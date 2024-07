Η Σελίν Ντιόν, παρά την πάλη της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, ετοιμάζεται να επιστρέψει κρυφά στη σκηνή του Λας Βέγκας, όπως αναφέρει η Sun. Η 56χρονη τραγουδίστρια, της οποίας η δύσκολη μάχη με το σύνδρομο που προκαλεί σοβαρούς σπασμούς παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion», φέρεται να προετοιμάζεται για 70λεπτες συναυλίες μετά από τέσσερα χρόνια αποχής.

Πηγές είπαν στην αμερικανική Sun ότι η Ντιόν σχεδιάζει να εμφανιστεί ξανά αυτό το φθινόπωρο, με περιορισμένο αριθμό συναυλιών στο Resorts World Theatre, τον Νοέμβριο του 2024. Υπάρχουν επίσης σχέδια για αναβολές σε περίπτωση προβλημάτων υγείας.

