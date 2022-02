Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal αναγνωρίστηκε από το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2022 για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος εργασίας με στόχο την ισότητα και τη συμπερίληψη. Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας & διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον.

Η L’Oréal είναι μία από τις 418 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2022 (GEI), έναν από τους εγκυρότερους δείκτες σε θέματα διαφάνειας και ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Jean-Claude Le Grand, Chief Human Relations Officer της L’Oréal, δήλωσε: «Η αναγνώριση από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg για 5η συνεχή χρονιά είναι η απόδειξη των αδιάκοπων προσπαθειών μας και της συνεχούς δέσμευσής μας για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων. Γνωρίζουμε ότι μια κουλτούρα με γνώμονα τη συμπερίληψη είναι θεμελιώδης για την ενίσχυση της έμπνευσης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω: μια ακμάζουσα κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer της L’Oréal, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Bloomberg αναγνωρίζει τη L’Oréal, για ακόμα μία φορά, ανάμεσα στις εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη Διαφορετικότητα, στην Ισότητα και στη Συμπερίληψη. Στη L’Oréal, η δέσμευσή μας για την ισότητα των φύλων λαμβάνει πολλές μορφές: από την καταγραφή του χάσματος των αμοιβών μεταξύ των φύλων που πραγματοποιούμε από το 2007, έως την παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, την ολοκληρωμένη υποστήριξη στους γονείς ως μέρος της Share & Care πολιτικής μας αλλά και τη δέσμευσή μας για την ισότητα των φύλων ενάντια στη βία, για να αναφέρουμε μερικές μόνο από αυτές».

«Είμαστε περήφανοι που αναγνωρίζουμε τη L’Oréal και τις υπόλοιπες 417 εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Δείκτη GEI 2022 για τη δέσμευσή τους στη διαφάνεια και στη θέσπιση ενός νέου προτύπου στην αναφορά δεδομένων σχετικά με το φύλο», ανέφερε ο Peter T. Grauer, Chairman of Bloomberg and Founding Chairman of the U.S. 30% Club. «Αν και το όριο ένταξης στον GEI έχει αυξηθεί, η λίστα των μελών συνεχίζει να μεγαλώνει. Αυτό αποδεικνύει ότι περισσότερες εταιρείες εργάζονται για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ισότητας των φύλων, προσφέροντας σε πολλά και διαφορετικά ταλέντα περισσότερες ευκαιρίες για να επιτύχουν στους οργανισμούς τους».

Η L’Oréal υπέβαλε μια κοινωνική έρευνα που δημιουργήθηκε από το Bloomberg, σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος παγκοσμίως. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φετινό δείκτη βαθμολογήθηκαν με βάση ένα παγκόσμιο όριο που καθορίστηκε από το Bloomberg για να αντικατοπτρίζει τη γνωστοποίηση και την επίτευξη ή την υιοθέτηση των καλύτερων στατιστικών και πολιτικών στην κατηγορία.

Τόσο η έρευνα όσο και ο Δείκτης GEI γίνονται σε εθελοντικό επίπεδο και δεν περιλαμβάνουν κόστη. Το Bloomberg συγκέντρωσε αυτά τα δεδομένα μόνο για λόγους αναφοράς. Ο δείκτης δεν παρουσιάζει τις εταιρείες με αλφαβητική σειρά. Ενώ όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναφέρουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα θέματα ισότητας των φύλων για το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας τους στο Bloomberg Terminal®, στον παραπάνω Δείκτη μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματιστηριακή αξία 1 δις. δολαρίων και άνω.