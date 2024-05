Με ιδιαίτερη χαρά για άλλη μια χρονιά συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024, παρέα με 62 εθελοντικές οργανώσεις και άτυπες κοινωνικές ομάδες που καθημερινά προσφέρουν τεράστιο εθελοντικό έργο στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Η οριζόντια δικτύωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών τους, η επιβράβευση και ηθική ικανοποίηση οργανώσεων και εθελοντών, η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των πολιτών ήταν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στις εργασίες του Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024.

Το έβδομο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action, που διοργανώνει το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο, έλαβε χώρα το τριήμερο 23, 24 και 25 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. με επισκέπτες που προσήλθαν για να συναντηθούν με τις εθελοντικές οργανώσεις, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, χειροτεχνίες και ψυχαγωγικά δρώμενα, καθώς και να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή απονομής βραβείων.

Σκοπός του φεστιβάλ και αυτήν τη χρονιά ήταν η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού και η ανάδειξη της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στη σύγχρονη Ελλάδα.

Διαδραστικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των workshop με τους εξής τίτλους:

την Τρίτη 23 Απριλίου: «Η ξένη γλώσσα ως μέσο ενδυνάμωσης των μαθητών με προβλήματα όρασης για την ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς» με εισηγήτριες τις κυρίες Ειρήνη Νάκα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, πρέσβειρα διάδοσης του εθελοντισμού ως μέσου ενδυνάμωσης στα άτομα με πρόβλημα όρασης και Παναγιώτα Κωνσταντίνου, συνιδρύτρια του Γλωσσικού και Πολιτιστικού Ατελιέ, εθελόντρια συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών, «Παρουσίαση της Κοιν.Σ.Επ. “Επανεκκίνησις” και των εθελοντικών προγραμμάτων που προσφέρει», με εισηγητή τον κύριο Γιώργο Μακρίδη, Service Manager, «Ατομική και οικογενειακή προετοιμασία για έκτακτες ανάγκες», με εισηγητές τον κύριο Αντώνιο Τσάκωνα, πρόεδρο του ΔΣ της Ανθρωπιστικής Δράσης, ηλεκτρονικό μηχανικό και την κυρία Άδα Καραβασίλη, διασώστρια – πλήρωμα ασθενοφόρου, «Πρωτογενής εκτίμηση τραυματία», με τον κύριο Γεώργιο Ψαρομμάτη, φυσικοθεραπευτή, «The Little Bear’s family project», με εισηγήτρια την κυρία Anastasia Ioannidis, Educational Consultant, «Αντιμετώπιση αιμορραγίας» με εισηγήτρια την κυρία Άδα Καραβασίλη, διασώστρια – πλήρωμα ασθενοφόρου, «Ένα παράδειγμα εθελοντισμού: Το εθελοντικό έργο της «Ανέλιξης» και το πρόγραμμα «Be The Light», με εισηγήτριες τις κυρίες Ελπίδα Καραγιάννη, διευθύντρια επιχειρησιακών εφαρμογών στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής στον όμιλο Σκλαβενίτη, Project Manager, Solution Focus Coach (ACSTH, ICF), Εκπαιδεύτρια και Team Leader

και Ντορίνα Καββαδία, ιδρυτικό μέλος της «Ανέλιξης» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, «Ο εθελοντισμός ανοίγει φτερά, η συμβουλευτική σε κάνει να πετάς» με εισηγήτρια την κυρία Χριστίνα Αλάτση, σύμβουλο ψυχικής υγείας, «Η αλήθεια γύρω από την ευεξία, την ολιστική και ψυχική υγεία και πώς η ΜΚΟ “Θεραπεύω” συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτά», με εισηγήτρια την κυρία Αγγελική Κοσκερίδου, ProfDc Dr, πρόεδρο της ΜΚΟ «Θεραπεύω», Dean & Director of Amsterdam International College & Madrid International College και υποψήφια διδάκτωρ Ψυχοθεραπείας στο University of Central Lancashire και ταινίες για τους μικρούς μας φίλους: «Βραχιόλι φιλίας», «Homemade cookies», «Axinos», «No offense»

