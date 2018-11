Η Diageo παρευρέθηκε και φέτος στο Athens Bar Show, που διοργανώθηκε 6 και 7 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη και παρουσίασε με επιτυχία το ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων, με πρωταγωνιστές τα super premium spirits. Επιχειρηματίες του χώρου επισκέφθηκαν τα pop up bar της Diageo και ενημερωθήκαν για τα μοναδικά serves, τις νέες τάσεις και τα νέα της αγοράς. Περισσότεροι από 5000 επισκέπτες δοκιμάσανε τα ποτά μας από το World Class και το Belvedere Single Estate Rye pop up.

Το αγαπημένο World Class Kiosk παρουσιάστηκε φέτος με το concept “Modern Craftsmanship” που είναι εμπνευσμένο από τον Αχιλλέα Πλακίδα, τον Έλληνα World Class Winner του 2018. O Αχιλλέας Πλακίδας ταξίδεψε το κοινό του στον κόσμο του “Modern Craftsmanship” με ένα επιδραστικό σεμινάριο και σε συνεργασία με καταξιωμένους bartenders του κλάδου αλλά και άλλους Έλληνες World Class Finalists δημιουργήσανε “new age” cocktails τα οποία αποτέλεσαν μια διαφορετική παρουσίαση και εκτέλεση ενός γνωστού κλασσικού ποτού και εντυπωσίασαν και τους πιο κλασικούς σε γεύση ουρανίσκους. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε raw lux, minimal και industrial χαρακτηριστικά, βάση του φετινού concept, παρουσιαστήκαν τα Reserve Brands της Diageo: το τζιν Tanqueray No. TEN, το single malt ουίσκι Cardhu, τη βότκα Ketel One και το Newcomers Bar με τις νέες συναρπαστικές αφίξεις του Diageo Reserve portfolio: την τεκίλα Casamigos, το βερμούτ Belsazar και το τζιν Tanqueray Lovage.

Το pop up bar που τράβηξε την προσοχή όλων με την μεγαλεπήβολη παρουσία του ήταν της βότκα Belvedere που παρουσίασε τις καινούριες Belvedere Single Estate Rye Series σε ξεχωριστό εξωτερικό χώρο με μοντέρνο design. Οι Belvedere Collective, κορυφαίοι επαγγελματίες bartenders που προτιμούν τη Belvedere, είχαν one to one γευσιγνωσίες με το κοινό τους. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα μοναδικά τους cocktail και να ενημερωθούν για τις super premium νέες βότκες Smogóry Forest και την Lake Bartężek. Ο Mike Foster, Global Ambassador της Belvedere Vodka, παρουσίασε τις μοναδικές βότκες με ένα seminar με θέμα «Belvedere: From the Forest to the Lake» την πρώτη μέρα του Athens bar Show.

Σε ξεχωριστό χώρο είχαν παρουσία: το ουίσκι Johnnie Walker Black Label με το αγαπημένο highball serve με ginger ale και η limited edition φιάλη Johnnie Walker White Walker που περιέχει ένα νέο blend και είναι μια συλλεκτική έκδοση σε συνεργασία με την HBO και την γνωστή σε όλους σειρά The Game of Thrones. Ενώ διπλά τους σταθήκαν τα καινούρια τζιν: το Gordons Premium Pink, ένα μοναδικό τζιν οπού η φρέσκια γεύση του Gordon’s ισορροπεί με τη γλυκύτητα του βατόμουρου και της φράουλας με έναν έντονο τόνο κόκκινης σταφίδας και το Tanqueray Rangpur που είναι αρωματισμένο με τα σπάνια limes Rangpur και γνωστό ως πορτοκαλί μανταρίνι.

Το Athens Bar Show είναι ένας ετήσιος θεσμός που συγκαταλέγεται πλέον στους καλύτερους ανά την Ευρώπη και συγκεντρώνει καταξιωμένους Έλληνες bartender, super premium spirits και τους διασημότερους cocktail experts της παγκόσμιας bar σκηνής.