Drum roll please… It’s show time! Μετά από 3 μήνες αναζήτησης των καλύτερων συγκροτημάτων, τo Hard Rock Cafe Athens θα φιλοξενήσει τις 4 καλύτερες ανερχόμενες μπάντες της Ελλάδας, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Hard Rock Rising, τη μεγαλύτερη «μάχη των συγκροτημάτων» του κόσμου! Την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 20:00, οι επιλεγμένες μπάντες θα παίξουν live στο Hard Rock Cafe της Αθήνας για να διεκδικήσουν την ευκαιρία να κερδίσουν το φετινό μεγάλο βραβείο – να παίξουν live κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο Hard Rock Stadium στο Miami Gardens. Ένα panel από επαγγελματίες του χώρου επέλεξαν προσεκτικά τις 3 καλύτερες τοπικές μπάντες, ενώ το κοινό ψήφισε online, προκειμένου να αναδείξει τον Wildcard νικητή. Οι μπάντες που θα συναγωνιστούν στο φετινό Battle of the Bands είναι οι εξής, με σειρά εμφάνισης:

182 Pages

For My Addiction

Warship

Alcohol

Μετά το τέλος των live performances, κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των Μιχάλη Πεδιώτη από το Bullmp.com, Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο από το Hardmusic.gr και Γιάννη Σαρχιανάκη, τραγουδιστή του συγκροτήματος Infrared, θα ψηφίσουν προκειμένου να αναδείξουν το νικητή του Hard Rock Rising στην Ελλάδα.



O νικητής του Hard Rock Cafe της Αθήνας θα λάβει ως έπαθλο 1.000 ευρώ και θα προκριθεί στην επόμενη φάση, για να κριθεί από ένα πάνελ επαγγελματιών της διεθνούς μουσικής σκηνής. Οι κριτές θα αποφασίσουν τότε τους 3 runners up και το μεγάλο παγκόσμιο νικητή! Σε συνεργασία με τη ReverbNation, η Hard Rock International θα δωρίσει στα 4 παγκόσμια κορυφαία acts ένα prize pack για μουσικά όργανα Fender και ένα πακέτο CD/DVD 1.000 τεμαχίων που θα περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη ηχογράφηση και το τελευταίο τους βίντεο από την Bison Disc. Ο μεγάλος νικητής θα έχει επιπλέον τη μοναδική ευκαιρία να παίξει live κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο Hard Rock Stadium, ενώ ακόμη θα δημιουργήσει ένα μουσικό βίντεο επαγγελματικών προδιαγραφών, το οποίο θα προστεθεί στο περιφερειακό σύστημα βίντεο του Hard Rock παγκοσμίως!

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το Battle of the Bands του Hard Rock Rising, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.hardrockrising.com

#HardRockRising

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.hardrock.com/athens

Σχετικά: Hard Rock Rising: Ο local τελικός!

Πότε: 25 Μαΐου, Ώρα έναρξης: 20:00

Διεύθυνση: Hard Rock Cafe Αθήνα, Αδριανού 52, Μοναστηράκι, Αθήνα, 210 3245170