την Τετάρτη 24 Απριλίου : « Ευκαιρίες ζωής μέσω του εθελοντισμού », με εισηγήτρια την κυρία Αγγελική Κοσκερίδου, ProfDc Dr, πρόεδρο της ΜΚΟ «Θεραπεύω», Dean & Director of Amsterdam International College & Madrid International College και υποψήφια διδάκτωρ Ψυχοθεραπείας στο University of Central Lancashire, « Παρουσιάζοντας το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού », με εισηγήτρια την κυρία Όλγα Αντωνίου, κοινωνική λειτουργό, προϊσταμένη Εποπτείας και Κινητοποίησης Εθελοντικού Δυναμικού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, « Παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού », με εισηγήτρια την κυρία Μαρία Τυλιγάδη, προϊσταμένη Τομέα Νεότητας, « Dog Days – Η ζωή στο καταφύγιο », με εισηγήτρια την κυρία Νικολέτα-Χαραλαμπία Παναγιώτου, « Αντιμετώπιση πνιγμονής », με εισηγήτρια την κυρία Άδα Καραβασίλη, διασώστρια – πλήρωμα ασθενοφόρου, « Διαμορφώνοντας μια δυναμική νεολαία στην Ευρώπη », με εισηγητή τον κύριο Φώτη Κίσσα, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Διοικητικό Υπάλληλο, « Πώς η AFS αναπτύσσει ενεργούς παγκόσμιους πολίτες », με εισηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Program Manager, AFS Intercultural Programs Greece & Cyprus, « Η σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών », με εισηγήτρια την κυρία Κάτια Χατζηπέτρου, στέλεχος του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» καθώς και ταινίες για τους μικρούς μας φίλους: «Βραχιόλι φιλίας» , « Homemade cookies » , « Axinos », « No offense » και ταινίες για ενηλίκους: « Η ρουτίνα », « Πορφυρή λεμονιά », » «Initiation »

Το διαδραστικό μέρος των workshop συμπληρώθηκε ιδανικά με παρουσιάσεις σχετικές με τις χειροτεχνίες που πραγματοποιήθηκαν:

την Τρίτη 23 Απριλίου: « Οριγκάμι αρκούδας, λύκου, λύγκα », με εισηγήτρια την κυρία Μαρία Μανώλη , εμψυχώτρια εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

Το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2024 αποτέλεσε και φέτος μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και ευγνωμοσύνης με πολλές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δρώμενα:

Εφηβική θεατρική παράσταση « Εγώ και τα στερεότυπα», με συντελεστές τους Αχιλλέα Μπελέρη και Ελένη Μπέη και συγγραφέα την Ανατολή Μαρκουλάκη

Εγώ και τα στερεότυπα», με συντελεστές τους Αχιλλέα Μπελέρη και Ελένη Μπέη και συγγραφέα την Ανατολή Μαρκουλάκη Cilia Katrali & 3,14 : Jazz, Funky, Indie

Jazz, Funky, Indie Γιώργος Σπετσιώτης: Ελληνικές Μπαλάντες

Μιχάλης Μεγαλούδης: Ελληνική pop μουσική

Last Laugh Lane – Φωτεινή Δημάκου: Alternative Rock

Δερμιτζάκης Ανδρέας: Έντεχνο κρητικό

BloodyP & Lunak: Ραπ

PAYBACK – Χαράλαμπος Παναγιωτίδης: Hip-hop music

Nostra Musica – Θανάσης Σπανός, Αγγελίνα Παπαϊωάννου: Ελληνικό ροκ, ποπ, έντεχνο

Sidetrack: Pop-Rock

Black Body Radiation (BBR): Post-punk

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ: Ελληνικό λαϊκό τραγούδι

Έναυσμα: Ελληνικά Rock

Πέμπτοι Ελαττωμένοι: Έντεχνο-ελληνικό rock

Επιδείξεις πρώτων βοηθειών με τους Κωνσταντίνο Καίσαρη, Εθελοντή Σαμαρείτη-Διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Γιώργο Μόσχοβο, Εθελοντή Σαμαρείτη-Διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Παρουσίαση πρώτων βοηθειών για σκύλους από τη Σοφία Μαρκέλλου, Εκπαιδεύτρια Α’ βοηθειών για σκύλους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Απονομή Βραβείων & Τιμητικών Διακρίσεων

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, PAGENEWS.GR, E–DAILY, E–RADIO, KARFITSA, BEATER.GR, STARTUPPER, EMEA, THAT’S LIFE, BUSINESS NEWS.GR, TOURISM TODAY.GR, ART AND LIFE, PINK.GR, IΠΟΡΤΑ, ECOZEN.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, MONEYVIEW, CULPANREWS, UNI–TIES.GR, CSRNEWS.GR, HELLENIC MEDIA GROUP, BULLMP.COM, LET IT BE.GR, THE COLUMNIST, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR