Όταν προσπαθείς να αποφασίσεις για το τραγούδι του πρώτου χορού του γάμου σου, πιθανότατα θα θέλεις ένα τραγούδι που έχει νόημα, ρομαντικούς στίχους, και στίχους που σημαίνουν κάτι για σένα. Εδώ μπαίνει ο Walt Disney για να βοηθήσει. Από τη δημιουργία τους το 1923, η Disney κυκλοφόρησε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια και μπαλάντες που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ μέσω των ταινιών τους, τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο και συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές και γενιές. Τι καλύτερος τρόπος για να προσθέσεις μια νότα μαγείας και κομψότητας στην ημέρα του γάμου σου από το να επιλέξεις ένα ρομαντικό τραγούδι της Disney για τον πρώτο χορό;

YOU’VE GOT A FRIEND IN ME – TOY STORY

Ξεκινάμε τη λίστα μας με τα πρώτα χορευτικά τραγούδια της Disney με ένα κλασικό Toy Story. Το «You’ve Got A Friend In Me» είναι το θεματικό τραγούδι για την πρώτη ταινία Toy Story. Λόγω της δημοτικότητάς του, έγινε βασικό μέρος και της δεύτερης και της τρίτης ταινίας. Είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί αυτό το τραγούδι είναι μια δημοφιλής επιλογή για έναν πρώτο χορό, με στίχους όπως «έχεις έναν φίλο μέσα μου, έχεις προβλήματα, τα έχω κι εγώ, δεν υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελα».

SO THIS IS LOVE – CINDERELLA

Η Σταχτοπούτα είναι ένα κλασικό παραμύθι της Disney που αγαπήθηκε από πολλούς και το “So This Is Love” είναι ένα τέλειο τραγούδι πρώτου χορού. Εκπέμποντας ρομαντισμό και κομψότητα, αυτό είναι το τέλειο τραγούδι για να αναδείξεις το νυφικό σου με ένα στροβιλισμό στην πίστα.

DEFINE DANCING – WALL-E

Το «Define Dancing» είναι μια όμορφα κινούμενη σκηνή χορού μεταξύ Wall-E και EVE καθώς γλιστρούν στο διάστημα υπό τον ήχο των άρπεων, του απαλού μπάσου και των χαριτωμένων κρουστών. Αυτό το τραγούδι είναι μια εκπληκτική επιλογή για τον πρώτο χορό, φέρνοντας κάτι λίγο διαφορετικό στην ημέρα του γάμου σου.

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT – THE LION KING

Σε σύνθεση του Έλτον Τζον, το «Can You Feel The Love Tonight» είναι ένα άλλο εξαιρετικά δημοφιλές ερωτικό τραγούδι της Disney. Το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ του 1994 και το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, επίσης κέρδισε στον Έλτον Τζον ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική ποπ φωνητική ερμηνεία. Αυτό το τραγούδι είναι σίγουρο ότι θα προσθέσει λίγη μαγεία στη μεγάλη μέρα σου.

IF I NEVER KNEW YOU – POCAHONTAS

Το «If I Never Knew You» είναι από την ταινία του 1995 Pocahontas. Αυτό το τραγούδι δεν συμπεριλήφθηκε στην πραγματική ταινία κατά την αρχική του κυκλοφορία, αλλά προστέθηκε για την επανέκδοση της ταινίας το 2005. Μια μοναδική πρώτη επιλογή χορού, αυτό το παθιασμένο τραγούδι θα είναι μια τέλεια προσθήκη στην ημέρα του γάμου.

BEAUTY AND THE BEAST – BEAUTY AND THE BEAST

Το Beauty and the Beast είναι μια από τις πιο ρομαντικές ταινίες της Disney. Το «Beauty And The Beast», γνωστό και ως «Tale As Old As Time» είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι για το ζευγάρι που μαθαίνει να αποδέχεται την διαφορετικότητα του άλλου. Έχοντας ένα τραγούδι για τη διαχρονική αληθινή αγάπη, αυτό το κάνει ένα τέλειο τραγούδι πρώτου χορού και είναι σίγουρο ότι θα σε κάνει να νιώσεις σαν πριγκίπισσα τη μέρα του γάμου.

ONCE UPON A DREAM – SLEEPING BEAUTY

Βασισμένο στο Γκάρλαντ Βαλς από το μπαλέτο της Ωραίας Κοιμωμένης του Τσαϊκόφσκι, το «Once Upon A Dream» είναι από μια από τις πιο διάσημες και ρομαντικές ταινίες της Disney όλων των εποχών. Αυτό το τραγούδι είναι το ερωτικό θέμα της πριγκίπισσας Aurora και του πρίγκιπα Phillip στην ταινία του 1959 Sleeping Beauty. Αν σκοπεύεις να έχεις έναν μαγευτικό παραμυθένιο γάμο, αυτό το βαλς της Disney είναι απαραίτητο για τον πρώτο χορό.

MARRIED LIFE – UP

Τώρα, ξέρουμε τι σκέφτεσαι, «αυτό είναι ένα λυπηρό τραγούδι», αλλά το «Married Life» έχει ένα γοητευτικό μήνυμα. Ο γάμος του Carl και της Ellie είναι γεμάτος ευτυχία και υπέροχες αναμνήσεις. Ωστόσο, θα συνιστούσαμε μια επεξεργασμένη εκδοχή αυτού του συναισθηματικού ορχηστρικού τραγουδιού της Disney, κόβοντας τα θλιβερά κομμάτια!

BELLA NOTTE – LADY AND THE TRAMP

Βασισμένο στις αρχές του 20ου αιώνα, η Lady and Tramp δειπνούν πίσω από το Tony’s Italian Restaurant για «σκραπ» ένα πλήρες γεύμα με μακαρόνια και κεφτεδάκια για δύο. Ένα γραφικό ραντεβού για δείπνο κάτω από τα αστέρια είναι το τέλειο σκηνικό για ένα τραγούδι αγάπης. Είτε επιλέξεις την έκδοση του Tony είτε μια ορχηστρική εκδοχή αυτού του συγκινητικού τραγουδιού για τον πρώτο χορό, θα είναι σίγουρα μια από τις πολλές αξέχαστες στιγμές του γάμου σου.

FRIEND LIKE ME – ALADDIN

Εάν ο νέος σου σύζυγος είναι ο καλύτερός σου φίλος και έχετε τη διάθεση για ένα πάρτι για τον πρώτο σας χορό, αυτή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι γεμάτο φαγητά, ενέργεια και χαρά και θα ήταν τέλειο για μια χορογραφία ή ακόμα και για ένα flashmob!