Πολλές φορές στην ζωή μας άλλα όνειρα έχουμε και αλλού καταλήγουμε. Τυχαίνει να αλλάζουμε καριέρα είτε από επιλογή είτε από τις συνθήκες. Πολλοί διάσημοι έχουν δοκιμάσει αρκετά στην ζωή τους μέχρι να βρουν αυτό που πραγματικά τους ταιριάζει. Δείτε παρακάτω κάποιους celebrities που άλλαξαν την καριέρα τους αλλά είναι το ίδιο επιτυχημένοι.

Ριαννα

Η Ριάννα είναι για όλους μας μια από τις κυρίαρχες τραγουδίστριες της ποπ μουσικής. Η καριέρα της ξεκινά το 2005 όπου κυκλοφορεί και το πρώτο της ντέμο Pon De Reply. Σιγά σιγά η καριέρα της κορυφώνεται με άπειρα τραγούδια και άλμπουμ να γίνονται επιτυχίες με αποκορύφωμα το άλμπουμ Anti το οποίο περιελάμβανε και το γνωστό τραγούδι work. Από εκεί και έπειτα η καριέρα της πήρε διαφορετική τροπή αφού ίδρυσε την δική της εταιρία καλλυντικών Fenty Beauty το 2017.

Drake



Ο Aubrey Drake Graham γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1986, σε μια θρησκευόμενη χριστιανο-εβραϊκή οικογένεια. Η καριέρα του δεν ξεκίνησε από το τραγούδι αλλά από την υποκριτική αφού το 2001 έπαιξε στην εφηβική σειρά Degrassi: The Next Generation. Το 2006 όμως άρχισε να ασχολείται με την μουσική βγάζοντας το πρώτο του άλμπουμ Room for Improvement. Μέχρι και σήμερα ο τραγουδιστής έχει 7 άλμπουμ και 139 singles και έχει κερδίσει συνολικά 192 Grammy’s.

Βικτώρια Μπέκαμ



Η Βικτώρια γεννήθηκε το 1980 και από μικρή πίστευε οτι θα γίνει σταρ. Η καριέρα της ξεκίνησε ως τραγουδίστρια στο θρυλικό συγκρότημα των Spice Girls, όπου το 1996 έβγαλαν το πρώτο τους single “Wannaba”. Το 1998 το γκρουπ διαλύθηκε και ένα χρόνο αργότερα παντρεύεται τον Ντειβιντ Μπέκαμ όπου μαζί του κάνει 4 παιδιά. Το 2001 συνεχίζει τις προσπάθειες της στο τραγούδι, αυτή την φορά μόνη της, αλλά χωρίς να έχει μεγάλη επιτυχία. Το 2007 αρχίζει να ασχολείται με αυτό που κανει μέχρι και σήμερα, να σχεδιάζει ρούχα. Ιδρύει λοιπόν το δικό της brand Victoria Beckham, και βλέπει μεγάλη επιτυχία αφού το 2011 κερδίζει τα βρετανικά βραβεία μόδας.

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ



Γεννημένος το 1950 στην Αυστρία, δεν προέρχεται από ιδανικό περιβάλλον αφού ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και μέρος των Ναζί. Ξεκίνησε την καριέρα του ως bodybuilder στα 15 αλλά αργότερα το 1976 έπαιξε στο Stay Hungry και βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος . Αργότερα από το 2003 έως το 2011 αλλάζει ξανά καριέρα υπηρετώντας ως 38ος Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

Μαίρη Κέιτ και Άσλει Όσλεν



Οι γνωστές δίδυμες του Χόλυγουντ γεννήθηκαν το 1986 και ένα χρόνο αργότερα μοιράστηκαν έναν ρόλο στην σειρά Full House. Οι αδερφές άρχισαν να γίνονται πολύ γνωστές και συνέχισαν την καριέρα στην υποκριτική με πολλές επιτυχημένες ταινίες, με την τελευταία τους να είναι το 2004, η New York Minute. Την ίδια χρονία συνεργαστηκαν με την εταιρία Wal-Mart βγάζοντας την δική τους σειρά ρούχων καθώς επίσης και την σειρά καλλυντικών Mary-Kate and Ashley: Real fashion for real girls. Το 2007 ιδρύουν την δική τους εταιρία ρούχων The Row.