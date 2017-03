Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και οι adidas Women, το γυναικείο community της adidas, το γιορτάζουν με μια σειρά από μοναδικά runs και workouts, ειδικά σχεδιασμένα για εκείνες. Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων coaches των adidas Runners Athens και των ambassadors των adidas Women, θα ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες και happenings που θα απογειώσουν τη γυναικεία φύση τους. Όλο το πρόγραμμα για να κλείσεις την θέση σου βρίσκεται εδώ: www.adidas.gr/adidasrunners

Την εβδομάδα αφιερωμένη στη γυναίκα, οι adidas Women, θα ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα και υποσχόμαστε κάθε μέρα να είναι μία ξεχωριστή, αποκλειστική, εμπειρία, για όλες τις γυναίκες.

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου θα τρέξουμε στο κέντρο της Αθήνας συνδυάζοντας ενδυνάμωση στο GREATER EVERY STEP session, ενώ παράλληλα θα ανεβάσουμε ρυθμό στο GREATER EVERY MOVE dance session.

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στο GREATER EVERY RUN, θα δούμε την running διαδρομή πιο δημιουργικά, με ένα χαλαρό τρέξιμο στην πόλη, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσουν μοναδικές εκπλήξεις.

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου, επιλέγουμε ανάμεσα στο GREATER EVERY BREATH, ένα δυναμικό strength session και στο GREATER EVERY POSE, σ’ ένα ιδιαίτερο yoga session. Θα ακολουθήσει το GREATER EVERY RUN με τρέξιμο στο κέντρο της πόλης.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου, δίνουμε πρωινό ραντεβού για να νιώσουμε GREATER EVERY STRIDE, με ένα χαλαρό run, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο adidas Runbase.

Πρωταγωνιστής της εβδομάδας θα είναι το νέο UltraBOOST X, το απόλυτο παπούτσι running σχεδιασμένο αποκλειστικά για γυναίκες που αλλάζει τα δεδομένα στο τρέξιμο και ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της γυναίκας runner,. Στο adidas Runbase, καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας, θα έχεις την ευκαιρία να γυμναστείς μαζί του για να νιώσεις κι εσύ την μοναδική εφαρμογή στο πόδι σου.

Στην εβδομάδα αφιερωμένη στη γυναίκα θα συμμετέχουν και οι hair-experts και εξειδικευμένες φυσιοθεραπεύτριες των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, οι οποίες θα βρίσκονται στο adidas Runbase, για να επιμεληθούν το look μας με παιχνιδιάρικα στυλ αλλά και για να μας περιποιηθούν με ιδιαίτερη φροντίδα, όπως αξίζει σε κάθε γυναίκα. Τα προπονητικά προγράμματα θα συνοδεύσουν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, το ισοτονικό ποτό και οι NESTLE FITNESS μπάρες δημητριακών, ενισχύοντας την φιλοσοφία του υγιεινού lifestyle που πρεσβεύουν οι adidas Runners Athens.

Αυτή η εβδομάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλες εκείνες τις γυναίκες που αναζητούν μοναδικές προκλήσεις. Πάθος, αφοσίωση, διαρκής βελτίωση, θετική ενέργεια και κέφι, σε μια εβδομάδα που τα έχει όλα και απογειώνει τη γιορτή της γυναίκας.

