Χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 114 ετών ο Juan Vicente Perez Mora από τη Βενεζουέλα, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο το 2022, σύμφωνα με τα Guinness World Records.

Γεννημένος στις 27 Μαΐου του 1909, ο Juan Vicente Perez Mora αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας του. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, καθώς απόλαυσε μια μακρά και πλούσια ζωή γεμάτη από επιτεύγματα.

Ο Juan Vicente Perez Mora, πατέρας 11 παιδιών, ήταν ένας αγρότης με πάθος για τη γη και τη γεωργία. Γεννημένος στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στο Ελ Κόμπρε στην πολιτεία Τάχιρα, από μια οικογένεια με δέκα παιδιά, όπου ο ίδιος ήταν το 9ο παιδί, από μικρή ηλικία εργάστηκε σκληρά για να στηρίξει την οικογένειά του.

Η σύζυγός του πέθανε το 1997 μετά από σχεδόν 60 χρόνια γάμου, και στη συνέχεια το σπίτι και την οικογένειά του φρόντιζε κυρίως η κόρη του Εντίλια ντελ Κάρμεν μέχρι τον θάνατό της το 2006. Μέχρι τα 111α γενέθλιά του, τον Μάιο του 2020, έξι από τα παιδιά του (τρεις κόρες και τρεις γιοι) ζούσαν ακόμη. Είχε 41 εγγόνια, 18 δισέγγονα και 12 τρισέγγονα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο γνωστοποίησε την είδηση με μια ανάρτηση που έκανε στο Χ, όπου είπε:

“Ο Juan Vicente Perez Mora πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες”.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Juan Vicente Pérez at the age of 114.

He was announced as the world’s oldest man at the age of 112 back in February 2022.

— Guinness World Records (@GWR) April 3, 2024