Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος του “And Just Like That” έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV με τη δημοφιλή παρέα των εμβληματικών πρωταγωνιστριών Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κριστίν Ντέιβις και Κιμ Κατράλ να εξερευνούν ξανά τη φιλία, την αγάπη και τις σύγχρονες σχέσεις, παραμένοντας πιστές στο πνεύμα της αρχικής σειράς.

Το ξεκίνημα της δεύτερης σειράς βρίσκει την Κάρι να θρηνεί ακόμα τον απρόσμενο θάνατο του Μίστερ Μπίγκ ο οποίος όμως δεν ήταν η μόνη μεγάλη αγάπη της. Ο πρώην αρραβωνιαστικός της Έϊνταν επιστρέφει σε αυτή τη σεζόν αναθεωρώντας μια ιστορία αγάπης που είχε στο παρελθόν βουλιάξει.

Μέσα από 11 νέα επεισόδια η παρέα που εισήγαγε την έννοια sisterhood για τα καλά στο λεξιλόγιο της αμερικανικής τηλεόρασης συστήνει το κοινό σε μια νέα συζήτηση σχετικά με τη σημασία του σεξ για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αναθεωρεί τις φιλικές σχέσεις και θέτει επί τάπητος και το κυνήγι των ατομικών ονείρων που δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει κάποιος.

Το “And Just Like That” κάνει λαμπρή πρεμιέρα στις 23 Ιουνίου αποκλειστικά στο Vodafone TV, ενώ βρίσκεται διαθέσιμη και η κατηγορία Sex and the City Universe που περιλαμβάνει όλους τους κύκλους του “Sex and the City”, του “And Just Like That”, αλλά και του ντοκιμαντέρ της αναβίωσης, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό και συζητήσεις με τους σεναριογράφους.