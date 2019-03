Η KnowCrunch παρουσιάζει για πέμπτη συνεχή χρονιά το πληρέστερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης Digital & Social Media στην Ελλάδα, το course που άλλαξε τα δεδομένα στην επαγγελματική κατάρτιση. Το Professional Diploma in Digital & Social Media, διάρκειας 136 ωρών, ξεκινά νέο τμήμα τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στη Θεσσαλονίκη, με εισηγητές τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Το Digital & Social Media Diploma, έχει βραβευτεί επί σειρά ετών στα Social Media Awards του Social Media World ως η καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για Digital & Social Media. Απευθύνεται σε στελέχη, επιχειρηματίες, επαγγελματίες αλλά και φοιτητές. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό επίπεδο EQF 5 που καλύπτει πλήρως digital & social media κανάλια, στρατηγικές και εργαλεία. Πρόκειται για ένα πλήρως αναγνωρισμένο course από την ανταγωνιστική αγορά εργασίας που παραμένει εδώ και χρόνια στην κορυφή των προτιμήσεων πολλών εταιρειών. Το προτιμούν τα σημαντικότερα brands & agencies, όπως επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: 800 απόφοιτοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πάνω από 150 εταιρείες & brands της αγοράς έχουν επιλέξει την KnowCrunch για την εκπαίδευση των στελεχών τους.

Το Digital & Social Media Diploma απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες θέλουν να εξελιχθούν ή να βρουν νέους πελάτες, σε στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν μοναδικές γνώσεις και να αναβαθμίσουν την καριέρα τους ή να ξεχωρίσουν στον τομέα τους και σε φοιτητές ή ανέργους που ψάχνουν άμεσα εργασία. Ειδικά στους ανέργους, δίνει ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι απόφοιτοι της KnowCrunch προτιμώνται από την αγορά και έχουν 80%-100% απορρόφηση. Παράλληλα, η KnowCrunch αλλά και οι instructors ασχολούνται με τον κάθε φοιτητή προσωπικά για την εξασφάλιση εργασίας ή συνεργασιών.

Το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιμελήθηκε ο Αποστόλης Αϊβαλής, διεθνής σύμβουλος επιχειρηματικής στρατηγικής, Managing Partner της aival.com και πρωτοπόρος σε θέματα Digital & Social Media Marketing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές από την καρδιά των εξελίξεων, την Αμερική, και ανανεώνεται καθημερινά. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Digital & Social Media Era

Web Sites

Search Engine Optimization

Social Media & Social Networks

Content Marketing

Social Media Marketing

Digital & Social Media Advertising Campaigns

Influencers Marketing

Mobile Marketing

E-mail Marketing

Public Relations & Reputation Management Online

Digital & Social Media Monitoring & Reporting

Digital & Social Media Performance Tactics

Digital & Social Media Strategy & Plan

Κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course πριν εξαντληθούν οι θέσεις. Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.