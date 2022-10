5ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

14 – 20 Νοεμβρίου 2022

Συμπαραγωγή | Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ΑΜΚΕ – ΜΜΑ

As it was

But not the same

Το 5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

έρχεται τον Νοέμβριο, όπως το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε.

Υπόσχεται όμως, να είναι «το κάτι άλλο»!

Ένα απίθανο μωσαϊκό ηρώων κάθε μεγέθους, χρώματος, είδους και προέλευσης, από τους δρόμους της Αθήνας μέχρι το διάστημα, ξετυλίγει για μία ακόμα χρονιά το Φεστιβάλ που φέτος συμπληρώνει τα πέντε του χρόνια. Στη φετινή του διοργάνωση φιλοξενεί 100 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 34 χώρες, οι οποίες αποτυπώνουν την πραγματικότητα και τον πλούτο των πολιτισμών της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ήρωες των ταινιών, από όπου κι αν αυτοί προέρχονται, όπως και να μοιάζουν, όποια ζωή και να ζουν, μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά και τους εφήβους οι οποίοι αναζητούν τη δική τους ταυτότητα.

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σκηνοθετών και αφηγείται ιστορίες συμπερίληψης, κατάρριψης στερεοτύπων, περιβαλλοντικής αφύπνισης, ψηφιακής συνείδησης.

Από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου, το Φεστιβάλ καλεί παιδιά και νέους της Αθήνας, εκπαιδευτικούς, γονείς και λάτρεις του σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και στους κινηματογράφους Κηφισιά Cinemax 1 & 2 και ΔΑΝΑΟΣ.

Στο φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ξεχωρίζουν:

το αφιέρωμα «Η Γειτονιά μας» με ταινίες που ανοίγουν ένα παράθυρο στην καθημερινότητα, τις χαρές, τις περιπέτειες και τις προκλήσεις των παιδιών και των νέων στις κοντινές στην Ελλάδα χώρες της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας τον αφηγηματικό πλούτο και τις απρόσμενες ομοιότητες που συνδέουν όλα αυτά τα μέρη, σβήνοντας προσωρινά από τον χάρτη γραμμές και σύνορα.

Περιβάλλον:

Για άλλη μια χρονιά, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί τη δέσμευσή του να φέρει την επόμενη γενιά πιο κοντά στη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του, μέσα από τη δύναμη του σινεμά. Οι ταινίες που διατρέχουν το σύνολο του προγράμματος και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, συμβάλλουν με αισιοδοξία και πάθος στην αποστολή μας για τη διατήρηση του φυσικού κόσμου, ανοίγοντας τα μάτια των παιδιών και των νέων στις ολοένα και μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και φιλοδοξώντας να μετατρέψουν αυτούς τους θεατές σε αυριανούς υπεύθυνους πολίτες και ενεργούς υπερασπιστές του μέλλοντος όλων μας.

Ζωντανή απόδοση:

Μια μαγική εμπειρία που συνδυάζει την κινηματογραφική προβολή με ζωντανή performance ηθοποιού επί σκηνής.

Καθολικά προσβάσιμες προβολές για όλους:

Με τη συνεργασία των TheHappyAct, Liminal και HandsUp, το κοινό του Φεστιβάλ θα παρακολουθήσει ταινίες προσαρμοσμένες για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για γονείς:

Φέτος, εκτός από τα κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά όλων των ηλικιών που φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ οργανώνει ένα ειδικό εργαστήριο για γονείς, ανοίγοντας τη συζήτηση για το πότε αρχίζουμε να βάζουμε όρια, πώς τα επικοινωνούμε, πώς επηρεάζουν τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του παιδιού.

Με τη μοναδική ματιά τους, οι θεατές του Φεστιβάλ μπορούν να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τις αγαπημένες ενότητες όπως: Μικρά για τα Μικρά, Digital Etiquette, Night Fright, Ζωηροί Φίλοι, Ζωντανή μεταγλώττιση, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Λεπτά κ.ά. Για τους πολύ μικρούς φίλους του Φεστιβάλ, το Baby & Me επιστρέφει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μεγάρου, ενώ το ζωηρό playroom στο φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος θα πλημμυρίσει με χρώματα και μουσικές! Εκεί, θα παρακολουθήσουμε και δύο υπέροχες συναυλίες με τη συμμετοχή των σπουδαστών του Ωδείου Αθηνών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το Φεστιβάλ δίνει τον λόγο στους μαθητές, μέσα από σχολικές προβολές, ανοίγοντας τις αίθουσες κινηματογράφων σε όλα τα σχολεία της Αττικής, ενώ παράλληλα διοργανώνει ψηφιακές προβολές για τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής όλης της χώρας (https://www.athicff.com/schools/school-screens/).

Συνδεθείτε λοιπόν εγκαίρως για να είστε σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook: https://www.facebook.com/athicff, Instagram:@athicff_ και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Μείνετε συντονισμένοι! Το 5ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας είναι ήδη εδώ!

Το 5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου καθώς και με τη συνεργασία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλλίστη.

Τιμές εισιτηρίων

6 € ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

4 € ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ 19 Οκτωβρίου

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία των χώρων και ηλεκτρονικά στο www.athicff.com

Για κρατήσεις σχολικών προβολών μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του Φεστιβάλ στο [email protected] και στο 210-7256579.