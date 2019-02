Αχ, ποιος δεν θέλει να περάσει την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου παρέα με τη σχέση του, ρομαντικά με χαμηλό φωτισμό και υπέροχη μουσική μακριά από το σπίτι. Ένα υπέροχο δείπνο, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μακριά που θα σε παρασύρει μακριά από την καθημερινότητα ακόμα και ένα σετ καινούρια εσώρουχα συνθέτουν μια εικόνα μαγική.

Το NJV Athens Plaza ετοίμασε ένα εορταστικό μενού για να γιορτάσεις μαζί με το ταίρι σου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μοναδικές γεύσεις του Chef Νίκου Γιαννόπουλου, επιδόρπια φτιαγμένα από τον Pastry Chef Διονύση Αλέρτα. Αν θέλεις κάτι χαλαρό στο Explorer’s Bar και στο ανακαινισμένο Plaza Café μπορείτε να απολαύσετε μία φιάλη Moscato D’Asti φράουλα / άτομο καθώς και Ποικιλία Sushi με σολομό, γαρίδα, καβούρι, λαχανικά αλλά και Ποικιλία Ζεστών με σπρινγκ ρολς, γαρίδα σε τυλιγμένη πατάτα, μπουτάκι κοτόπουλο tempura, μίνι κεφτεδάκια με μοτσαρέλα & τοματάκι τσέρι αλλά και ποικιλία γλυκών. (90€/ ζευγάρι). Τέλος το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε περιμένει για να ζήσεις μια νύχτα πάθους με τον αγαπημένο σου και να επωφεληθείς από την προσφορά:

• Δείπνο για 2 άτομα στο Εστιατόριο The Parliament και διαμονή σε Δωμάτιο Superior με πρωινό 330€*

• Δείπνο για 2 άτομα στο Εστιατόριο The Parliament και διαμονή σε Δωμάτιο Deluxe Acropolis View με πρωινό 380€*

• Δείπνο για 2 άτομα στο Εστιατόριο The Parliament και διαμονή σε Junior Σουίτα με πρωινό 450€*

Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να τον εκπλήξεις! Πώς; Μα φυσικά με τα εσώρουχα σου!

Το κλασικό μαύρο από την Intimissimi, ως η επιτομή του sexy αναμειγνύεται με το ροζ και το κόκκινο και σε κάνει την θεά του. Αν πάλι θέλεις μπορείς να επιλέξεις από τα πιο σέξι κομμάτια της συλλογής που εμπλουτίζονται από criss-crossed μοτίβα και sensual πλέξεις για ένα peek-a-boo αποτέλεσμα. Επέλεξε εκείνο που θα σε κάνει πιο δυναμική, πιο ιδιαίτερη, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και σε λίγες μέρες θα καταφέρεις να τον εκπλήξεις όπως μόνο εσύ ξέρεις.