέπει να τρώνε κάτι κάθε τρεις με τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό όχι μόνο εξασφαλίζει ότι τα παιδιά νιώθουν χορτάτα, αλλά τα βοηθά να ακολουθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, όπως το να καταναλώνουν τις κατάλληλες ποσότητες φαγητού και μόνο όταν πεινούν. Επίσης, τα μικρά, υγιεινά σνακ όλη την ημέρα εμποδίζουν τα παιδιά να φάνε συναισθηματικά ενώ ενισχύουν το ανοσοποιητικό τους προμηθεύοντάς το με τις κατάλληλες βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Το Center for Science in the Public Interest (Κέντρο Επιστήμης για το Δημόσιο Συμφέρον) αναφέρει ότι τα υγιεινά σνακ εκτός του ότι προωθούν την ισορροπημένη διατροφή και προλαμβάνουν και την παχυσαρκία καθώς και άλλα νοσήματα αργότερα. Τα υγιεινά σνακ στο σχολείο αυξάνουν την ενέργεια των μαθητών, μειώνουν την κούραση και την υπνηλία, ενώ ενισχύουν την ικανότητα συγκέντρωσης στο σχολείο. Ποια είναι τα υγιεινά σνακ και ποια μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό των παιδιών ώστε να είναι και γερά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μπορούν να αποτελούν ένα καλό και υγιεινό σνακ. Η πλειοψηφία των σνακ θα πρέπει να είναι φρούτα και τα λαχανικά, δεδομένου ότι τα περισσότερα παιδιά δεν ακολουθούν τις συνιστώμενες ημερήσιες μερίδες, και οι βιταμίνες στα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν ασπίδα πρόληψης των ασθενειών αργότερα στη ενήλικη ζωή. Βάζοντας ένα υγιές σνακ στη σχολική του τσάντα μειώνει την πιθανότητα ένα παιδί να πάρει από το περίπτερο κάτι ανθυγιεινό ή παχυντικό. Τα μη υγιεινά σνακ όπως αυτά που περιέχουν ζάχαρη (μπισκότα, γκοφρέτες, σοκολάτες κλπ ) ή πολύ αλάτι (πατάτακια κ.λπ.) λειτουργούν όπως το πρόχειρο φαγητό: αυξάνουν απότομα τη γλυκόζη στο αίμα και τη ρίχνουν επίσης απότομα δημιουργώντας πείνα και μειώνοντας την ενέργεια των παιδιών ενώ τα ωθούν να υπερκαταναλώσουν τροφή στο επόμενο γεύμα.

Έξυπνες Ιδέες για Υγιεινά Σνακ που Τονώνουν το Ανοσοποιητικό των Παιδιών

Εύκολο και γρήγορο κέικ μπανάνας

Μπισκοτάκια χωρίς ζάχαρη (με μέλι και ταχίνι)

φρούτα σε ροδέλες με αμυγδαλοβούτυρο (αντι για μήλο που μαυρίζει εύκολα βάλτε αχλάδι η και ροδάκινο)

σπιτικά κριτσινάκια καρότου με κάποιο ντίπ (χούμους η με γιαούρτι άνηθος και φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο)

μικρή αραβική πίτα με κρεμμώδες τυρί και αγγουράκι σε ροδέλες -πασπαλίστε με λίγο κουρκουμά (αποφύγετε τα αλλαντικά)

Σπιτικές μπάρες με γλυκιά κολοκύθα