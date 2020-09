View this post on Instagram

«Βγαίνοντας κλείσε το καλοκαίρι πίσω σου ανώδυνα.» . .

Στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο, πρώτος μήνας ήταν ο Μάρτιος, έτσι, ο Σεπτέμβρης ήταν όντως ο 7ος. Αργότερα όμως, στο Ιουλιανό Ημερολόγιο, προστέθηκε ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος χωρίς να αλλάξει η ονομασία των υπόλοιπων, με αποτέλεσμα αυτήν την έλλειψη αντιστοιχίας. .

Λαογραφικά, η λαϊκή ονομασία που ξεχωρίζει είναι « Τρυγητής» λόγω της συγκομιδής των σταφυλιών. . .

Πηγές:

Πώς να βγείτε από το καλοκαίρι σας ανώδυνα III, Χλόη Κουτσουμπέλη

ΛΚΝ

ΛΝΕΓ

